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Анти-Санта и его "олени": Порошенко готовит к празднику военные "подарки"

24 декабря 2018, 10:54  •  19 • Политика
Петр Порошенко не торопится опровергать слухи о военном наступлении 24 декабря, когда западный мир празднует Рождество и ждет настоящих подарков, а не явления анти-Санты с десантно-штурмовыми "оленями". Тем временем поступает все больше подтверждений готовящейся провокации.
Перед обещанной провокацией в Керченском проливе Петр Порошенко заговорил о "четких сигналах", которые он уловил в резолюции ООН по поводу Крыма. Президент Украины высказал уверенность, что мировое сообщество не собирается мириться с "нарушениями прав человека" и "милитаризацией "Крыма.
С этим заявлением Порошенко выступил накануне 24 декабря — дня, когда католический мир готовится праздновать приход в мир Христа и когда на Украине ожидают начала наступления на Донбасс и Россию.
Эту дату в качестве очередной военной провокации неоднократно называли разного рода эксперты, и официальный Киев не стал опровергать прогнозы по поводу предстоящего начала войны. Более того, милитаристская риторика на Украине была только усилена.
Так, заместитель министра Украины по делам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак заявлял о повторении провокации в Керченском проливе, но под прикрытием боевых кораблей НАТО. В связи с этим в Киеве горячо приветствовали прибытие в Одессу британского гидрографического корабля HMS Echo, который отметим, имеет только легкое вооружение и может принять на борт небольшое количество морпехов.
Второй сценарий предлагал Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, он пообещал взорвать "любую переправу или мост" в Черноморском регионе, намекая, со всей вероятностью, на Крымский мост. Такие призывы со стороны официальных украинских лиц озвучивались и ранее, в связи с чем, собственно, в Керченском проливе и начали досматривать украинские суда.
В пользу этой версии можно отнести доставку в Азов еще одного катера, который, впрочем, вызвал у российской стороны не опасения, а недоумение и смех.
Наконец, третий сценарий предполагает атаку на Крым с суши — это может быть обстрел в районе Перекопского перешейка, соединяющего Крым с Украиной. В этой связи имеет смысл напомнить о десантно-штурмовых бригадах, переброшенных на побережье Азовского моря по приказу Петра Порошенко. Он объяснял необходимость такого маневра соображениями обороны, однако военные эксперты указывали, что единственное назначение штурмовиков и десантников — это наступательные операции.
Что касается готовящегося наступления на Донбасс, то и в ДНР, и в ЛНР отмечают, что украинские военные стягивают к линии соприкосновения все более грозные силы. Так, в Лисичанске в настоящее время сосредоточено большое количество танков ВСУ, в районе Калиновского развернут дивизион 152-мм гаубиц 2СЗ "Акасия" и 12 "Градов". По железной дороге к Донбассу также перебрасывают гаубицы, бронетехнику и ЗРК "Стрела". Количество тяжелой техники в зоне, где по Минским соглашениями ее быть не должно, стало таким заметным, что это признали даже наблюдатели ОБСЕ. По их данным, передовые позиции находятся всего в 100 метрах от участка разведения сил.
Таким образом, открытым остается лишь вопрос о дате предстоящей провокации. С одной стороны, Порошенко может последовать примеру Саакашвили, который начал наступление на Южную Осетию 08.08.08, явно рассчитывая, что пока мир следит за открытием Олимпиады в Пекине, его блицкриг пройдет незамеченным.
С другой стороны, Порошенко не может всерьез рассчитывать на военные успехи и его задача "получить по сусалам, чем вызвать сочувствие прогрессивного человечества, то есть Вашингтона и Брюсселя, и таким образом инициировать еще какие-нибудь новые санкции, а также новые подаяния в свою пользу".
И делать это в тот момент, когда и США, и Европа замерли в ожидании Рождества — означает неминуемо выставить себя в роли анти-Санты с "оленями", явлению которых в разгар праздника будут совсем не рады.
Как отмечает РИА "Новости", тут можно вспомнить о бомбардировка Белграда в праздник Пасхи — когда на бомбах делали циничные надписи "Счастливой Пасхи!"

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