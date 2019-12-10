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«Анти-Грета». Новое знамя правого движения

10 декабря 2019, 08:54  •  8 • Аналитика

Однажды они воспрянут. Может быть…


Она умна и красива, что уже само по себе не часто сочетается в одной девушке. Ей шестнадцать лет. Она живет в Швеции, её мама шведка, а папа – иранец. Её детство прошло в мигрантском квартале, достаточно благоустроенном (все-таки Швеция), но полном проблем, вызванных мигрантами. Её называют «анти-Гретой», намекая на сильное различие девушек во взглядах. Её зовут Изабелла Нильссон Ярванди.

Об этой девушке заговорили сравнительно недавно. И в первую очередь как об антиподе Греты Тунберг – другой молодой гражданской активистке, которая в последнее время у всех на слуху из-за своих экологических протестов. Но Изабеллу тема экологии интересует гораздо меньше: она говорит о проблеме незаконной миграции, протестует против откровенной гей-пропаганды в шведских школах, поддерживает консервативные взгляды премьера Венгрии Виктора Орбана, рассказывает об этнических школьных бандах и случаях физического и сексуального насилия в школах, на которые шведские власти предпочитают закрывать глаза.



А ещё она посмела сказать вот что:
Я люблю мою Швецию, и буду добиваться для нее правды и справедливости. Сыны и дочери викингов однажды воспрянут. Я верю, что боги наблюдают за нами и сурово накажут предателей.


Даже у нас за подобное немедленно записывают в националисты и предают анафеме. А тут – Швеция, больное толерантностью в терминальной стадии общество, мощнейшее леворадикальное лобби. Возможно, в силу возраста Изабелла ещё не понимает, каких врагов она наживает себе. И все-таки в смелости ей не откажешь.

В России об Изабелле заговорили совсем недавно, хотя в Европе её знают чуть больше и дольше: о ней уже с полгода говорят в Италии, буквально зараженной евроскептицизмом, во Франции, где на форумах сторонников Национального фронта и Марин Ле Пен из неё уже создан образ героини. Но приметили девушку и противники – её аккаунт в сети Twitter был забанен под странным предлогом, что-то вроде «она ещё слишком мала, чтобы рассуждать о подобных вещах».

Сравнительно недавно Изабелла завела аккаунт и в сети «ВКонтакте», которую ей рекомендовали как «наиболее свободную и дружелюбную». Увы, пока её активность там ограничилась парой постов, но будем надеяться, что российские пользователи сети смогут растопить скандинавский ледок и сделать её постоянным посетителем российского сегмента сети.

Антагонизм без антагонизма


На самом деле Изабелла не такой уж активист, как это может показаться. Она действительно участвовала в нескольких демонстрациях против подписания Швецией «Глобального договора о миграции». Но в дальнейшем о её позиции люди узнавали из различных интервью, которые она давала журналистам и блогерам. С другой стороны, даже в интервью она смогла настолько радикально выступить против существующей системы и всего западного глобалистского дискурса, что это само по себе привлекало внимание тысяч и тысяч людей по всему миру.

Сейчас в сети довольно много «аналитики», где едва ли не высмеивается противопоставление Изабеллы и Греты Тунберг, другой юной шведской активистки. Мол, совпадения чисто паспортные, а на самом деле девушки каждая на своей волне, говорят на разные темы, протестуют против совершенно разных вещей и практически никак не пересекаются. Это верно, и все-таки народ обмануть трудно, и спонтанно появившееся прозвище «анти-Грета» вполне отражает истинную суть происходящего. Сама Изабелла разве что иногда подшучивает над Гретой, какой-то явной враждебности не демонстрируя.

Они действительно радикально противоположны, они антагонисты почти во всем. Явно не очень умная Тунберг, находящаяся под впечатлением от экологических страшилок, но сама мало что понимающая в данной теме, и Изабелла, посмевшая пойти против мейнстрима, опираясь исключительно на собственные знания и ощущения, на свой личный опыт и понимание происходящего. Грета, заявляющая об украденном у неё детстве, но в доме ее замечен стул за девять тысяч евро. И ребенок от смешанного брака, выросший в не самом благополучном пригороде Гетеборга, ходивший в простую школу, где было множество мигрантов и их детей. Вероятный лауреат Нобелевской премии мира, пиаром которой чуть ли не с первого дня занимаются профессионалы (и весьма дорогие профессионалы), и пока ещё мало кому известная девочка, о которой пишут преимущественно только издания, считающиеся в своих странах маргинальными.


Да, они не просто противоположны, они как-то вызывающе противоположны. Фрик и красотка, проводник чужих идей и генератор собственных, пусть и весьма очевидных для любого разумного человека. Они отличаются, как два знамени враждующих армий, как два символа, способных поднять эти армии в атаку. И пусть сами знамена вполне могут стоять рядом в каком-нибудь историческом музее, пусть они отличаются только расположением полос одинакового цвета – это не важно на фоне тех сил, которые эти знамена могут поднять над своей головой.

Надо отметить, что потребность в таких «знаменах» остро ощущалась уже давно, причем с обеих сторон вероятного противостояния. Основные носители и защитники либеральных идей изрядно постарели, выросли из панковских одежд, больше не употребляют «веществ» и как-то поблекли, потеряли харизму. Строго говоря, они одержали победу, либеральная диктатура прочно сковала западную цивилизацию, но все же очевидно, что победа эта ведет не к счастью всех и каждого, а только к праву каждого на эвтаназию.

Ротация знамен



Левая армия (которая в каком-то смысле уже "правая", поскольку давно срослась с властью и олицетворяет её) крайне нуждается в смене знамен, и появление Греты Тунберг совсем не случайно – заскучавшие по древку руки сноровисто подхватили её, вознесли на небывалую (для ребенка – уж точно) высоту и начали размахивать, надеясь таким образом привлечь в свою армию новых резервистов. И это работает: тысячи детей по всему миру, в подражание именно Грете, пропускают школу и упрекают весь мир в украденном у них детстве, украденном будущем, в грядущей экологической катастрофе и так далее.

Но ещё больше нуждается в них условно правая армия, терпящая глобальное поражение. На какое-то время таким знаменем стала француженка Марин Ле Пен, но сейчас она уже далеко не та белокурая красавица, какой была прежде. Да и политический образ несколько потускнел на фоне политических скандалов и неудачных попыток возглавить Францию. Таким знаменем чуть было не стал Владимир Путин, но и его смогли превратить в пугало, в жупел, которого робкий западный обыватель боится больше, чем мигрантов, справляющих большую нужду прямо на Елисейских полях (причем демонстративно).

Появление такой смелой девушки, почти ребенка, как Изабелла, может очень многим внушить уверенность в правильности их собственных мыслей и убеждений. Она похожа на сказочного мальчика, крикнувшего «А король-то голый!», а этот архетип прочно сидит в европейском сознании, пока ещё не до конца изувеченном толерантностью. Да, миллионы европейцев все ещё приходят в недоумение от того, что Изабелла однажды сформулировала так:
Шведские детские сады и их книги: „Я Белла — девочка с пенисом“, „А я Линус — мальчик с вагиной“. „А я Тинтин и Эльза — я мальчик и девочка или что-то между“.


Приходят в недоумение, но либо просто боятся травли, либо настолько запутаны мнениями разного рода «авторитетных» психологов, сексологов и прочих «специалистов по гендеру», что не находят в себе сил или смелости открыто это недоумение озвучить. И Изабелла нужна тут не как авторитет в определенной области, а как пример, который и убедит в правильности своих взглядов, и пристыдит за собственную трусость.
Пёрл-Харбор от Сталина


Проблема в том, что правая армия терпит поражение. А люди, руководимые стадным инстинктом, стараются присоединиться к побеждающей стороне. Увы, у тех, кто разделяет взгляды «анти-Греты», почти не осталось серьезных медийных рычагов, административного ресурса, ручных спецслужб. И это знамя вряд ли поднимется очень быстро. А вполне может статься, что по-настоящему не поднимется и вовсе…

На самом деле возникшее противостояние интересно уже тем, что оно действительно может показать, сохранился ли ещё в скандинавах дух викингов, в немцах – дух тевтонских рыцарей, в испанцах – конкистадоров, в итальянцах – римлян, или это только громкие слова. Возможно, изнеженные потомки завоевателей и цивилизаторов действительно будут молча наблюдать, как завоевания их великих предков в очередной раз падут под натиском варваров, как уже бывало в европейской истории.

Поэтому, сколь бы ни были интересны знамена сами по себе, гораздо важнее наблюдать за армиями, которые под этими знаменами идут в бои. Гораздо интереснее происходящие сейчас в мире события и их отдаленные последствия, которые, возможно, со временем приведут к полному краху европейской цивилизации.

Пока же порадуемся тому, что у здоровых сил, возможно (подчеркну это слово), появилось знамя.
Виктор Кузовков

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