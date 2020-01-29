Антарктида: последняя кладовая человечества или повод к большой войне • 9 • Аналитика

В эти дни отмечается 200-я годовщина открытия русской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева самого южного, самого холодного и вообще во многих отношениях «самого-самого» материка Земли – Антарктиды. По случаю юбилейной даты вспоминаются славные дела прошлого, первооткрыватели и отважные исследователи ледяных пустынь, раскинувшихся на территории, превышающей Австралию. Не забыты и те, кто и сегодня несет там нелегкую вахту, служа науке. Гораздо меньше говорится о другом – будущем Антарктиды. А ведь это вопрос, имеющий колоссальное значения для всего человечества. Антарктида - последняя наша кладовая.



Сегодня правовой статус континента определяется короткой формулировкой – «ничья земля». В соответствии с подписанной в 1959 полусотней стран мира и вступившей в силу в 1961 году Конвенцией об Антарктике ни одно государство не имеет права объявлять эти просторы своей территорией. Более того, военные корабли, под чьим бы флагом они ни шли, не могут приблизиться к этому континенту ближе 60-й параллели, на нем не может быть основана ни одна армейская база или другой объект военного назначения. Также с 80-х годов прошлого столетия Антарктика является «запретной зоной» для всего, что связано с атомом – как с военным, так и мирным. Туда не заходят суда с ядерными силовыми установками, там не может работать ни единый реактор.







Так обстоят дела сегодня – несколько десятков научных станций, на которых находятся от тысячи (зимой) до 4 тысяч человек (летом) научного персонала из разных стран со всей практически планеты. 3-4 десятка тысяч туристов в своем желании увидеть мир ежегодно добираются даже сюда. Непуганая живность, пусть и не слишком разнообразная, но охраняемая так тщательно, как нигде более. С 90-х годов в Антарктиду воспрещен вход собакам, способным потревожить покой важных, как настоящие венценосные особы, императорских пингвинов...



Надвигающееся на Землю глобальное потепление дает знать о себе и здесь – не только регулярно откалывающимися от ее ледяного щита айсбергами, некоторые из которых имеют площадь в тысячи квадратных километров, но и возникновением там участков тундры. Лет через сто обещают первые деревья...



Впрочем, все это лирика. Гораздо более серьезным моментом является то, что в Антарктиде на нынешний момент содержится (в виде льда, естественно) 80% всех запасов пресной воды на планете. Той самой, проблемы с которой, скорее всего, возникнут у человечества уже в обозримом будущем. Помимо этого, под полуторакилометровыми (в среднем) льдами и на материковом шельфе континента скрывается вся таблица Менделеева. Залежи полезных ископаемых в Антарктике разведаны гораздо меньше, чем в остальных районах мира, однако есть все основания предполагать, что они огромны. Именно в силу этого многие ученые склонны считать Антарктиду последней кладовой человеческой цивилизации, за которую наши потомки возьмутся, только окончательно выпотрошив все остальные недра планеты. И уж тогда вопрос о том, чья там земля и кому принадлежат таящиеся в ней богатства, обойти уже никак не удастся.



Вот тут-то весьма уместно будет вспомнить о том, что в свое время права на Антарктиду, так сказать, целиком и полностью предъявляли Великобритания, Аргентина и Чили. Несколько меньшие аппетиты проявили австралийцы – те готовы были удовлетвориться примерно половиной континента. В списке претендентов на изрядные «куски» антарктических земель значатся также Новая Зеландия, Франция, Норвегия. При этом потомки гордых викингов нацелились на территории, превышающие их собственную страну раз в десять. Пока что все эти мечты сдерживаются упомянутой выше Конвенцией, нарушать которую не рискует никто. Однако если дело дойдет до последнего куска, вряд ли она кого-то остановит. Кое-кто из аналитиков уже сегодня считает, что поводом к последней мировой войне может стать как раз вопрос контроля над ледяными землями Антарктиды и ее несметными сокровищами. Вот тогда к являющемуся сегодня одной из главных антарктических достопримечательностей «кровавому водопаду» перенасыщенной оксидом железа воды, бьющему из ледника Тейлора, может добавиться и вполне реальная кровь большой войны.



Самое интересное, что в процессе «заочного дележа» никогда не принимали участие ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз, а впоследствии Россия. Связано это, очевидно, в первую очередь с тем, что две мировые державы, неоднократно объявлявшие антарктические территориальные претензии других стран смехотворными, прекрасно понимают: разбираться в случае чего им предстоит прежде всего между собой. В эти дни отмечается 200-я годовщина открытия русской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева самого южного, самого холодного и вообще во многих отношениях «самого-самого» материка Земли – Антарктиды. По случаю юбилейной даты вспоминаются славные дела прошлого, первооткрыватели и отважные исследователи ледяных пустынь, раскинувшихся на территории, превышающей Австралию. Не забыты и те, кто и сегодня несет там нелегкую вахту, служа науке. Гораздо меньше говорится о другом – будущем Антарктиды. А ведь это вопрос, имеющий колоссальное значения для всего человечества. Антарктида - последняя наша кладовая.Сегодня правовой статус континента определяется короткой формулировкой – «ничья земля». В соответствии с подписанной в 1959 полусотней стран мира и вступившей в силу в 1961 году Конвенцией об Антарктике ни одно государство не имеет права объявлять эти просторы своей территорией. Более того, военные корабли, под чьим бы флагом они ни шли, не могут приблизиться к этому континенту ближе 60-й параллели, на нем не может быть основана ни одна армейская база или другой объект военного назначения. Также с 80-х годов прошлого столетия Антарктика является «запретной зоной» для всего, что связано с атомом – как с военным, так и мирным. Туда не заходят суда с ядерными силовыми установками, там не может работать ни единый реактор.Так обстоят дела сегодня – несколько десятков научных станций, на которых находятся от тысячи (зимой) до 4 тысяч человек (летом) научного персонала из разных стран со всей практически планеты. 3-4 десятка тысяч туристов в своем желании увидеть мир ежегодно добираются даже сюда. Непуганая живность, пусть и не слишком разнообразная, но охраняемая так тщательно, как нигде более. С 90-х годов в Антарктиду воспрещен вход собакам, способным потревожить покой важных, как настоящие венценосные особы, императорских пингвинов...Надвигающееся на Землю глобальное потепление дает знать о себе и здесь – не только регулярно откалывающимися от ее ледяного щита айсбергами, некоторые из которых имеют площадь в тысячи квадратных километров, но и возникновением там участков тундры. Лет через сто обещают первые деревья...Впрочем, все это лирика. Гораздо более серьезным моментом является то, что в Антарктиде на нынешний момент содержится (в виде льда, естественно) 80% всех запасов пресной воды на планете. Той самой, проблемы с которой, скорее всего, возникнут у человечества уже в обозримом будущем. Помимо этого, под полуторакилометровыми (в среднем) льдами и на материковом шельфе континента скрывается вся таблица Менделеева. Залежи полезных ископаемых в Антарктике разведаны гораздо меньше, чем в остальных районах мира, однако есть все основания предполагать, что они огромны. Именно в силу этого многие ученые склонны считать Антарктиду последней кладовой человеческой цивилизации, за которую наши потомки возьмутся, только окончательно выпотрошив все остальные недра планеты. И уж тогда вопрос о том, чья там земля и кому принадлежат таящиеся в ней богатства, обойти уже никак не удастся.Вот тут-то весьма уместно будет вспомнить о том, что в свое время права на Антарктиду, так сказать, целиком и полностью предъявляли Великобритания, Аргентина и Чили. Несколько меньшие аппетиты проявили австралийцы – те готовы были удовлетвориться примерно половиной континента. В списке претендентов на изрядные «куски» антарктических земель значатся также Новая Зеландия, Франция, Норвегия. При этом потомки гордых викингов нацелились на территории, превышающие их собственную страну раз в десять. Пока что все эти мечты сдерживаются упомянутой выше Конвенцией, нарушать которую не рискует никто. Однако если дело дойдет до последнего куска, вряд ли она кого-то остановит. Кое-кто из аналитиков уже сегодня считает, что поводом к последней мировой войне может стать как раз вопрос контроля над ледяными землями Антарктиды и ее несметными сокровищами. Вот тогда к являющемуся сегодня одной из главных антарктических достопримечательностей «кровавому водопаду» перенасыщенной оксидом железа воды, бьющему из ледника Тейлора, может добавиться и вполне реальная кровь большой войны.Самое интересное, что в процессе «заочного дележа» никогда не принимали участие ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз, а впоследствии Россия. Связано это, очевидно, в первую очередь с тем, что две мировые державы, неоднократно объявлявшие антарктические территориальные претензии других стран смехотворными, прекрасно понимают: разбираться в случае чего им предстоит прежде всего между собой. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





9 Источник Похожие новости Кому контрабандисты Украины намеревались продать комплектующие к советской военной технике: предположения Хайли лайкли, или Возможная тайна Брекзита Хотите приработок к пенсии - тогда мы идём к вам Тупиковый путь. В Счётной палате не оценили программы Банка России Операция «Зимняя гроза» в оценках современных историков Размышления о региональной власти после изменений в Конституции РФ Новости партнеров