Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указал на бесполезность: Лидер лейбористов и Мэй устроили перепалку в парламенте
«Теневое ЦРУ» обеспокоено союзом Путина с Си Цзиньпином
Асад: Крушение Ил-20 не было несчастным случаем
В Госдуме решили проверить, откуда у Навального деньги
Главная / В России

Ансамбль Росгвардии перепоет Last Christmas в центре Москвы

12 декабря 2018, 20:39  •  59 • В России

Первые строчки хит- парадов готовится занять в это Рождество Академический Ансамбль песни и пляски войск Национальной Гвардии России под руководством генерал-майора Виктора Елисеева.

"Обладатели 4 платиновых дисков в Европе, коллектив, который получил многомиллионные просмотры за кавер Get Lucky и выступил с ним на открытии Олимпийских Игр 2014 в Сочи, снова решил удивить своих поклонников.

Ансамбль Нацгвардии перепоет Last Christmas в центре Москвы.

17 декабря,знаменитый Ансамбль снимет клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas", - сообщил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ансамбль Росгвардии исполняет песню Get lucky .

Как стало известно "КП" съемки этого клипа артисты Нацгвардии России приурочили ко второй годовщине со дня смерти английского музыканта и Новому году.

В съемках клипа, которые пройдут на катке на Красной площади в ночь с 17 на 18 декабря примут участие 120 артистов ансамбля. Опыт у них большой: они успели дать 18 концертов в Париже с Селин Дион.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 04:24
Сергей Шахрай, соавтор Основного Закона РФ от 1993 года: Задумывали-то «конституционную монархию». Но для людей президент - все равно главный
12 декабря 2018, 18:54
«Сейчас важно не беспокоить детей»: фонд «Подари жизнь» опроверг информацию о выселении семьи с онкобольным ребёнком
12 декабря 2018, 20:39
Ансамбль Росгвардии перепоет Last Christmas в центре Москвы

12 декабря 2018, 02:39
«Одна из лучших универсальных машин в мире»: какими преимуществами обладает многофункциональный самолёт Су-35
12 декабря 2018, 15:39
Замять не получилось: прокуратура требует завести дело на полицейских, скрывших наезд школьницы на сотрудников ДПС
12 декабря 2018, 14:09
Порошенко объявил о начале очередной войны с Россией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве ...
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не...
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
08 декабря 2018, 07:54
"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.