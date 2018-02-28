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Анорексия как тренд: В Сети восторгаются пугающим весом "диснеевских принцесс"
28 февраля 2018, 00:09 • 110 • В мире
Девушки в ходе челленджа обязуются обрести фигуру диснеевской принцессы.
В Сети набирает популярность новый опасный "флешмоб Золушки". Согласно правилам этого челленджа, девушки должны стремиться к весовой категории идеальной диснеевской принцессы. Под это, в частности, подводятся и математические выкладки. Так, пользовательницы высчитывают с помощью формулы свой "идеальный" вес.
Чтобы высчитать свой личный "золушкин" вес, пользователям предлагается возвести в квадрат свой рост (в метрах) и умножить его на 18.
Однако цифры "совершенного" веса пугают. Некоторые из девушек отмечают, что им необходимо похудеть с 51 килограмма до 38, чтобы достичь идеала.
При этом большинство пользователей не видят в стремлении похудеть ничего плохого.
Отмечается, что наибольшую популярность флешмоб приобрел среди жительниц Азии.
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