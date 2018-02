Анорексия как тренд: В Сети восторгаются пугающим весом "диснеевских принцесс"

В Сети набирает популярность новый опасный "флешмоб Золушки". Согласно правилам этого челленджа, девушки должны стремиться к весовой категории идеальной диснеевской принцессы. Под это, в частности, подводятся и математические выкладки. Так, пользовательницы высчитывают с помощью формулы свой "идеальный" вес.

Чтобы высчитать свой личный "золушкин" вес, пользователям предлагается возвести в квадрат свой рост (в метрах) и умножить его на 18.

Однако цифры "совершенного" веса пугают. Некоторые из девушек отмечают, что им необходимо похудеть с 51 килограмма до 38, чтобы достичь идеала.

При этом большинство пользователей не видят в стремлении похудеть ничего плохого.

Отмечается, что наибольшую популярность флешмоб приобрел среди жительниц Азии.

My weight have to be 38kg to achieve cinderella body

Now i'm 51 kg

Just kill me already@BTS_twt #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY