Анонимов просят выйти из сети

Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров (мобильных сервисов обмена сообщениями, таких как Telegram, WhatsApp и Viber).

Что это означает? Через полгода, когда постановление вступит в силу, все мессенджеры будут обязаны проверить (а мобильные операторы - предоставить) информацию о личности пользователя - его имя-фамилию и адрес. Если же окажется, что указанный при регистрации в мессенджере сотовый номер в базе данных операторов не значится, то идентификация не будет пройдена.

В свою очередь, мобильные операторы будут хранить информацию, что такой-то абонент пользуется Телеграмом или вайбером. А если пользователь решит расторгнуть договор с оператором, то сотовые компании оповестят об этом мессенджер в течение суток.

Раньше запрос оператору по конкретному абоненту мог поступить от следователя, ведущего конкретное дело, где этот абонент оказался подозреваемым (или жертвой).

Подписанный премьером документ должен упростить работу правоохранительных органов - устранить волокиту и бюрократию при оформлении запросов на предоставление данных.