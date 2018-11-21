Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка

Восемь лет назад в станице Кущёвская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек — он сам, члены его семьи и гости. По итогам резонансного расследования была нейтрализована преступная банда «цапковских», державшая округу в страхе на протяжении 15 лет. Несколько членов банды и её главарь Сергей Цапок были приговорены к пожизненному заключению. Недавно в сети появились фото одного из бывших «хозяев» станицы — предпринимателя Вячеслава Цеповяза, — на которых видно, как он, находясь в тюрьме ест крабов, икру и шашлыки. RT побывал в станице, жители которой до сих пор зависят от бизнеса осуждённых и предпочитают говорить о трагедии на условиях анонимности.

Недавно назначенный глава Кущёвской Илья Гузеев, переживающий за репутацию поселения — один из всего двух живущих в этом районе собеседников RT, кто согласился говорить открыто (второй — атаман соседнего поселения). Все остальные, несмотря на федеральную огласку проблем Кущёвской и суровые приговоры, вынесенные главарям преступной группировки, старались в разговорах обходиться общими формулировками и просили не называть своих имён.

«Это, знаете, как студенту в зачётке на первом курсе понаставят троек, — отметил в разговоре с RT Илья Гузеев. — Ему потом до конца учёбы их ставить будут, как бы он ни старался».

«Самая чистая территория»

Станица Кущевская — крупное поселение с населением около 27 тысяч человек на берегу реки Ея в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Люди здесь преимущественно занимаются сельским хозяйством: у некоторых есть небольшие частные угодья, но основу составляют крупные предприятия, возникшие на основе совхоза-гиганта «Степнянский».

Печальную известность станица приобрела восемь лет назад из-за массового убийства в доме фермера Сервера Аметова. По ходу расследования преступления выяснилось, что на протяжении многих лет Кущевскую держала в страхе местная криминальная банда. Преступников поймали и осудили, но дурная слава за станицей закрепилась надолго.

Глава станичной администрации Илья Гузеев в разговоре с RT пожаловался на такое положение дел. По его словам, ассоциация Кущевки с кровавым преступлением негативно сказывается на хозяйственной деятельности поселения и его инвестиционной привлекательности.

«Репутационные риски для Кущевского района очень высоки, — поделился с RT Гузеев. — У нас произошла трагедия в 2010 году. Мы эту трагедию помним, встречаемся с родственниками, и здесь идёт очень серьёзная работа по недопущению подобных событий. Мы сейчас в этом смысле, в антикриминальном плане, самая чистая территория России».

Гузеев подчеркнул, что скандал с поеданием крабов в тюрьме Вячеславом Цеповязом в первую очередь должен быть на совести администрации места его заключения, а к самой Кущевской имеет опосредованное отношение.

«Кущевка сейчас живёт совсем другой жизнью, — сказал Гузеев. — Мы нацелены на новые инвестиционные проекты, создание рабочих мест. Лучше бы вы рассказали о том, что у нас есть ледовый дворец, плавательный бассейн или что у нас в станице тренируются чемпионы Европы по мотоболу».

«Вечером нельзя было выйти»





В целом в Кущевской сейчас действительно спокойно — на Почтовой улице недавно построили новый торговый комплекс, по заснеженному «кущевскому Арбату» мимо накрытого на зиму фонтана идут к местному кинотеатру молодые люди, чтобы посмотреть очередную премьеру.

Даже несмотря на непогоду и рано выпавший в Краснодаре снег, на улицах людно. Гуляют и семьи с детьми, молодые пары — все вполне довольны жизнью. Однако на тему «цапков» они лишний раз говорить не хотят и согласны общаться преимущественно анонимно.

© RT

Лариса, продавец в недавно открывшемся магазине «еды на вынос», призналась RT, что в 2004 году от рук банды чуть не пострадала её дочь.

«В июне 2004 года моя дочь, ей тогда 12 лет было, возвращалась с концерта. Она у меня пела, выступала в ДК, — вспоминает Лариса. — Цапкам этим дочь моя приглянулась, «шестеркам» из банды, их ещё «пехотой» звали. Трое их было, два брата, у одного кличка Рис. Так они за ней увязались после концерта. Хотели с ней «отношения» завести, она им отказала, тогда они её чуть в реке не утопили».

В тот день дочь Ларисы вернулась поздно, мокрая с головы до ног и напуганная. Возмущенная поступком «цапков», Лариса взяла ружьё и поехала искать фиолетовую «семёрку» бандитов, чьи номера запомнила дочь.

«Благо, не нашла их тогда, а то бы точно пристрелила, — рассказала женщина. — Потом всё через родственника разрулила, он здесь важный человек. Они приехали и извинились. Но не у всех такие связи были. Сейчас один из братьев тех в могиле, второй где — не знаю, может и в Кущевской, может и сидит».

Сегодня, впрочем, по словам местных, девушки гуляют по городу безбоязненно.

«Раньше выйти нельзя было вечером, — рассказывает ростовчанка Катерина, регулярно приезжающая в Кущевскую к подругам. — Да что там вечером — посреди дня могли девушку в машину заволочь. Особенно девчонки из медицинского колледжа страдали, приезжие».

Местное медицинское училище считается удачным местом для получения образования — учатся здесь не только студенты из Краснодарcкого края, но и из соседних областей — качество образования хорошее, а цена в несколько раз ниже, чем в вузе. Девушек в училище приезжало много, «цапки» могли забрать студентку силой прямо с пары, преподаватели при этом вмешиваться боялись.

Местный таксист Владимир отмечает, что сейчас ходить по улицам стало гораздо спокойней.

«Сейчас молодежь спокойно по «Арбату» гуляет, в кальянных и кафе сидят, — говорит Владимир. — Раньше если сидишь где, и туда «цапки» заходят, то точно проблемы бы были. Пацанов ломали, некоторые в больницу уезжали, а то вообще, на кладбище. Беспредел был, а полиция и казаки ничего не делали. Да и таксистам тоже доставалось — бесплатно «цапков» возили».

Раньше Владимир жил работал у местного «авторитета» Анатолия Смольникова — местные звали его Алик Бобон. У Бобона и «цапков» периодически возникали конфликты.

«Любили иногда они выяснить, у кого бойцы сильнее, — вспоминает Владимир. — У «цапков» своя контора охранная «Центурион» была. Хорошо их обучали, на ножах махаться, и со стволами. Вот они с бобоновскими и устраивали разборки, иногда возле ресторанов. Многие считают, что Алика Цапок убил. Но мне кажется, его скорей за карты убили — он известный катала был. У них хоть разногласия и были, но сферы интересов разные были — Бобон таксопарк держал».

С положительными характеристиками

Сергея Цапка местные звали «королём». По их словам, он мог себя кем угодно назначить и кого угодно убрать. Кущевцы боялись: не дай бог «Цапку ночью плохой сон приснится» — тогда кому-то несдобровать.

«Серёга злой был, — уверен местный предприниматель Эльмар. — С ним спорить нельзя было — сразу бы в ящик сыграл. Он что хотел, то и делал. Естественно, все боялись и тихо сидели. Повторения этого никто не хочет».

Ксения Ерохина (имя изменено — RT), учившаяся в 2011 году в Краснодаре на юриста, из профессионального интереса специально ездила на слушания по гражданским искам к «цапкам» о взыскании компенсаций за моральный ущерб. По её словам, на суде подсудимые держались более чем спокойно.

«Они сидели ровно, будто их ничего не трогает, — вспоминает свои впечатления в беседе с RT Ксения. — Только Владимир Алексеев («Вова Беспредел» - RT) ещё вокруг народ разглядывал, а остальным дела никакого не было. Очень уверенно себя держали. Что меня ещё во время того процесса удивило — охраняли зал суда люди с оружием и в балаклавах. Я такого потом не видела. За этим процессом весь Краснодар наблюдал, я же туда как студент на практику приехала».

Более всего Ксению удивило, что практически у всех фигурантов уголовного процесса были положительные характеристики. Дядя Сергея Цеповяза, также оказавшийся на скамье подсудимых, и вовсе по характеристике значился чуть ли не «меценатом» и «добродетелем».

«Это было максимально странно, потому что все знали, что дела нечистые в Кущевской творятся. Только у Вовы Беспредела значилось, что он там нервный и агрессивный. А у остальных всё положительно», — до сих пор удивляется Ксения.

«Другая жизнь»

Жертвами «цапков» становились самые разные люди. И методы воздействия на них были разные — одних устраняли и запугивали напрямую, а других — используя административный ресурс.

Галина Крошка в «нулевые» работала ректором Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института. Красивая, уверенная в себе женщина долгие годы пыталась противодействовать произволу «цапков» в отношении студентов и преподавателей. Банда настолько запугала учеников заведения, что те предпочитали бросить учебу, лишь бы не становится жертвами насилия бандитов.

Галина неоднократно жаловалась в администрацию поселения и правоохранительные органы, успокаивала студентов, но всё было тщетно — «цапкам» всё было нипочём. Не помогло даже коллективное обращение из института на имя губернатора, главы Краснодарской прокуратуры и МВД. Проверка в итоге в Кущевскую приехала, показания с потерпевших были сняты, но наказания в итоге никто из «цапков» не понёс.

После этого Галине стали поступать разные «намёки» от банды с целью убедить её «не выносить сор из избы» — то кирпич в окно института влетит, а то и угрозы через студентов цапковская «пехота» передаст. Но Крошка наотрез отказывалась сотрудничать с бандитами.

В 2006 году путём подлога в отношении женщины было было заведено уголовное дело, где она оказалась «главарём преступной организации из двух человек». Галину обвинили в коррупции внутри института. Преподавателю инкриминировали продажу «липовых» дипломов студентам, а подельником у неё якобы была коллега из другого отделения института Наталья Сивцева.

Галину арестовали и отправили в СИЗО в Армавир, где у неё стало ухудшатся здоровье. Несмотря на требование тюремного врача отпустить женщину на лечение, судья не дал на это разрешение. В итоге Галина перенесла в изоляторе два инсульта, обернувшиеся частичным параличом и серьёзным психическим расстройством.

Наталья Сивцева получила семь лет колонии, Галине Крошке за «организацию преступной группировки» грозило целых десять, однако помог случай — судья, ведший её дело, перевёлся в Краснодар, а новый сразу отпустил женщину на лечение. В итоге Галина была признана инвалидом II степени и переведена на амбулаторное лечение.

В 2010 году журналисты спрашивали дочь Галины Крошки Евгению Юшко, верит ли она, что атмосфера в Кущевской улучшится. Евгения ответила, что ей очень хотелось бы в это верить. Она собиралась помогать отцу в сельском хозяйстве и пытаться восстановить доброе имя матери.

Спустя восемь лет Евгения просит не напоминать ей о случившемся. «Это было 10 лет назад, это уже другая история, — сказала она RT. — Сейчас у меня другая жизнь, у меня дети, и живу я в Краснодаре, а не в Кущевской. Прошу меня больше не беспокоить»

О судьбе и здоровье её матери Юшко говорить не стала.

Казаки не против разбойников

Атаман соседней станицы Шкуринская, Александр Сиденко рассказал RT, что в своё время «цапки» пытались расширить свои владения и на его поселение.

«Цапки к нам не пришли, мы просто не пустили их сюда. В Кущевской были свои атаманы. Почему они так «лоханулись», я не знаю, — говорит Сиденко. — Несмотря на это, привозишь на ярмарку сало своё, например. Тебя спрашивают: откуда. Ты говоришь, мол, из Кущевского района. Тебе сразу: «Ааа, цапковские-то». Неприятно было слушать. Убийства во всей стране бывают, а Кущевскую помнят до сих пор».

По словам атамана, ассоциирование с «цапками» продолжалось довольно долго

«Вот показали по телевизору Славу Цеповяза, так в районе возмущение сильное, — продолжает Сиденко. — Сейчас-то спокойно, а тогда беспредел был полнейший. Никто повторения не хочет. Кущевские казаки ничего не делали. Наша-то станица казачья испокон веков, а Кущевская была приграничной на стыке Ростовской области и Краснодара».

© RT

По словам Сиденко, помощи кущевские казаки не просили. И даже когда проблема вскрылась, выступать на телевидении поехал атаман из Шкуринской, в то время как местные казаки ушли в тень.

RT также не удалось поговорить с атаманом Кущевской. Первый звонок он прервал просьбой перезвонить через полтора часа, а дальше брать трубку казак перестал.

Местные жители достаточно скептически оценивают действия казачества в «цапковские времена».

«Вот у меня дед казак потомственный был, — вспоминает таксист Александр. — Василий Иванович его звали, он из Шкурнинской родом. Их нквдшники в свое время чуть голодом не сморили, в кольцо станицу взяли. Кто мог — камышины брали и по воде уходили. Вот дед из тех, кто спасся. Боевой мужик был. А местные — это так, не казаки, а пародия».

Экстремальное земледелие

Если одни регионы богаты своей нефтью или газом, другие сталью и ценными минералами, то «золото Кущевки» — это пахотные земли. Именно они и стали основой мощи банды «цапков». В советское время в Кущевской действовало сильнейшее хозяйство — совхоз «Степнянский». По сути это было градообразующее для станицы предприятие (помимо ныне закрытых молокозавода и сталелитейного цеха).

К началу нулевых Степнянского не стало и он был разделён на две крупные фирмы — «Славу Кубани» принадлежащую Вячеславу Цеповязу и «Артекс-Агро», отошедшую Сергею Цапку. Держа в руках самые ценные местные активы, банда быстро приобрела капитал и власть. Земли «цапков» всё время расширялись — фермеров принуждали отдавать за бесценок их паи и земельные наделы. Поскольку другой работы в Кущевской практически не было, то людям ничего не оставалось, как работать на «цапков».

Помимо монополизации сельского хозяйства в округе, «цапковские» получали дополнительное преимущество в ведении «бизнеса» путём получения правительственных грантов. Как признался один из бывших работников холдинга Цапка, у кубанских земель есть одна «хитрость»: местные земли считаются зоной «экстремального земледелия», то есть урожай негарантированный из-за переменчивых погодных условий, а подпадает под государственное субсидирование. Наиболее хитрые из хозяйственников на бумаге пишут «неурожай», а по факту продают продукцию на сторону.

«Для крымчан - это очередное доказательство, что там, за Перекопом, враги»: Экс-депутату Крыма на Украине дали 12 лет тюрьмы Сейчас предприятия «цапковских» переживают не лучшие времена — если «Артекс-Агро» было разделено на несколько предприятий, то «Слава Кубани» парализуется судебными тяжбами экс-супругов Цеповязов. В прошлом году «Слава Кубани» показала убыток на 90 миллионов рублей — созданы они «на бумаге» или действительно ли дела у конторы идут плохо, сказать сложно.

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов считает, что скандал с шашлыками и крабами в колонии инициирован его бывшей супругой. В беседе с RT юрист отметил, что между ней и его подзащитным идёт заочный спор в отношении прав собственности на прибыльное сельскохозяйственное предприятие. Ранее оно находилось в собственности матери осужденного, умершей в 2013 году.

«Она использует реноме Вячеслава как «бандита и убийцы» в своих целях, — пояснил RT Муртазов. — Не знаю, кто её подговорил, но это всё сделано с целью заполучить земли «Славы Кубани».

Адвокат Натальи Стришней, разведшейся с Цеповязом в одностроннем порядке в 2015 году, Эдуард Чургулия даёт происходящему иную оценку.

«Фотографии фотографиями, журналисты журналистами, а иски подаются, — заявил юрист. — Всё это план по растаскиванию предприятия путём постоянной подачи исков, замораживания счетов и активов».

С самой Натальей Стришней RT поговорить не удалось. На двери административного здания ОПХ «Слава Кубани» висит предупреждение о попытках мошенников завладеть землями сельхозназначения.

© RT

В том числе упоминается и публикация от имени Вячеслава Цеповяза про иск в отношении «Слава Кубани». Объявление администрации факт данного иска опровергает и призывает жителей быть бдительными.

Местные жители в разборки экс-супругов стараются не вникать, но их сильно пугает перспектива закрытия предприятия. Для них это станет проблемой значительно большей, чем позабытый уже разгул преступности — от «Славы Кубани» зависит благополучие половины жителей Кущевской.