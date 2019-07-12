Анонимка о пропавшей в Ватикане девочке раскрыла исчезновение двух принцесс из могил

Как указано в заявлении Ватикана, никаких человеческих останков или погребальных урн с прахом усопших в гробницах обнаружено не было. Там должны были быть тела как минимум принцессы Софи фон Гогенлоэ, умершей в 1836 году, а также принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской, умершей в 1840 году.

Как отмечает служба BBC News, гробница принцессы Софи привела поисковиков в пустую комнату под землей.

Ранее семья Эмануэлы Орланди, бесследно исчезнувшей 36 лет назад, получила разрешение вскрыть две могилы XIX века, находящиеся на Тевтонском кладбище в Ватикане. Прошлым летом адвокат семьи Орланди получил анонимку с фотографией статуи ангела на Тевтонском кладбище внутри и подписью: "Чтобы найти Эмануэлу, ищите ее там, куда смотрит ангел".

Присутствовавший при раскопках брат Эмануэлы Пьетро выразил радость тому, что в гробницах не оказалось останков сестры. По его словам, это стало бы мучением для его матери и для него.

Напомним, Эмануэла Орланди бесследно исчезла в Ватикане 22 июня 1983 года. В 2008 году экс-любовница местного мафиози Энрико де Педиса рассказала полиции, что это он похитил Орланди, вывез ее из Рима и убил. Однако ее показания не удалось проверить.