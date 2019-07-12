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Анонимка о пропавшей в Ватикане девочке раскрыла исчезновение двух принцесс из могил
12 июля 2019, 16:09 • 61 • В мире
Итальянские СМИ освещают события вокруг поисков девочки, пропавшей в Ватикане в 1983 году. Полученная ее семьей анонимка заставила раскопать могилы на Тевтонском кладбище, однако в итоге не нашли ни ее, ни двух принцесс, которые должны были там находиться.
Как указано в заявлении Ватикана, никаких человеческих останков или погребальных урн с прахом усопших в гробницах обнаружено не было. Там должны были быть тела как минимум принцессы Софи фон Гогенлоэ, умершей в 1836 году, а также принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской, умершей в 1840 году.
Как отмечает служба BBC News, гробница принцессы Софи привела поисковиков в пустую комнату под землей.
Ранее семья Эмануэлы Орланди, бесследно исчезнувшей 36 лет назад, получила разрешение вскрыть две могилы XIX века, находящиеся на Тевтонском кладбище в Ватикане. Прошлым летом адвокат семьи Орланди получил анонимку с фотографией статуи ангела на Тевтонском кладбище внутри и подписью: "Чтобы найти Эмануэлу, ищите ее там, куда смотрит ангел".
Присутствовавший при раскопках брат Эмануэлы Пьетро выразил радость тому, что в гробницах не оказалось останков сестры. По его словам, это стало бы мучением для его матери и для него.
Напомним, Эмануэла Орланди бесследно исчезла в Ватикане 22 июня 1983 года. В 2008 году экс-любовница местного мафиози Энрико де Педиса рассказала полиции, что это он похитил Орланди, вывез ее из Рима и убил. Однако ее показания не удалось проверить.
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