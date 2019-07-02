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Аномальный град: Мексиканский город попал в ледяную ловушку после страшной жары
02 июля 2019, 05:54 • 67 • В мире
Аномальный град буквально накрыл мексиканский город Гвадалахару, загнав его в ледяную ловушку высотой около 2 метров. При этом перемена погоды оказалась резкой: до этого в городке царила страшная жара.
Об этом сообщает The Guardian – по данным издания, Гвадалахара является одним из крупнейших по количеству населения городов Мексики. В последнее время там стояла ужасная жара – столбики термометров держались на 30 градусах Цельсия.
Однако все изменилось в одночасье, когда на город обрушился мощный град. Город буквально накрыло ледяным слоем, который кое-где достигал толщины двух метров!
Для разгребания завалов на улицы пришлось выгнать тяжелую технику – кстати, автомобили местных жителей оказались погребены под слоем ледяных шариков.
Губернатор Энрике Альфаро высказался о произошедшем в Гвадалахаре как о невероятном явлении, которого местные жители никогда не видели. Он счел, что в происшествии может быть виноваты глобальные изменения климата.
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