Аномальный град: Мексиканский город попал в ледяную ловушку после страшной жары

Об этом сообщает The Guardian – по данным издания, Гвадалахара является одним из крупнейших по количеству населения городов Мексики. В последнее время там стояла ужасная жара – столбики термометров держались на 30 градусах Цельсия.

Однако все изменилось в одночасье, когда на город обрушился мощный град. Город буквально накрыло ледяным слоем, который кое-где достигал толщины двух метров!

Для разгребания завалов на улицы пришлось выгнать тяжелую технику – кстати, автомобили местных жителей оказались погребены под слоем ледяных шариков.

Губернатор Энрике Альфаро высказался о произошедшем в Гвадалахаре как о невероятном явлении, которого местные жители никогда не видели. Он счел, что в происшествии может быть виноваты глобальные изменения климата.