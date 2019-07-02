Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточ...
Хафтар довел Анкару: Турция готовится к удару по Ливии
"Правду говорить легко и приятно… по Фрейду": Вакарчуку объяснили, как...
«Нет централизованной стратегии»: как разведение сил в Станице Луганской может п...
Главная / В мире

Аномальный град: Мексиканский город попал в ледяную ловушку после страшной жары

02 июля 2019, 05:54  •  67 • В мире
Аномальный град буквально накрыл мексиканский город Гвадалахару, загнав его в ледяную ловушку высотой около 2 метров. При этом перемена погоды оказалась резкой: до этого в городке царила страшная жара.
Об этом сообщает The Guardian – по данным издания, Гвадалахара является одним из крупнейших по количеству населения городов Мексики. В последнее время там стояла ужасная жара – столбики термометров держались на 30 градусах Цельсия.
Однако все изменилось в одночасье, когда на город обрушился мощный град. Город буквально накрыло ледяным слоем, который кое-где достигал толщины двух метров!
Для разгребания завалов на улицы пришлось выгнать тяжелую технику – кстати, автомобили местных жителей оказались погребены под слоем ледяных шариков.
Губернатор Энрике Альфаро высказался о произошедшем в Гвадалахаре как о невероятном явлении, которого местные жители никогда не видели. Он счел, что в происшествии может быть виноваты глобальные изменения климата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 13:39
Дайджест СМИ: Ким-шоу Трампа, крах «суши-дипломатии» Меркель, Израиль бомбит Сирию
01 июля 2019, 23:09
«Вовсе не гарантируют мира в Афганистане»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» о переговорах США и талибов
01 июля 2019, 10:09
От сети малых кораблей до гиперзвука: как США намерены готовиться к военным конфликтам будущего
02 июля 2019, 05:54
Аномальный град: Мексиканский город попал в ледяную ловушку после страшной жары
01 июля 2019, 19:54
«Спекуляция на теме»: как Борис Джонсон связал брексит с ответом Владимиру Путину
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 13:24
"Он вам не Мимино". Пушков не дал Кикабидзе ни шанса на реабилитацию после слов о России
28 июня 2019, 17:09
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевериях и пользе своей работы
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.