Аномальные холода настигли Россию: Властям пришлось отменить даже COVID-ограничения

Сильнейшие морозы парализовали жизнь в целом ряде регионов России. Зимние холода дотянулись даже до Крыма. Власти регионов отменяют массовые мероприятья, занятия в школах и междугородние рейсы. Даже коронавирусные ограничения сдались под натиском холодов.

В Набережных Челнах из-за морозов резко сократили запланированные мероприятия в честь Старого Нового года. На двух площадках из трёх отменены народные гулянья по случаю праздника.

Тем временем в Тюмени отменено более 10 рейсов, идущих в Ханты-Мансийск, а также в несколько населённых пунктов Свердловской и Курганской областей. Причина всё та же - суровые холода, окутавшие регион. Также отменены занятия учащихся 1-9-х классов первой и второй смен.

А в Карелии из-за морозов пришлось отменить часть коронавирусных ограничений. Речь идёт о сокращении мест в автобусах для поддержания социальной дистанции. В связи с холодами власти региона разрешили заполнять автобусы по максимуму, чтобы не морозить людей на остановках.

Аномальные холода добрались даже до Крыма. Жителей Севастополя предупредили о приближении морозов. С 16 по 20 января в регионе ожидается аномально холодная погода с температурой до -15 градусов, совершенно нехарактерной для полуострова.