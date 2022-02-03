Аномалии на Украине в преддверии "вторжения": "Надеюсь, проскочим" - политолог

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал об аномалии в преддверии "русского вторжения". "Надеюсь, проскочим", - отметил он.

Погребинский в разговоре с Царьградом отметил, что украинское общество действительно взвинчено всеми этими слухами про вторжение. Русофобская пропаганда бушует на украинском телевидении с удвоенной силой, хотя при этом откровенной паники пока нет. Люди не сметают с полок продукты в ожидании войны.

Единственная странная аномалия - исчезли дорожные пробки. Но это можно списать на COVID и связанную с ним удалёнку.

Политолог считает маловероятным, что Россия действительно нападёт на Украину, поскольку ей это невыгодно, а вот исключать какого-нибудь локального конфликта в Донбассе нельзя. Погребинский обратил внимание, что Киев стянул на передовую более 100 тысяч военных, среди которых есть "безголовые радикалы", которые могут в любой момент атаковать без команды.

Тем более что они имеют доступ к дальнодействующим артиллерийским системам. Так что это нельзя исключить. Но я просто считаю, что в этом не заинтересована Москва, и она будет если отвечать, то исключительно локально. Мы тут нервничаем, конечно, но я всё же надеюсь, что мы проскочим этот период,

- отметил собеседник Царьграда.

Напомним, что слухи о якобы готовящемся вторжении России уже третий месяц раскручивают американские СМИ, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Нагнетание истерии вызвало панику на Украине. Иностранные инвесторы бросились выводить свои активы, а в Киеве начали открывать бомбоубежища.