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«Аннулировать наследие экс-президента»: как Байден отозвал предложение Трампа сократить ряд статей бюджетных расходов

02 февраля 2021, 02:00  •  84 • В мире
Президент США Джо Байден отозвал предложение экс-главы страны Дональда Трампа по сокращению ряда статей бюджетных расходов. Об этом говорится на сайте Белого дома. Как отмечали ранее американские СМИ, 45-й американский лидер направил соответствующее предложение в конгресс в середине января. Речь шла об экономии в размере $27,4 млрд, в том числе за счёт уменьшения расходов на оказание военной помощи иностранным государствам, на экономическую поддержку других стран и на программы по «продвижению демократии» в мире. По мнению экспертов, эта инициатива Байдена говорит о его намерении аннулировать наследие Трампа и продолжить традиционный курс Демпартии.
 
Президент США Джо Байден Reuters © Kevin Lamarque
 

Американский лидер Джо Байден отозвал предложение экс-президента страны Дональда Трампа сократить ряд статей бюджетных расходов. Об этом говорится в письме Байдена спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту и одновременно председателю сената Камале Харрис. Содержание документа было опубликовано на сайте Белого дома.

«В соответствии с параграфом 1014 (c) закона «О расходовании бюджетных средств и контроле конгресса над их удержанием» от 1974 года (раздел 2, параграф 685 (c) Свода законов США) я отзываю 73 предложения о сокращении расходов, ранее переданные в конгресс», — говорится в письме.

Как отмечали ранее американские СМИ, администрация 45-го главы Белого дома направила соответствующее предложение на рассмотрение конгресса в середине января. Речь шла об экономии в размере $27,4 млрд в рамках так называемого запроса об отмене статей бюджета, в том числе за счёт уменьшения расходов на оказание военной помощи иностранным государствам, экономическую поддержку стран по всему миру, а также программы, якобы способствующие продвижению демократии в мире.

«Обеспечить лидерство Соединённых Штатов»

Как отметил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, отзыв Байденом предложений Трампа по сокращению десятков статей бюджетных расходов говорит о намерении нового американского лидера «обеспечить США привилегированные позиции во всём мире».

«Дональд Трамп пытался уменьшить расходы США, связанные с внешней политикой, чтобы улучшить положение дел внутри страны. Трамп считал, что это бремя для США слишком тяжело и поэтому необходимо сосредоточиться на своей стране, обустроить её, а лишние траты отменить. Однако Байден, по всей видимости, продолжит традиционный курс Демпартии, призванный обеспечить лидерство Соединённых Штатов в мире, которое, как считают демократы, было утрачено в период правления Трампа», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Он также добавил, что основные инструменты обеспечения влияния США  — «это как раз те пункты, расходы на которые предлагалось сократить».

По мнению Сидорова, Байден направит значительные средства в том числе на поддержку Украины.

«Вашингтон может нарастить военную помощь Киеву, а также направлять ему летальное оружие. Я полагаю, что Байден намерен проводить антироссийскую политику. И Украина в этом аспекте важна для него», — заявил аналитик.

Между тем политолог Александр Асафов считает, что президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил запрос на американскую помощь.

«В интервью западным СМИ он выразил надежду на начало нового этапа в отношениях между Киевом и Вашингтоном и попросил Байдена помочь Украине. Это заявление очень ярко говорит о надеждах Киева на перезагрузку отношений с американской стороной, а также на финансовую, политическую и военную помощь», — сказал Асафов в беседе с RT.

Сидоров полагает, что помимо Украины «усиленно финансировать» Вашингтон будет и государства Юго-Восточной Азии, включая Таиланд и Вьетнам.

«США не оставят без внимания и Южную Корею, Японию, безусловно, они будут оказывать военную помощь государствам Латинской Америки типа Колумбии. Кроме того, средства будут выделяться и другим странам бывшего СССР, в том числе Грузии», — пояснил эксперт.

Анти-Трамп

 

Отзыв Байденом предложений Трампа по сокращению ряда статей бюджетных расходов — не единственная мера, направленная на аннулирование решений 45-го президента США.

Только за первый день на посту главы государства Байден подписал 15 указов, около половины из которых так или иначе связаны с пересмотром политического курса, который проводил Трамп.

Так, Соединённые Штаты не будут выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение разорвать связи с этой структурой в мае прошлого года принял Трамп, мотивируя его неудовлетворительной работой ВОЗ в условиях пандемии COVID-19.

  • Белый дом
  • Reuters
  • © Cheriss May

Байден также вернул США к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Летом 2017 года американский Госдепартамент сообщил о планах Вашингтона покинуть договор. Как пояснил тогда Трамп, условия документа были якобы невыгодными для американцев и бизнеса в США. Осенью прошлого года Соединённые Штаты завершили процедуру выхода.

Другой указ Байдена предполагает отмену запрета на въезд в Соединённые Штаты граждан ряда государств с преимущественно мусульманским населением. В январе 2017 года Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который ограничивает въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Позже из чёрного списка были исключены Ирак и Судан, однако добавлены КНДР и Чад.

Кроме того, Байденом был отменён режим ЧП из-за обстановки на границе США и Мексики. Американский лидер также остановил федеральное финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

В прошлом году Трамп продлил там режим чрезвычайного положения на 12 месяцев, чтобы пресечь попытки проникновения нелегальных мигрантов на территорию Соединённых Штатов. 

Стоит также отметить, что новая администрация Байдена продлила Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) с российской стороной.

Пока Трамп находился у власти, американская сторона выдвигала новые условия для пролонгации соглашения и не сообщала окончательного решения относительно судьбы СНВ-III.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, новая администрация США также пересматривает отношения с Китаем.

«Делает всё наоборот»

 

По мнению Андрея Сидорова, Байден «демонстративно отменяет решения Трампа и отвергает его предложения, чтобы показать, что он не такой, как 45-й президент США».

«Новый американский лидер специально делает всё наоборот, пытаясь аннулировать наследие экс-главы Белого дома. Байден хочет стать этаким анти-Трампом», — сказал эксперт.

Сидоров также отметил, что, несмотря на попытки Байдена отгородиться от наследия Барака Обамы, пока многие решения нового лидера говорят о его намерениях следовать курсу 44-го президента США.

  • Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
  • Reuters
  • © Morry Gash/Pool
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«Он хочет сделать всё так, как было до Трампа. Период правления 45-го главы Белого дома демократы не раз называли тёмным пятном в истории Соединённых Штатов. Однако за лидерство, которого так хочет новая администрация, надо платить — и немало», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Асафов, Трамп неоднократно говорил о том, что «американцы должны прекратить действовать на внешних политических ландшафтах и сосредоточиться на своей стране», Байден же смотрит на это иначе.

«У Байдена в силу его опыта работы в администрации Обамы другие воззрения на этот счёт. Сейчас уже совершенно очевидно, что Соединённые Штаты возвращаются или пытаются вернуться к политике расширения своего влияния. И для этого они будут выделять ещё больше денег. Во много раз увеличатся и статьи расходов в рамках экспорта так называемой демократии», — заключил аналитик.

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