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Аннексия по-американски: Трамп очень спешит реализовать свою "сделку века" - Бень
06 августа 2020, 00:35 • 63 • Политика
Нетаньяху заявил, что вопрос аннексии частей Западного берега зависит от поддержки США. Вашингтон может дать "зелёный свет" уже в августе. Почему Трамп спешит с этим вопросом, объяснил политолог-востоковед Евгений Бень.
США могут уже в августе дать "зелёный свет" Израилю на аннексию части территории Западного берега реки Иордан, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Информацию прокомментировал для Царьграда политолог-востоковед и специалист по Израилю Евгений Бень.
По его словам, поддержка аннексии части территории Западного берега реки Иордан - это попытка реализовать ту "сделку века", о которой шёл разговор несколько месяцев назад. Эксперт напомнил, что эта "сделка" - результат договорённостей президента США Дональда Трампа и главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху, в которых полностью была проигнорирована позиция палестинской стороны и руководства Палестинской автономии.
Можно ли ожидать признания аннексии части территории Западного берега реки Иордан со стороны США? Да, вполне возможно, уверен Евгений Бень. Потому что позиции Дональда Трампа довольно ослабли, и он не может не понимать, что, возможно, Джо Байден станет новым президентом США.
Эксперт предрекает, что если "сделка века" будет реализована, это приведёт к новому витку конфликта на Ближнем Востоке.
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