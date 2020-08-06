Аннексия по-американски: Трамп очень спешит реализовать свою "сделку века" - Бень

США могут уже в августе дать "зелёный свет" Израилю на аннексию части территории Западного берега реки Иордан, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Информацию прокомментировал для Царьграда политолог-востоковед и специалист по Израилю Евгений Бень.

По его словам, поддержка аннексии части территории Западного берега реки Иордан - это попытка реализовать ту "сделку века", о которой шёл разговор несколько месяцев назад. Эксперт напомнил, что эта "сделка" - результат договорённостей президента США Дональда Трампа и главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху, в которых полностью была проигнорирована позиция палестинской стороны и руководства Палестинской автономии.

Можно ли ожидать признания аннексии части территории Западного берега реки Иордан со стороны США? Да, вполне возможно, уверен Евгений Бень. Потому что позиции Дональда Трампа довольно ослабли, и он не может не понимать, что, возможно, Джо Байден станет новым президентом США.

"Трамп спешит реализовать ситуацию с так называемой "сделкой века". Потому что понимает, что Байден, при всей его симпатии к Израилю, вряд ли на такое решится", - сказал Евгений Бень в интервью Царьграду.

Эксперт предрекает, что если "сделка века" будет реализована, это приведёт к новому витку конфликта на Ближнем Востоке.