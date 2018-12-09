Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посольство США призвало антикоррупционные органы Украины к сотрудничеству
Хайли лайкли, ″русские киллеры″ из ГРУ: В Великобритании дело Скрипалей связали ...
″Европе надоело читать лекции глобалистам″: Французский майдан дошел до сердца Е...
Глава Нацбанка Украины заявил о многомиллиардных выплатах по госдолгу
Главная / В мире

Аннегрет Крамп-Карренбауэр как «Меркель 2.0»

09 декабря 2018, 16:24  •  112 • В мире
Первые очертания раскола в ХДС
Съезд ХДС в Гамбурге проходил 7-8 декабря, но основная интрига раскрылась ещё до завершения съезда: делегаты избрали преемницей Ангелы Меркель на посту председателя партии её креатуру – Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК).
Главным оппонентом АКК в этом политическом шоу был Фридрих Мерц. Третий претендент на лидерство в ХДС Йенс Шпан выглядел аутсайдером; посильный вклад в такое его восприятие внесла всесильная немецкая пресса, дистанцируясь от Шпана; клеймо «недостаточно политкорректного» политика лишило этого претендента шанса на победу. Интервью у Йенса Шпана удосужилась взять лишь швейцарская Neue Zuericher Zeitung.
Зато противостояние по линии Мерц – АКК оказалось нешуточным. За его исходом обычно хладнокровная Ангела Меркель следила не менее напряжённо, чем её сторонники в правительстве Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен (соответственно министр экономики и министр обороны). Не было однозначного перевеса у кого-то из этой пары и во время региональных партийных конференций.
На съезде после первого тура голосования ни одному из фаворитов не удалось привлечь необходимые для победы 500+ голосов; потребовался второй тур, в котором АКК подтвердила своё преимущество, правда незначительное: 517 голосов за АКК против 482 за Мерца. И логичный вывод отсюда, который прослеживается во всех немецких комментариях к итогам партийного форума: после 18 лет лидерства Ангелы Меркель партия расколота. В Германии раскол ХДС трактуют как разделение на «центристов» (сторонников Меркель) и «традиционалистов» (тех, кто хотел бы вернуть партии её изначальный правоконсервативный окрас), хотя ясности в понимании происходящего эти этикетки не добавляют.
Госпожа бундесканцлерин ещё раз подтвердила свой политический талант: партия расколота, уход Меркель с поста председателя ХДС вынужденный, но она смогла повернуть ситуацию так, что поставила вместо себя «своего человека», а заодно потопила давнего оппонента Хорста Зеехофера (он был вынужден объявить о своём уходе с поста председателя ХСС). И ещё очень важный момент: скорее всего, АКК не вытолкнет свою патронессу из кресла канцлера до следующих выборов. В то же время христианские демократы выбирают председателя на 2 года, а выборы в бундестаг произойдут через 3 года; неожиданные повороты в этот промежуток времени вполне возможны.
Что касается основных силовых линий раскола в ХДС, они выглядят следующим образом. На съезде Мерц критиковал канцлера по основным её внутриполитическим шагам – отказу от атомной энергетики, ставке на возобновляемую энергетику, миграционной политике. Из уст Мерца прозвучали также обвинения Меркель в пренебрежении интересами бундесвера, в отсутствии концепции интеграции мигрантов, в приверженности к избыточными социальными гарантиям, в невнимании к демографиии. Можно сказать, что Мерц попытался предложить съезду смягчённую и переложенную на язык европейской политической культуры программу Дональда Трампа. Во-первых, это касается энергетической политики: при Трампе США вышли из Парижского соглашения по климату, а на днях экономический советник американского президента объявил о намерении прекратить государственную поддержку производства электромобилей и вообще субсидий для возобновляемой энергетики. Во-вторых, это касается заботы о будущем бундесвера, которая выглядит готовностью увеличить финансирование военных расходов Германии, чего требует от немцев Трамп. А в экономической части Мерц изложил требования своего либералистского манифеста – монографии «Смею требовать больше капитализма»: снизить налоги (уменьшить присутствие государства в экономике) и уменьшить расходы на социальные программы.
Слезоточивый газ, резиновые пули и обыски: как журналисты освещают протесты в Париже
Исход спора о персональном лидерстве в ХДС показал, что разговоры о готовности ХДС к «обновлению» немного стоят: в силу инерции, закреплённой последними годами, спокойнее делать ставку на уже знакомое (линия Меркель). Характерно, что и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, и Сара Вагенкнехт (Левая партия) иронически охарактеризовали избранницу съезда ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр как «Меркель 2.0».
Христианские демократы по-прежнему надеются остаться «народной партией», за которую на выборах в парламент проголосуют не менее 40% избирателей (на выборах 2017 года – 32,9%). Устроит ли избирателей такая партия с её новым председателем? Пока партийный съезд поднял рейтинг ХДС, пусть не до желаемых 40%, но хотя бы до 30%; за прошедший месяц из всех парламентских партий только христианским демократам удалось улучшить этот показатель.
Фото: BBC
Наталия МЕДЕН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
112
Источник
Похожие новости
09 декабря 2018, 00:09
Эксперт: Благодаря России ЦАР выберет самую красивую девушку страны
09 декабря 2018, 16:24
Аннегрет Крамп-Карренбауэр как «Меркель 2.0»
09 декабря 2018, 09:40
«Атмосфера конфронтации»: США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78

08 декабря 2018, 07:54
"Удалось сделать невозможное": Мария Захарова оценила решение ОБСЕ по безопасности журналистов
08 декабря 2018, 20:39
«Это только начало»: как «жёлтые жилеты» протестуют на улицах Парижа и Брюсселя
09 декабря 2018, 00:09
″Париж горит, бои идут″: Пользователи соцсетей выкладывают видео массовых беспорядков
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″п...
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
09 декабря 2018, 00:09
″Как вообще Макрон попал во дворец″: Журналист рассказал, как делались рейтинги франц...
09 декабря 2018, 09:54
″Нет ни одной причины жалеть Макрона″: Эксперт о протестах во Франции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
05 декабря 2018, 01:54
«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко
06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.