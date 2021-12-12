Анналена Бербок – новая амазонка на зелёном коне

И содрогнулось болото немецкой внешней политики…

Наконец-то коалиционные переговоры в Германии закончились и сформировано новое «светофорное» правительство, названное так по цветам партий-участниц: социал-демократы (СДПГ) – красный цвет, зеленые – зеленый, а свободные демократы (СвДП) – желтый.

Видимость того, что переговоры велись мирком да ладком, нарушает боевитая позиция зеленых. Они давно выделяются на политическом поле ФРГ как возмутители спокойствия и теперь снова пытаются определять политику правительства. Хотя получили они всего 5 министерских постов из 16 возможных, и это должно было бы несколько умерить их пыл. Однако зеленые – пассионарии. А пассионарий, как мы знаем, – это человек, ведомый эмоциями. Несколько ранее зелёные, ведомые своими эмоциями, добились программы закрытия всех АЭС в Германии и продолжают уничтожать энергетику страны без оглядки на последствия. Они выступали против проекта «Северный поток – 2» и строительства газовых электростанций. Социал-демократам пришлось приложить немало усилий, чтобы зелёные согласились на проект СП-2, правда, в обмен на обещание к концу 2020-х годов закрыть все угольные электростанции.

Зеленые пользуются поддержкой населения, не склонного считать, чем закончится их политика, и оттого чувствуют себя уверенно. Сложно представить, чем будет снабжаться мощная индустрия Германии, если АЭС буду «погашены», а газовые электростанции не построены. Тем более что воздух для немцев чище не станет, потому что главный промышленный источник СО 2 КНР не собирается прислушиваться к их требованиям.

Как показывают итоги переговоров, экологические завихрения зеленых не так уж и беспокоят немецкий правящий класс. Финансово-промышленное лобби Германии сможет найти приемлемые для себя решения, несмотря на бесконечные наскоки зелёных.

Другое дело – внутренние дела и внешняя политика. Несмотря на то, что власти делают упор на поголовное вакцинирование населения, зеленые не требуют медикаментозного лечения и вполне согласны с издержками от вакцинации. То же самое отмечается в их социально-экономической политике. Рост налогов и социальной несправедливости их не беспокоит. Они вполне вписались в концепцию «социального государства по-немецки», которое все больше становится социальным только для богатых.

Однако внимание зеленых давно не ограничивается только этими проблемами и как свойственно людям с возбудимой психикой, они повернули свои копья против «угнетателей свободы и демократии» в мире, в том числе против России. Им удалось отвоевать пост министра иностранных дел в правительстве Германии, и его заняла Анналена Бербок, молодая и неутомимая представительница политического племени зелёных. И вот взмыл над Берлином зеленый конь, управляемый Анналеной, и содрогнулось болото немецкой внешней политики.

О том, насколько зеленой амазонке не терпится повергнуть режим в Москве, свидетельствует ретивость, с которой она принялась исполнять свой долг сразу после утверждения на посту. В тот же день Бербок помчалась галопом на встречи с коллегами в Париж, Брюссель и Варшаву, будто без нее там не было возмутителей спокойствия. Главная тема ее переговоров – как будем обороняться против России в случае ее наступления на Украину.

С точки зрения детективных конструкций сюжет немудреный: Бербок собирает вокруг себя группу, которая способна влезь в возможную потасовку в Донбассе. А относительно самой Анналены Бербок нужно сказать, что не одна она бредит вооруженной защитой демократии за рубежом. Желающих встать на тропу войны с Россией придерживают люди, не совсем забывшие прошлое. Они помнят историю, которая говорит о том, что каждые сто лет Россия подвергается нападению группы государств, решивших по тем или иным причинам лишить ее права на существование. Получив своё, группа разбегается, приходит в себя и готовится напасть в очередной раз.

Похоже, Анналена Бербок, оседлавшая ретивого зеленого коня, стремится замутить внешнюю политику правительства именно в этом направлении. Нужно ли Германии повторение этой старой истории?