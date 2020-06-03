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Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"

03 июня 2020, 22:55  •  55 • Политика
Владимир Соловьёв сообщил о том, что Анна Шафран больше не будет его соведущей, отметив, что она переросла подобный формат, а также имеет ряд своих позиций, которые стоит раскрывать в авторском формате. В беседе с Царьградом Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва и призналась, что на этот счёт она встревожена.
Об уходе Анны Шафран из совместного вещания Соловьёв сообщил в ходе утреннего шоу "Полный контакт".
"Учитывая наличие у неё своих позиций - это её право, - она вполне может раскрыться в самостоятельных авторских программах, тем более они у неё есть. И на "Вести FM", и на телевидении, - сказал Соловьёв. - Я думаю, что появятся ещё дополнительные (проекты). Она просто переросла этот формат (совместный. - Ред.) и теперь начнёт себя полностью проявлять как самостоятельная творческая единица".
Анна Шафран в беседе с Царьградом добавила:
"Это решение, которое принял Владимир Рудольфович, я уважаю его решение, мы много лет, по-моему, около 12 лет, работали. В целом это была успешная и плодотворная работа. Я получила бесценный опыт, за который ему очень благодарна. Я от души ему желаю успехов всесторонних в его дальнейшей работе. Но так случается, что иногда люди в какой-то момент расходятся и идут уже своим путём. Просто работа в эфире, и в утреннем шоу в частности, это партнёрство и подразумевает общий взгляд на вещи. А так вышло, что сейчас у нас разная позиция по ряду вопросов".
В частности, спорным оказался закон о едином регистре, куда должны войти личные данные жителей России. До принятия решения об отказе от совместного проекта норма была принята в Совете Федерации и обсуждалась в шоу Соловьёва с участием Анны Шафран. Наша собеседница, как и многие эксперты, считает принятый закон о регистре опасным.
Безусловно, во многих сферах цифровизация нужна, продолжила Шафран. Но не стоит забывать, что это средство, а не цель.
"А сейчас у нас так выходит, что многие вещи переворачиваются с ног на голову. Безусловно, цифровизация в том виде, в котором она может служить на благо гражданина и страны, это хорошо, полезно и правильно. Но если она может создавать тревожные моменты и опасности, то мы обязаны обратить на это пристальное внимание, исправить недочёты с тем, чтобы в будущем не попасть в сложные ситуации, из которых потом будем выходить. Это касается целого ряда вопросов, потому что, если мы говорим об этом законе, это утечки как внутри, мошенники, так и вовне, глобальная угроза. А в условиях нашего геополитического противостояния мы понимаем, что спецслужбы западные, американские, ЦРУ в частности, борются против нас, и этот закон в том виде, в котором он существует, может быть огромным подарком для них, и я на этот счёт встревожена", - подчеркнула собеседница Царьграда.

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