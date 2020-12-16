Анна Попова может уйти с поста главы Роспотребнадзора: в этом заинтересованы депутат Онищенко и глава РФПИ Дмитриев

Начало 2021 года может ознаменоваться кадровыми перестановками в Роспотребнадзоре: не исключено, что его главу Анну Попову ждет отставка – пандемия коронавируса стала вызовом, справиться с которым санитарному ведомству и его руководителю не удалось. Уже известны потенциальные кандидаты на должность главного санитарного врача России.

Сюжет: Здоровье

Глава Федеральной службы РФ по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, более известной как Роспотребнадзор, Анна Попова может отправиться в отставку – велика вероятность, что об этом объявят вскоре после новогодних праздников. 60-летняя чиновница занимает должность руководителя ведомства с апреля 2014 года, и за последнее время к ней накопилось большое количество претензий – особенно этому способствовала пандемия коронавируса, признанная Россией в марте 2020 года и продемонстрировавшая слабые места системы. Так, к примеру, у Роспотребнадзора были явные проблемы со статистикой по коронавирусу, а также с постановкой задач в данной области. Не далее как в октябре Попова в эфире Первого канала высказалась относительно выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом, указав, что следует не ждать этого момента, а немедленно снижать показатели по заболеваемости.

Анна Попова: «Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато. Я бы считала, что нам надо срочно снижаться, и у нас для этого есть все основания».

Палки в колеса

В самом начале пандемии, в феврале 2020 года, санитарное ведомство также допустило целый ряд ошибок, которые, безусловно, впоследствии «аукнулись» всей стране. Еще тогда Роспотребнадзор утверждал, что распространение вируса можно остановить еще в аэропортах. Сложности возникли и с анализом образцов в центре вирусологии и эпидемиологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске, который занимается исследованиями COVID-19. При этом, ведомство по сути злоупотребляет своим положением, создавая помехи работе других лабораторий – в частности, объектом информационных атак и аппаратной борьбы стал петербургский НИИ гриппа, еще 19 марта успешно расшифровавший полный геном коронавируса.

С критикой в адрес Роспотребнадзора выступили и в московском НИЦЭМ им. Гамалеи, которое является ведущим российским научным центром, специализирующимся на вакцинах от разного рода вирусов. Именно здесь появилась первая официально зарегистрированная вакцина от коронавируса «Sputnik V».

От Поповой в течение нескольких месяцев пандемии можно было услышать немало скандальных высказываний, которые в результате негативным образом отражались на экономике, нанося удары по целым отраслям – например, по туризму, а также осложняли отношения России с зарубежными партнерами. В частности, в прошлом месяце Попова заявила, что 90% инфицированных коронавирусом прибывают в РФ из Турции. Впоследствии заявление было опровергнуто – и подобное происходило не единожды.

Несмотря на тот факт, что официальной информации о возможной отставке Поповой еще нет, уже появились сведения о ее вероятных преемниках, и их кандидатуры представляют большой интерес.

Проблемный зам

Прежде всего, стоит упомянуть о заместителе Анны Поповой, Ирине Брагиной, к которой, как и к ее непосредственной начальнице, имеются довольно серьезные претензии. По некоторым данным, последняя является протеже экс-главы ведомства Геннадия Онищенко, ныне – парламентария Госдумы. Брагина работает на должности заместителя главного санитарного врача России еще с февраля 2010 года, и изначально Попова какое-то время была ее подчиненной. Но в итоге руководителем Роспотребнадзора стала Попова, и, по слухам, отношения между ней и заместителем стали достаточно холодными.

В последние месяцы целый ряд задач, которые находились в зоне ответственности Брагиной, оказался не выполнен должным образом. В частности, именно ей Роспотребнадзор обязан резкой критикой, связанной с неудачной попыткой обеспечить школьников горячим питанием. В плане борьбы с пандемией коронавируса некоторые грубые промахи тоже были непосредственно связаны непосредственно с ее деятельностью. Впрочем, Попова «прикрыла» заместительницу, приняв удар общественного мнения на себя, как глава ведомства, и не принимая во внимание личные детали их взаимоотношений.

Из телевизора – в Роспотребнадзор?

Одной из ключевых кандидатур называют Александра Мясникова – главврача столичной больницы N 71 имени М. Е. Жадкевича. Мясников широко известен благодаря своему регулярному появлению в телевизионном эфире и обладает внушительным послужным списком. В 1990-е он работал за рубежом – во Франции и США, в 2000-е – возглавлял Американский медицинский центр в российской столице, а в 2009 году принял приглашение Дмитрия Медведева, на тот момент занимавшего пост президента РФ, и возглавил Кремлевскую больницу управделами Президента. Согласно слухам, к этому назначению приложил руку Аркадий Дворкович, который, как и Мясников, находится в дружеских отношениях с журналистом Владимиром Соловьевым. Впрочем, в Кремлевской больнице врач провел довольно немного времени, вскоре перейдя на нынешнее место работы. К слову, во время пандемии коронавируса Мясников руководил Информационным центром при оперштабе города Москвы по борьбе с коронавирусом. Справедливым будет отметить, что оценки и цифры оперштаба часто оказывались более верными, чем у Роспотребнадзора.

Правда, против Мясникова говорит его возраст: ему 67 лет, даже больше, чем Поповой. Еще одно затруднение составляет его французский паспорт – назначение лиц с двойным гражданством на высокие государственные посты в настоящее время не приветствуется.

Врач и управленец

Наконец, еще один претендент на должность лавного санитарного врача России – 47-летний Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук и экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), обладатель швейцарской степени DBA (доктор бизнес-администрирования). С 2015 года он занимает пост президента проекта «Здоровье нации», который создан для эффективной реализации программы «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года».

Еделев известен как врач и экономист, но, помимо этого, имеет политический и управленческий опыт. Он был ректором Московского государственного университета пищевых производств, а также являлся депутатом и председателем регионального парламента Ставропольского края. Еделев известен как один из лучших российских специалистов по здоровому питанию, которое, кстати, считают ключом к крепкому иммунитету – это важно в нынешних непростых условиях. Эксперты считают, что пандемия коронавируса наиболее сильно ударила по тем странам, где население придерживалось нездоровых пищевых привычек и несовременных режимов питания, как, например, в США.

Группа поддержки

Считают, что поддерживать назначение Ирины Брагиной на пост главы Роспотребнадзора может депутат Геннадий Онищенко. Возможно, он был бы не против вернуть влияние на ведомство. Его личное возвращение представляется невозможным – хотя бы ввиду возраста. Но и «свой» чиновник в кресле Поповой его бы, скорее всего, устроил – это откроет обширные возможности для реализации своих идей в отрасли, которая еще долго будет ощущать на себе последствия пандемии.

Что касается кандидатуры Дмитрия Еделева, по некоторым данным, ее (параллельно с кандидатурой Мясникова) поддерживает руководство крупных городов – некоторые из градоначальников неоднократно вступали в конфликт с Роспотребнадзором во время первой волны пандемии коронавируса, когда в ряде субъектов вводился жесткий карантин. Не исключено, что в пользу данного варианта выступает и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который совместно с НИЦЭМ им Гамалеи разработал первую в мире вакцину против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак».

Что касается Поповой, о ее дальнейших перспективах беспокоиться, скорее всего, не следует. О кадровых перестановках в рядах Роспотребнадзора, видимо, объявят после того, как закончатся новогодние праздники. Попова, лишившись нынешнего поста, с высокой долей вероятности, сохранит статус государственной служащей – несмотря на достигнутый пенсионный возраст. На данный момент наиболее логичным вариантом представляется ее уход на высокую должность в Минздраве России.