Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве • 51 • Украина

Честно признаюсь, когда я впервые услышал об обстоятельствах этой истории, мне на какое-то мгновение показалось всё очень знакомым. Когда же в сети появились подробности произошедшего, я уже совершенно не мог отделаться от ощущения, что точно это уже где-то видел.



«30 сентября на спецлинию „102“ в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе Киева.



Пострадавшая, находившаяся в бессознательно состоянии, была доставлена в ближайшую больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончалась. При осмотре вещей умершей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США».



Слава Богу, на память я не жалуюсь, и в моей голове всё более ясно стали всплывать образы из, по сути, последнего советского шпионского блокбастера с лихо закрученным сюжетом — «ТАСС уполномочен заявить…», снятого по одноимённому роману признанного мастера своего дела Юлина Семёнова. Да ещё и с главным Штирлицом всех времён и народов Вячеславом Тихоновым и лучшим «Адъютантом его превосходительства» всея Руси Юрием Соломиным в главных ролях.



Даже среди тех, кто хорошо помнит это фильм, мало кто знает, что главный шпион сериала, поиском которого и заняты наши герои, имеет вполне себе конкретного прототипа, действовавшего в Москве под тем же самым оперативным псевдонимом — «Трианон». Но речь пойдёт не о нём.



Помнится, в заключительной серии фильма, офицеры КГБ СССР проводят две операции по задержанию сотрудников американского посольства (по совместительству кадровых разведчиков ЦРУ). Происходит это при попытке закладки для московского резидента шпионского контейнера, в первом случае замаскированного под ветку, а во втором под камень. Операция с веткой, на которую ЦРУшники не явились, проходила в московском парке(!) Победы, а с камнем, где в кино повязали, советника посольства США в СССР по культуре Роберта Лунса — на оборудованном пешеходной дорожкой, железнодорожном(!) Краснолужском мосту.



Ну, а теперь самое интересное. Роман Семёнова, основанный, как я уже говорил, на вполне реальных событиях так называемого «дела Огородника», финал которых случился в 1977 году, как и сама экранизация, просто таки напичканы подлинными деталями. И многие персонажи, места действия и даже обстоятельства гибели «Трианона» взяты из жизни. Так вот, среди прочих действующих лиц в фильме упомянуто имя вполне реального человека: некой сотрудницы посольства США Марты Патерсон. И вот что по данному поводу сообщает Википедия.



«То, что в ЦРУ не было известно о смерти Огородника, позволило КГБ провести операцию «Сетунь», в ходе которой 15 июля 1977 года, в 22:35 на Краснолужском мосту после закладки тайника (22:30) для покойного Трианона была задержана сотрудница посольства США Марта Петерсон».



Вот оно значит как. Значит в ту роковую ночь на связь с резидентом вышел никакой не Лунс, а вполне себе обычная американская мадам.



Но вернёмся в Киев. Что нам известно из открытых источников о случившемся здесь 30 сентября 2020 года? Погибшая Санвер Никаэло, так звали женщину, была обнаружена с черепно-мозговой травмой не совместимой с жизнью на железнодорожных(!) путях в парке(!) «Нивки», где по одной из версий она совершала оздоровительную пробежку.



На данный момент полиция рассматривает две версии: нападение с целью ограбления, известно, что уже разыскивают темноволосого мужчину 30-40 лет, ростом под два метра, и несчастный случай – мол, находясь в наушниках (пробежка же), американка попросту не услышала звука приближающегося поезда и получила удар, ставший роковым. Стоит обратить внимание ещё на один факт, описывая, так сказать, место преступления, все газетчики как один используют эпитеты «малолюдное» и «плохо просматриваемое».



А сейчас давайте поиграем в конспирологию. Во-первых, даже при беглом взгляде на карту киевского парка «Нивки», становится понятно, что при занятиях джоггингом, пересекать ветку железнодорожного полотна, с двух сторон обрамляющую зону отдыха по самому краю, нет ровным счётом никакой необходимости. Парк большой, просторный и нормальных беговых дорожек без риска для жизни там более чем достаточно.



То есть, чтобы оказаться в безлюдном и едва просматриваемом месте, да ещё и в непосредственной близости от путей, туда нужно «бежать трусцой» вполне себе намеренно. Вдоль полотна, параллельно той самой улице Толбухина, действительно пролегает небольшая тропинка, но она находится на вполне себе безопасном расстоянии от платформы и проходящих там временами электричек. Прям так и вспоминается шпионская инструкция из вышеупомянутого сериала: «…идите по правой стороне Фрунзенского вала вдоль железнодорожного полотна…»



Во-вторых, как все отмечают, погибшая не относилась к первым лицам американской дипмиссии, и чем конкретно она занималась в Киеве никому известно. И тем не менее, прибывшие в больницу коллеги Санвер Никаэло, первым делом изъяли её… наушники! Видимо очень ценные были, эксклюзив, по-другому это объяснить весьма затруднительно. К расследованию обстоятельств дела тут же подключились бравые СБУшники, а из Вашингтона в Киев вылетели тамошние спецы.



Ну и главное, то, что СБУ полностью контролируется Центральным разведывательным управлением США, сотрудники которого после событий 2014 года занимают в здании на Владимирской 33 целый этаж, давно уже секрет Полишинеля. А следовательно, представить себе, что погибшая гражданка США пыталась выйти на связь с каким-то местным шпионом, практически невозможно. Чего ради, если по щелчку им принесут любую информацию в мгновение ока? Тогда с кем? И кто был тем загадочным двухметровым гигантом? Да и был ли он на самом деле?



А что если это действительно «шпионские игры», только не в пользу США, а против них? И неприметный киевский парк должен был стать местом контакта сотрудницы американского посольства с кем-то совсем не из Украины?



Ну или всё это только бред воспалённого воображения, а мы имеем дело с банальной трагической случайностью, и перед нами не американская Мата Хари, а всего лишь неудачный косплей Анны Карениной? Видимо, придётся запастить терпением и подождать новой информации. Что-то мне подсказывает, что это ещё не конец нашей истории…



Честно признаюсь, когда я впервые услышал об обстоятельствах этой истории, мне на какое-то мгновение показалось всё очень знакомым. Когда же в сети появились подробности произошедшего, я уже совершенно не мог отделаться от ощущения, что точно это уже где-то видел.«30 сентября на спецлинию „102“ в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе Киева.Пострадавшая, находившаяся в бессознательно состоянии, была доставлена в ближайшую больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончалась. При осмотре вещей умершей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США».Слава Богу, на память я не жалуюсь, и в моей голове всё более ясно стали всплывать образы из, по сути, последнего советского шпионского блокбастера с лихо закрученным сюжетом — «ТАСС уполномочен заявить…», снятого по одноимённому роману признанного мастера своего дела Юлина Семёнова. Да ещё и с главным Штирлицом всех времён и народов Вячеславом Тихоновым и лучшим «Адъютантом его превосходительства» всея Руси Юрием Соломиным в главных ролях.Даже среди тех, кто хорошо помнит это фильм, мало кто знает, что главный шпион сериала, поиском которого и заняты наши герои, имеет вполне себе конкретного прототипа, действовавшего в Москве под тем же самым оперативным псевдонимом — «Трианон». Но речь пойдёт не о нём.Помнится, в заключительной серии фильма, офицеры КГБ СССР проводят две операции по задержанию сотрудников американского посольства (по совместительству кадровых разведчиков ЦРУ). Происходит это при попытке закладки для московского резидента шпионского контейнера, в первом случае замаскированного под ветку, а во втором под камень. Операция с веткой, на которую ЦРУшники не явились, проходила в московском парке(!) Победы, а с камнем, где в кино повязали, советника посольства США в СССР по культуре Роберта Лунса — на оборудованном пешеходной дорожкой, железнодорожном(!) Краснолужском мосту.Ну, а теперь самое интересное. Роман Семёнова, основанный, как я уже говорил, на вполне реальных событиях так называемого «дела Огородника», финал которых случился в 1977 году, как и сама экранизация, просто таки напичканы подлинными деталями. И многие персонажи, места действия и даже обстоятельства гибели «Трианона» взяты из жизни. Так вот, среди прочих действующих лиц в фильме упомянуто имя вполне реального человека: некой сотрудницы посольства США Марты Патерсон. И вот что по данному поводу сообщает Википедия.«То, что в ЦРУ не было известно о смерти Огородника, позволило КГБ провести операцию «Сетунь», в ходе которой 15 июля 1977 года, в 22:35 на Краснолужском мосту после закладки тайника (22:30) для покойного Трианона была задержана сотрудница посольства США Марта Петерсон».Вот оно значит как. Значит в ту роковую ночь на связь с резидентом вышел никакой не Лунс, а вполне себе обычная американская мадам.Но вернёмся в Киев. Что нам известно из открытых источников о случившемся здесь 30 сентября 2020 года? Погибшая Санвер Никаэло, так звали женщину, была обнаружена с черепно-мозговой травмой не совместимой с жизнью на железнодорожных(!) путях в парке(!) «Нивки», где по одной из версий она совершала оздоровительную пробежку.На данный момент полиция рассматривает две версии: нападение с целью ограбления, известно, что уже разыскивают темноволосого мужчину 30-40 лет, ростом под два метра, и несчастный случай – мол, находясь в наушниках (пробежка же), американка попросту не услышала звука приближающегося поезда и получила удар, ставший роковым. Стоит обратить внимание ещё на один факт, описывая, так сказать, место преступления, все газетчики как один используют эпитеты «малолюдное» и «плохо просматриваемое».А сейчас давайте поиграем в конспирологию. Во-первых, даже при беглом взгляде на карту киевского парка «Нивки», становится понятно, что при занятиях джоггингом, пересекать ветку железнодорожного полотна, с двух сторон обрамляющую зону отдыха по самому краю, нет ровным счётом никакой необходимости. Парк большой, просторный и нормальных беговых дорожек без риска для жизни там более чем достаточно.То есть, чтобы оказаться в безлюдном и едва просматриваемом месте, да ещё и в непосредственной близости от путей, туда нужно «бежать трусцой» вполне себе намеренно. Вдоль полотна, параллельно той самой улице Толбухина, действительно пролегает небольшая тропинка, но она находится на вполне себе безопасном расстоянии от платформы и проходящих там временами электричек. Прям так и вспоминается шпионская инструкция из вышеупомянутого сериала: «…идите по правой стороне Фрунзенского вала вдоль железнодорожного полотна…»Во-вторых, как все отмечают, погибшая не относилась к первым лицам американской дипмиссии, и чем конкретно она занималась в Киеве никому известно. И тем не менее, прибывшие в больницу коллеги Санвер Никаэло, первым делом изъяли её… наушники! Видимо очень ценные были, эксклюзив, по-другому это объяснить весьма затруднительно. К расследованию обстоятельств дела тут же подключились бравые СБУшники, а из Вашингтона в Киев вылетели тамошние спецы.Ну и главное, то, что СБУ полностью контролируется Центральным разведывательным управлением США, сотрудники которого после событий 2014 года занимают в здании на Владимирской 33 целый этаж, давно уже секрет Полишинеля. А следовательно, представить себе, что погибшая гражданка США пыталась выйти на связь с каким-то местным шпионом, практически невозможно. Чего ради, если по щелчку им принесут любую информацию в мгновение ока? Тогда с кем? И кто был тем загадочным двухметровым гигантом? Да и был ли он на самом деле?А что если это действительно «шпионские игры», только не в пользу США, а против них? И неприметный киевский парк должен был стать местом контакта сотрудницы американского посольства с кем-то совсем не из Украины?Ну или всё это только бред воспалённого воображения, а мы имеем дело с банальной трагической случайностью, и перед нами не американская Мата Хари, а всего лишь неудачный косплей Анны Карениной? Видимо, придётся запастить терпением и подождать новой информации. Что-то мне подсказывает, что это ещё не конец нашей истории… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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