Анна Герман: Януковича уже оправдало само время. При нем люди жили лучше, страна была единой и не было войны

- Анна, прокомментируете, пожалуйста, решение Киевского суда, заочно приговорившего Виктора Януковича - "за измену родины" - к 13 годам тюрьмы. Вы, как близкий соратник, что думаете об этом?

- Время оправдало все действия Януковича. Потому что время показало - при нем люди жили лучше, при нем был мир и при нем была страна единая. И это самое главное решение - решение времени. И решение общества.

Что касается решения суда - оно в силу не вступило, потому что будут еще, наверное, апелляции. Я верю, что Европейский суд прав человека должен будет сказать по этому поводу свое слово, вынести свой вердикт.

Естественно, в Украине многие говорят о том, что президенту Януковичу, может быть, стоило быть более решительным. Но - я думаю, что...

- Вы имеете ввиду известные события на майдане...

- Да. Но время рассудит и время поставит все на свои места.

Единственное, что сегодня можно сказать (я повторюсь): если сравнивать Украину времен правления Януковича и Украину сегодняшнюю, то мы видим огромную разницу.

Тогда люди жили в мире, спокойно, благополучно. Сейчас Украина - нищая страна, из нее бегут люди. В которой - война, об Украине говорят - как о стране, которой может не быть в перспективе.

И, мне кажется, это - главный вердикт. И - главный приговор.

Да - приговор времени, который подчеркивает: все, что Янукович тогда делал, было правильным.

У него были ошибки - да... Во время майдана. Надо было, может быть, по-другому.

Может быть, надо было все-таки остаться со своим народом и пережить вместе с ним все то, что народ за эти пять лет пережил. И, возможно, сейчас - на президентских выборах, мы имели бы лидера и оппозицию, имели бы человека, за которым бы пошёл народ.

Но, знаете, - не нам судить... Он, наверное, имел больше информации. Он принял такое решение, которое принял.

Я далека от того, чтобы кого-то осуждать. Я говорю только о том, что... Дай ему Бог вынести и перенести все те испытания, которые судьба ему даёт.

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