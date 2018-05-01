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Анна Герман: Вместе с Савченко в тюрьму заключили майдан. А президентом может стать Тимошенко

01 мая 2018, 08:54  •  202 • В России

- Анна, судя по сообщениям информагентств украинских, которые я иногда читаю, Украина - на подходе к новой предвыборной кампании - выборы президента у вас должны состояться весной 2019-го... И вот ваши политологи, социологи уже определили тройку лидеров. Это Юлия Тимошенко - за нее готовы проголосовать 14% граждан Украины. На втором месте бывший министр обороны Анатолий Гриценко - 11% «голосов», на третьем - Пётр Порошенко с 9%... Насколько эти данные отражают истинное положение вещей - скажем так?

- Ну, вы знаете, есть разные результаты исследований различных социологических служб. Вы привели данные одной из них.

Есть исследования, где первые места занимают абсолютно новые лица. Как, например, шоумен Владимир Зеленский и композитор, поэт, певец Святослав Вакарчук...

Но, мне кажется, что главным трендом предстоящей кампании будет все-таки борьба за президентское кресло между Юлией Тимошенко и несистемной оппозицией.

Говорю так, потому что оппозиция в Украине очень разрозненна, они рассорились и продолжают воевать друг против друга. Нет одного лидера. Электорат - в недоумении, он не видит лидера оппозиции. И это очень грустно.

Предстоящая компания будет интересной, но не знаю, насколько полезной - для Украины.

- Виктор Янукович может как-то повлиять на эти выборы? Ведь не секрет, что его рейтинг - если не в целом по Украине, то в регионах вырос. И многие жалеют о том, что свергли Януковича и ввергли страну в такую пучину...

- Сегодня многие во всех регионах Украины говорят о том, что во время правления Януковича жизнь была гораздо лучше, стандарты экономические - выше, имелась социальная защита. И независимость Украины была реальная, Украина была все-таки государством, а не такой колонией, управляемой извне. Сейчас многие это понимают, но для того, чтобы имя Януковича вышло на такой уровень, чтобы люди позвали его обратно - для этого нужно очень много работать.

Во-первых, надо принимать во внимание то, что против него ведется постоянно колоссальная пропагандистская кампания. Его тоже пытаются осудить... Вот это судебное заседание, где его пытаются обвинить в измене Украине, там не слушают никого, никаких свидетелей. Они стремятся очень быстро его закончить, чтобы было уже решение суда, что Янукович - изменник Родины. Если такое решение появится, хотя оно и первой инстанции, то ему потом станет уже гораздо труднее бороться за справедливость. Если его осудят, он не сможет участвовать в каких-то выборах.

Тут очень трудно что-то сделать... Понимаете, наша команда никогда не оценивала высоко такие понятия, как пропаганда и коммуникация. Все усилия были направлены на экономику. Наша команда думала, что - если будет хороший уровень жизни, если люди будут нормально зарабатывать, - то все будет хорошо. Но - это далеко не так. Людям надо многое объяснять, с ними надо много говорить, постоянно говорить.

И то, что четыре года наши бывшие руководители очень мало обращались к народу, очень мало общались с Украиной, то, что они - не в Украине... Это сейчас создает им огромные проблемы. Все-таки люди хотели бы, чтобы они были рядом, чтобы поддерживали их в трудное время. Понимаете? Я понимаю - у бывших руководителей не было другого выхода, они должны были уехать...

- Да, конечно.

- Иначе бы их просто уничтожили бы. Я это понимаю... Но все это надо людям объяснять. Это, знаете, должен быть такой - не прерываемый сериал.

Конечно, огромное значение имеет фильм, его показали в Израиле, в Украине еще не показали и вряд ли покажут. Хотя мы очень хотим, чтобы его показали... Где содержатся ответы на вопрос - кто же все-таки отдавал команду стрелять по людям на майдане? И очень важно, чтобы люди эту правду узнали. И только после этого мы можем говорить, что есть какие-то шансы на постановку вопроса о том, чтобы другие оценки были нашей команды в глазах людей.

СМИ сообщили о новом ракетном ударе по Сирии

Люди очень уважают тех, кто остался тут. Кто работает, кто, несмотря ни на что, пытается Украине помочь. Люди очень ценят это, и я чувствую это на каждом шагу. Ко мне обращаются, все говорят о том, что, когда мы были у власти, было гораздо лучше. И когда же это кончится, - говорят люди, даже те, которые были на майдане. Понимаете?

Ну, то, что наши руководители все-таки далеко и, честно говоря, мне кажется, они как-то немножко потеряли пульс, они не совсем уже хорошо знают и понимают, что творится сегодня на Украине и какие настроения у народа. Ну, это тоже можно понять, потому что - если ты вдалеке, твои оценки не могут быть точными, да?

- Конечно...

- Надо быть внутри, надо чувствовать каждый день, надо с этим народом переживать все эти трудности. Тогда ты сможешь понять этот народ. И в этом я вижу проблемы. Но - работать нужно.

Моя мечта - чтобы все оппозиционные силы объединились, чтобы они перестали ссориться, чтобы перестали писать друг на друга в прокуратуру, обвинять друг друга. Они должны стать выше своих каких-то личных интересов - чтобы примириться, объединиться и выставить единого кандидата на выборах президента. Если бы так случилось - у оппозиции был бы огромный шанс. Если этого не будет - мне кажется, что Юлия Тимошенко победит.

- А у Надежды Савченко какие перспективы? У нее же тоже много сторонников.

- Мне очень жаль эту женщину. Она представитель этого народа...

- Она же находится в заключении.

- Да, она в заключении, она на голодовке... Знаете, это - трагедия человеческая. Она - плоть от плоти этого народа. Вот такой образ здесь: когда они посадили Надежду Савченко в тюрьму - они заключили в тюрьму майдан. Потому что она - символ... И не она себя на пьедестал ставила. Ее поставила власть на пьедестал, ею воспользовались, ее Героем сделали, а потом, когда им не понравилось то, что она говорит и то, что делает - они взяли и посадили ее в тюрьму.

Мне жаль эту женщину.

- Ну, а мы, как всегда, желаем Украине добра. Вы себя берегите, Анна, пожалуйста... Ладно?

- Спасибо за хорошие слова.

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