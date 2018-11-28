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Анна Герман, украинский политик: Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте *

28 ноября 2018, 21:54  •  265 • В России

- Анна, 28 ноября - первый день «военного положения» на Украине. Как вы его, этот день, пережили? Нам - да и вам там - показывают ужасы: школьники окопы роют…

- Знаете, Александр, несколько дней назад, как раз перед принятием этого закона, я встречалась с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием... (Епископ Русской православной церкви, предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины, постоянный член Священного синода Русской православной церкви. - А.Г.) И мы говорили про те страхи, которые сеют в нашем обществе. И он сказал мне такие слова: «Ничего не бойтесь, Господь все управит. И всегда живите надеждой на мир и на все лучшее».

Анна Герман, украинский политик - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о первом дне «военного положения» в «незалежной»

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И вот сегодняшний день я начала с того, чтобы цитировать эти его слова для себя и ждать мира.

У нас есть большая возможность – это встреча президентов стран 20-ки (и Путина) в Аргентине через несколько дней. Я уже говорила на одном из наших украинских телеканалов о том, что мне кажется, что нынешняя ситуация как-то напоминает Карибский кризис.

Если отношения уже дошли до дна, может быть, они теперь оттолкнутся от этого дна и на встрече в Аргентине произойдет какое-то понимание между президентами Трампом и Путиным, начнется диалог, и с этого начнется такая общая разрядка, и с этого начнутся изменения и в Украине тоже. Я очень на это надеюсь.

Знаете, у нас сегодня захватили центр какой-то развлекательный, торговый. Правые радикалы воспользовались ситуацией и отжимают бизнес. Все это выглядит очень тревожно, очень некрасиво и очень мелко.

Мне очень жаль, что так происходит. Но, возвращаясь к словам, которые прозвучали в самом начале нашего разговора, и к встрече с Митрополитом Онуфрием, я думаю о том, что, как он говорил, - Украина переживала и более тяжелые времена, она переживет и это. И я верю, что мир и взаимопонимание между нашими странами все-таки будут, и что мы опять будем жить, как нормальные соседи.

Потому что - если сегодня у нас есть лозунг «Президент Порошенко, геть від Москви!» Это, конечно, лозунг... (Анна Герман называет фамилию одного из политиков начала прошлого века. - А.Г.) Но почему он его приписал себе…

- Переведите.

- «Вон от Москвы

- А что означает этот лозунг?

- «Уходите побыстрее, немедленно от Москвы»!

- Он (Порошенко) давно уже ушел, по-моему.

- Я говорю о том, что, может быть, от Москвы удастся уйти, но как уйти от наших общих границ с Россией?

И вот случился такой каламбур, я бы сказала.

Когда принимали этот закон о «военном положении», его ввели только в тех областях, которые граничат с Россией. И почему-то ввели его в области, граничащей с Крымом. (Анна Герман, видимо, имеет ввиду Херсонскую область. - А.Г.)

Если мы говорим, что Крым украинский, значит, вводить в области, которая с ним граничит, военное положение - под тем предлогом, что она граничит с Россией, - это значит, власть признаёт то, что Крым не украинский?

Я была удивлена. То ли они географию не знают, то ли… Смешно это все получается. Знаете, и смешно, и горько, и очень грустно.

Но я живу надеждой, я оптимистически настроена, и я верю, что уже пора нам всем отталкиваться от дна. Мы уже достигли самой крайней точки.

Владимир Путин: Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь

Над миром запахло очень неприятно, знаете, над миром запахло войной. И когда такая ситуация получается, тогда сильные мира сего обязательно садятся за стол переговоров. Я думаю, что эта встреча в Аргентине состоится, и что там начнется какой-то диалог и поиск компромисса.

- Но это же не Трамп ввел «военное положение», и не Трамп отправил катера-нарушители нашей границы…

- Мы понимаем все, что решение по ситуации в этом регионе принимают двое людей – Трамп и Путин. И от их взаимопонимания, оттого, найдут ли они компромисс, будет зависеть и то, как будут себя вести нынешние власти в Украине. Мы все это очень хорошо понимаем.

- И ваши, и наши эксперты говорят, что эта провокация - с тремя украинскими катерами, - была устроена для того, чтобы отложить у вас в стране президентские выборы или вообще их отменить.

- Я не буду делать тут выводы, провокация это или нет... Я думаю, что это должна сделать международная комиссия высокого уровня. Все это должно быть с холодной головой проанализировано и сделаны выводы.

Скорее всего, мечта отложить выборы была, но, как мне кажется, западные партнеры дали понять президенту Украины, что этого делать нельзя. И его настроение утром, когда он вышел с этой идеей - 60 дней (срок действия военного положения. - А.Г.), и его выступление вечером, когда мы увидели, как он уже предлагает 30 дней…

Естественно, я мало верю, что он пошел на эти уступки только под давлением депутатов. Он пошел на это наверняка после разговоров с мировыми лидерами, с европейскими лидерами.

Я думаю, что президент понял, что этого делать нельзя, это никто не поддержит в мире.

Хотели закон о «военном положении», а вышло что-то такое, этакая смешная ситуация, когда пошутили – какая страна, такие и теракты. Не хотелось бы так шутить.

- А кто так шутил?

- Когда-то, помните…

В СИЗО до 25 января: Симферопольский суд арестовал еще 9 украинских моряков

- Есть такой анекдот.

- Да. Не хотелось бы так шутить о моей стране.

Я все-таки хотела бы, чтобы Украина была сильной страной, миролюбивой страной, серьезной страной, чтобы здесь руководил закон, а не радикалы, чтобы был порядок в стране.

Если ввели «военное положение», так наверняка для того, чтобы сделать что-то хорошее для этой страны, чтобы людям жилось легче, безопаснее. А мы в первый же день сталкиваемся с беспределом каких-то парней, которые заходят в банки где-то во Львове, тут – торговые центры, там людей эвакуируют. И стоит милиция, никто на это не реагирует.

Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте...

_____

* - Анна, а давайте все-таки переведем поговорку, которую вы вспомнили, на русский.

- Ну, видели глаза, что покупали, теперь кушайте, пока не повылазите.

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