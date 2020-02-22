Анна Герман, украинский политик - о беспределе в Новых Санжарах: Наше общество заражено вирусом ненависти с майдана

- ...Анна, я вот смотрю - какие-то такие дикие сообщения приходят из Новых Санжар, где находятся на карантине украинские граждане, которых вывезли из Китая. Кто-то вообще предлагает "их сжечь". И вообще - почему так кипят страсти?

- Да, да...

Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

- В России тоже были санатории с теми, кто проходил карантин, и даже - инфекционные больницы, где лечились заражённые коронавирусом. Но такой озлобленности не было - и не могло быть...

- Я думаю, что сейчас мы пожинаем плоды тех университетов ненависти, которые построил майдан и "пост-майданная" власть.

Тогда начали разделять людей, сортировать их: эти - высшие, эти - лучшие, а те - недоразвитые, плохие, ватники, такие-сякие...

Они научили народ ненавидеть, а разучили - объединяться, терпеть, помогать друг другу, сочувствовать.

Вы вспомните, как на майдане в мусорные ящики бросали людей, которые думали не так, которые считали, что майдан - большая ошибка.

И вот эти университеты ненависти сейчас дали своих выпускников.

И я считаю - вот то, что случилось в Украине - это абсолютно логично. Логичный вывод и логичный результат - из тех действий власти, которые она совершала в минувшие годы.

Майдан положил начало огромному разделению, огромной ненависти в обществе. И вот сейчас люди поступают - как, действительно, - в средневековье...

Но, опять же - даже сейчас я не готова делить: вот эти - лучше, а те - хуже.

Митинг в Новых Санжарах.

- Не! Я вот о чем подумал - а вот этих вылечить можно? Тех, кто с безумными глазами бросаются на заборы, за которыми - такие же люди, но - они на карантине.

- Знаете, теперь - чтобы преодолеть и победить ненависть, чтобы опять научить людей любить, - уже за шесть лет это не сделаешь. А нужно - 200 лет огромной работы - просветительской.

И тут должна быть огромная роль церкви. Но у нас, видите, и церковь тоже поделили. У нас - поделили, разделили и научили ненавидеть. Хотя - да, церковь учила людей любить друг друга. А у нас сказали: вот эта церковь - правильная, а вот этих, других - надо ненавидеть.

И это - тоже результат этой страшной политики «пост-майданной» власти. И можно обвинять людей - вы такие-сякие. Но - народ всегда шёл за пастырем. И, если пастыри показывали правильный путь - народ шёл за ними. Если пастыри разделяли людей, учили ненавидеть - из-за этого получались войны, ненависть и страшные расколы.

Украина больна ненавистью. И, действительно, самый страшный вирус для нас - это вирус ненависти.

Полицейские кордоны на подъезде к санаторию в Новых Санжарах.

- Что же делать?

- Народ надо учить. Народ надо объединить. Народ надо вести. А для этого нужен сильный лидер - честный, умный, опытный. Все начинается с лидера.

России можно в этом позавидовать.

- Скажите, но вот пан Зеленский с резкими оценками выступил - и наказать собирается тех, кто это все устроил.

- Это - самый легкий путь. Сегодня ты их накажешь... Но сможешь ли так быстро искоренить вирус ненависти?

Пан Зеленский, когда вышел этими днями и почтил память погибших на майдане, он же тоже разделил людей. Он же почтил только одну сторону...

Лидер должен подняться - над тем, что случилось на майдане... Подняться над разделением, подняться над войной. И смотреть - на Донбасс и на Львов - одними и теми же глазами.

Анна Герман, украинский политик - о беспределе в Новых Санжарах

Если сегодня срывают мемориальные доски Героев Великой Отечественной, а другим ставят памятники, и что - они думают, что этим не сеют ненависть? И эта ненависть, уже - как вирус, идёт в будущие поколения и они отравляют этой ненавистью детей наших...

Украинского общество больно, и нам надо с ним работать, у нас нет других людей. И другой Украины у нас нет. Нам надо думать о том, как примирить, как мириться. Как с соседями жить дружно, как войну эту закончить...

Надо научиться, как было у нас раньше. Мы же жили в Советском Союзе - разные. Но мы жили - как единый народ. И вот это чувство единого народа нам надо возвращать. Нам надо прекратить вот эту пропаганду ненависти к России.

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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