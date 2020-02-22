|
Анна Герман, украинский политик - о беспределе в Новых Санжарах: Наше общество заражено вирусом ненависти с майдана
22 февраля 2020, 19:24 • 80 • В России
- ...Анна, я вот смотрю - какие-то такие дикие сообщения приходят из Новых Санжар, где находятся на карантине украинские граждане, которых вывезли из Китая. Кто-то вообще предлагает "их сжечь". И вообще - почему так кипят страсти?
- Да, да...
Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.
- В России тоже были санатории с теми, кто проходил карантин, и даже - инфекционные больницы, где лечились заражённые коронавирусом. Но такой озлобленности не было - и не могло быть...
- Я думаю, что сейчас мы пожинаем плоды тех университетов ненависти, которые построил майдан и "пост-майданная" власть.
Тогда начали разделять людей, сортировать их: эти - высшие, эти - лучшие, а те - недоразвитые, плохие, ватники, такие-сякие...
Они научили народ ненавидеть, а разучили - объединяться, терпеть, помогать друг другу, сочувствовать.
Вы вспомните, как на майдане в мусорные ящики бросали людей, которые думали не так, которые считали, что майдан - большая ошибка.
И вот эти университеты ненависти сейчас дали своих выпускников.
И я считаю - вот то, что случилось в Украине - это абсолютно логично. Логичный вывод и логичный результат - из тех действий власти, которые она совершала в минувшие годы.
Майдан положил начало огромному разделению, огромной ненависти в обществе. И вот сейчас люди поступают - как, действительно, - в средневековье...
Но, опять же - даже сейчас я не готова делить: вот эти - лучше, а те - хуже.
Митинг в Новых Санжарах.
- Не! Я вот о чем подумал - а вот этих вылечить можно? Тех, кто с безумными глазами бросаются на заборы, за которыми - такие же люди, но - они на карантине.
- Знаете, теперь - чтобы преодолеть и победить ненависть, чтобы опять научить людей любить, - уже за шесть лет это не сделаешь. А нужно - 200 лет огромной работы - просветительской.
И тут должна быть огромная роль церкви. Но у нас, видите, и церковь тоже поделили. У нас - поделили, разделили и научили ненавидеть. Хотя - да, церковь учила людей любить друг друга. А у нас сказали: вот эта церковь - правильная, а вот этих, других - надо ненавидеть.
И это - тоже результат этой страшной политики «пост-майданной» власти. И можно обвинять людей - вы такие-сякие. Но - народ всегда шёл за пастырем. И, если пастыри показывали правильный путь - народ шёл за ними. Если пастыри разделяли людей, учили ненавидеть - из-за этого получались войны, ненависть и страшные расколы.
Украина больна ненавистью. И, действительно, самый страшный вирус для нас - это вирус ненависти.
Полицейские кордоны на подъезде к санаторию в Новых Санжарах.
- Что же делать?
- Народ надо учить. Народ надо объединить. Народ надо вести. А для этого нужен сильный лидер - честный, умный, опытный. Все начинается с лидера.
России можно в этом позавидовать.
- Скажите, но вот пан Зеленский с резкими оценками выступил - и наказать собирается тех, кто это все устроил.
- Это - самый легкий путь. Сегодня ты их накажешь... Но сможешь ли так быстро искоренить вирус ненависти?
Пан Зеленский, когда вышел этими днями и почтил память погибших на майдане, он же тоже разделил людей. Он же почтил только одну сторону...
Лидер должен подняться - над тем, что случилось на майдане... Подняться над разделением, подняться над войной. И смотреть - на Донбасс и на Львов - одними и теми же глазами.
Анна Герман, украинский политик - о беспределе в Новых Санжарах
Если сегодня срывают мемориальные доски Героев Великой Отечественной, а другим ставят памятники, и что - они думают, что этим не сеют ненависть? И эта ненависть, уже - как вирус, идёт в будущие поколения и они отравляют этой ненавистью детей наших...
Украинского общество больно, и нам надо с ним работать, у нас нет других людей. И другой Украины у нас нет. Нам надо думать о том, как примирить, как мириться. Как с соседями жить дружно, как войну эту закончить...
Надо научиться, как было у нас раньше. Мы же жили в Советском Союзе - разные. Но мы жили - как единый народ. И вот это чувство единого народа нам надо возвращать. Нам надо прекратить вот эту пропаганду ненависти к России.
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2020, 08:09
|
21 февраля 2020, 15:54
|
16 февраля 2020, 08:39
|
20 февраля 2020, 00:54
|
18 февраля 2020, 00:09
|
20 февраля 2020, 07:24
|
20 февраля 2020, 10:39