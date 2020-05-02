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Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленский почтит память тех, кого живьём сожгли в Одессе

02 мая 2020, 20:35  •  181 • В России

- Анна, я посмотрел два наших с вами интервью... 3 мая 2014-го, после того, как сожгли Дом профсоюзов с людьми в Одессе, вы сказали: «Вместо слов - только слезы и мольба». И вот - заголовок 2 мая 2019-го: «Услышит ли эту боль пан Зеленский?» Прошёл ещё один год...

- Я помню, Александр, когда вновь избранный президент (Зеленский. - А.Г.) первый раз поехал в Одессу.

Перед этим визитом вечером я была в эфире на каком-то канале. И сказала, что очень надеюсь, что Зеленский возложит цветы погибшим 2 мая людям, одесситам...

Но, к сожалению, президент и его команда пошли купаться в море, а времени для того, чтобы поклониться погибшим, не нашли.

Анна Герман: «Теперь я уже не надеюсь, что Зеленский когда-нибудь почтит память тех, кого живьём сожгли в Одессе»

В этом году я даже не говорю, что, может быть, в этом плане на что-то надеюсь... Мне кажется, уже никто не надеется.

Ведь никто не наказан из тех, кто сжег людей. Дело не расследовано, точки не поставлены, справедливость не восстановлена.

И, самое главное, - никто даже не пытается как-то дать почувствовать родственникам жертв, что это - общая наша боль, что власть знает и помнит эту трагедию, и что придет день, когда виновные будут наказаны.

Мы снова и снова вспоминаем в этот день, как не пускали пожарные машины туда, где горели люди. Мы знаем имена подонков, которые это сделали, которые отдали такой приказ. И они до сих пор на свободе...

И до сих пор эти жертвы – глубокая рана в сердце всей Украины. Потому что они кричат об отмщении. Так не может быть, справедливость должна восторжествовать.

И я понимаю матерей. Там мальчик сгорел 16 лет. Я знаю, что чувствует эта мама.

Могу только ещё раз повторить - у меня нет надежды, что эта власть накажет преступников, которые живьем сожгли людей в Одессе.

- Да, к сожалению.

- К сожалению.

- Не знаю, вы видели или нет эти кадры. Я сначала подумал, что это фейк какой-то. Там пропускают - к Дому профсоюзов - по два человека почтить память погибших.

А в громкоговоритель на немецком языке предупреждают людей, что коронавирус и так далее. Почему на немецком? Не видели эти кадры?

- Нет... Знаете, я сегодня тоже была на кладбище, пробиралась сквозь посты (оцеплено все, не пускают). Но ребята, которые там дежурят, делали вид, что они не заметили, что я туда иду. Спасибо им. Я не смотрела сегодня телевизор, отказалась от всех эфиров.

- А вы на кладбище ходили к родственникам?

- Я - в Киеве. Я к своим детям ходила. Буду вечером еще молиться за всех погибших, и за одесситов, в том числе.

- Мы тоже будем. Спасибо огромное, Анна, держитесь.

- Будьте здоровы.

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