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Анна Герман: У украинцев пропал страх перед властью Порошенко. «Бессмертный полк» собрал миллион жителей страны

10 мая 2019, 14:54  •  211 • В России

- ... Анна, с праздником вас!

- С Днём Победы.

Анна Герман, экс-депутат Верховной Рады: «У украинцев пропал страх перед властью Порошенко.»

- Такое ощущение, что у вас там, в Киеве, на Украине, что-то изменилось. В душах людей, на улицах... К этому празднику. Демонстрантов на этот раз не разгоняли, ветеранов - не обижали, в основном...

- У меня такое впечатление, что у людей появилась надежда. Реальная надежда. И - пропал страх перед этой властью.

Вот та цифра - 700 тысяч украинцев, которые вышли на акцию "Бессмертный полк" - это цифра, которую приводит полиция.

Но вы же знаете - полиция всегда уменьшает такие цифры, у нас особенно. Поэтому, если говорят: 700 тысяч - надо говорить о миллионе, как минимум, украинцев, которые вышли на демонстрацию. Это было единение, это - демонстрация единства, силы и надежды.

Мне очень понравилось то, что в Киеве оппозиция - лидеры разных оппозиционных партий нашего крыла - они шли в одних рядах. И люди - с ними вместе. Они шли - плечом к плечу. И чувствовалось - будто люди им говорили: давайте быть вместе, вместе мы - сила.

Я не знаю, прочитали ли этот сигнал лидеры оппозиции и те, кто принимает решение по объединению. И даже если они пойдут на следующие парламентские выборы все же порознь... Хотя мы много с вами говорили - внушительная победа будет тогда, когда они будут едины. Но даже при этом мы понимаем, что это - люди одной позиции, одних взглядов, одного мировоззрения. И народ за ними пойдёт. И народ даёт им сигнал - чтобы хотя бы в парламенте они были вместе.

Вчера в Киеве была ужасная погода - очень холодно, дождь, ледяной ветер. Но, несмотря на это, - масса людей. Люди вышли. Это было вот какое-то предчувствие такой победы Украины над... Ну, над вот этой бессмыслицей.

И радикалы - их было очень мало на улице, они были беспомощны, они были - такие маргинальные очень вчера.

Это - огромная разница с тем, что было год назад. И, знаете, вчерашний день дал и мне надежду тоже - на то, что в Украине, действительно, может что-то измениться...

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