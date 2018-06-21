Анна Герман: Тимошенко, вопреки воле Запада, может стать президентом, а Янукович сумеет доказать, что никого не приказывал убивать

- Анна, обычно мы с вами про Юлию Тимошенко говорим. Вот она решила выставить свою кандидатуру и идти все-таки на выборы президентские, как мы с вами и прогнозировали, и как, видимо, большинство избирателей Украины предполагали. Как вы эту новость минувшей среды прокомментировали бы?

- Я считаю, что Юлия Тимошенко очень изменилась в последние годы. Может быть, вот те переживания, которые выпали на ее судьбу, они как-то изменили ее внутренне. Она стала глубже и, мне кажется, действительно переживает за свою страну.

Плюс - ее опыт, многому ее научило и то, что она сделала выводы из своих ошибок...

Она изменила стиль даже по отношению к людям, она теперь способна глубже вникнуть в ситуацию и переживать боль другого человека.

Мне кажется, что из нее будет неплохой президент Украины.

Сейчас много говорят о так называемых молодых, новых…

- Да, вот прежде чем к молодым перейти… Вы же знаете, что Юлия Владимировна прекрасная, блестящая актриса… А вдруг, это все - то, о чем вы говорите - неискренне? Может быть, Тимошенко играет?

- Вы знаете, - нет. Мне довелось в последнее время общаться с ней в таких непростых местах, мы с ней встречались в Вашингтоне не раз, и я с ней говорила...

Я чувствую, что произошли трансформации в ней самой. Если раньше мы говорили, что у нее прекрасная внешность, а сердце за этой внешностью как бы не успевает. Мне кажется, она основательно поработала над собой, и теперь - сердце успевает. Может быть, сердце сейчас даже опережает ее внешность.

- Да? А что с внешностью? Что вы имеете в виду?

- Ну, я думаю, что раньше вот то, о чем вы говорите, может быть, и имело место. В ней было больше актрисы, чем настоящего сердечного человека.

Но я говорю про эти вызовы жизненные, которые приходят к каждому из нас. Они сняли вот этот налет такого советского гламура - в плохом понимании этого слова, в Советском Союзе было очень много хорошего, я с огромной ностальгией вспоминаю это время. Но вот этот постсоветский гламур 90-х, он как-то раньше присутствовал в образе Тимошенко.

Сейчас я этого не вижу. Я вижу, что это - человек, которого действительно беспокоит судьба страны. Мне кажется, она сможет найти компромисс со всеми соседями Украины, сможет вернуть порвавшиеся связи...

- Вы намекаете на Россию, да?

- Я думаю, что ей удастся и с Россией найти общий язык. Что ей удастся мир принести опять в нашу страну. И что мы вернемся к таким более, как бы так деликатно сказать, сбалансированным отношениям.

Я думаю, что Юлия Тимошенко принесет сбалансированность в отношении со всеми нашими соседями. И я смотрю на такую перспективу Украины с оптимизмом.

Другое дело, что дадут ли ей это сделать?

- Да, Запад ей поможет?

- Я думаю, Тимошенко давно понимает, что она может рассчитывать на помощь только своего народа. И это правильно.

Если бы каждый президент страны нашей рассчитывал на поддержку своего народа, а не смотрел то влево, то вправо, у него было бы все хорошо.

Но нам, вы знаете, подсовывают людей без опыта, которые в общем-то симпатичные. Но я ж понимаю, что такое человек без опыта у власти, он становится марионеткой уже за месяц или даже за неделю после инаугурации. Поэтому я боюсь этого варианта.

- А вот Тимошенко же столько гадостей про нас, про Россию, уже успела наговорить...

- Знаете, тут гадостей и в одну, и в другую сторону было много. Я думаю, что можно будет поставить точку. Слово есть слово, а дело есть дело.

Тем более, что ей, как женщине, можно будет простить некоторые эмоции.

Я думаю, что Тимошенко понимает, что для Украины очень важно иметь сбалансированные отношения со всеми странами. И я думаю, она умеет из врагов сделать друзей. Я думаю, что с вашей стороны тоже там умные люди, которые сумеют забыть, поставить точку на былом, на всех оскорблениях, обидах, забыть об этом ради национальных интересов.

Думаю, что настоящие государственные люди должны уметь забывать обиды и не помнить горьких слов. В этом искусство политика, наверное.

- Скажите, а как быть - точнее, как понять тогда действующего президента, Петра Порошенко, который начал... Ну, не реабилитацию, а вдруг появилась информация, что он хочет разобраться теперь, спустя столько лет, законно ли вашего шефа, Януковича, отлучили от власти, свергли... Вот это непонятно. Это что, тоже - что-то предвыборное?

- Понимаете, я не знаю, что это – игра или не игра... Но то, что об этом говорят уже не только в Украине, а и в других странах, я уже слышала. Что свержение Януковича было ошибкой и что это было незаконно, и придет время, и история поставит тут тоже свои точки над I.

И история скажет, что Янукович сделал все для того, чтобы в Украине не началась гражданская война. И то, что он уехал из страны, он уехал не из-за боязни, что его убьют, что он такой вот боязливый человек. Он уехал, чтобы его фигура не стала вот этим яблоком раздора еще больше, чтобы не началась гражданская война. И так он сберег мир хотя бы в основной части Украины, хотя, конечно, не удалось сберечь мир на Донбассе.

- Там обострение опять.

- Да, я думаю, что главная игра Януковича еще не сыграна. Что он вернется в большую политику, что он найдет справедливый суд в мире. Если он не найдет его в Украине, я думаю, он пойдет искать справедливый суд и он готов сегодня к правде, потому что правда на его стороне. Он готов сказать эту правду миру и он не боится справедливого суда, вот что очень важно.

- Это он вам сказал, да? Вы же с ним контактируете сейчас?

- Я просто знаю этого человека. Я знаю, что он не боится справедливого суда и готов предстать перед таким судом и найти истину. Потому что я знаю, я была с ним до последней минуты его власти в Украине, я знаю, что он ничего плохого для страны не делал.

Может быть, он был нерешительным, но даже его нерешительность диктовалась тем, что он боялся еще больше обострить ситуацию. Он больше думал о тех людях, которые были на майдане, чем о своей власти. Может быть, это была ошибка, может быть, нет. На этот вопрос даст ответ история.

Но то, что этот человек добьется правды, то, что этот человек докажет, если будет справедливый суд, что он никого не приказывал убивать, что его действия в общем-то были правильны, я в этом абсолютно уверена сегодня.

- Вы хотели по поводу молодых претендентов на пост главы государства сказать…

- Да, сейчас говорят много в Украине о молодых будущих кандидатах. Они талантливые ребята. Святослав Вакарчук - прекрасный композитор, прекрасный исполнитель, мне он очень нравится и мне очень жалко, что его толкают на такой шаг…

У нас был прекрасный боксер Кличко, которым мы гордились и гордился весь мир. Если бы он не пошел во власть, его бы и дальше обожали - и в Украине, и во всем мире.

Мне кажется, что Господь дает человеку талант и человек не должен растрачивать этот талант на какие-то политические игры. И вот эти ребята, которые вроде бы как будут претендовать, мне кажется, их просто пытаются использовать, использовать их популярность, их талант, для того, чтобы сделать их марионетками в руках тех людей, которые будут творить те неподобства, которые они творят в Украине уже много лет.

Я считаю, что пусть лучше человек будет с опытом, с характером, с разумением страны, человек, для которого власть - это не что-то новое, но человек, который много страдал, который сделал выводы, который изменил себя, - мне кажется, что Юлия Тимошенко сегодня это социальный запрос в Украине. Мне кажется, что у нее получится.

- Спасибо за как всегда откровенные ответы...