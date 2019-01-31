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Анна Герман: Предвыборный президентский рейтинг возглавил Зеленский. Это значит - во втором туре победит Порошенко

31 января 2019, 20:54  •  234 • В России

- Анна, сегодня опубликованы новые данные - по предвыборной кампании на Украине. И - по версии социологической группы «Рейтинг», кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский - уже на первом месте, его поддерживает 19% опрошенных избирателей. По другим исследованиям, - 23%. Значит ли это, что известный комик может возглавить не только предвыборную борьбу, но и стать главой государства?

- Я думаю, это значит другое. Это значит, что Порошенко будет избран на второй срок. Это похоже на такую картину. Думаю, что сегодняшняя информация - первый шаг на этом пути.

- Расшифруйте... Что, Зеленский во втором туре отдаст свои голоса…

- Рано сегодня расшифровывать. Я бы не хотела уже так много говорить.

Но, мне кажется, что, судя по моей информации, судя по моему анализу ситуации, по тому, какие настроения в разных регионах, - а я много езжу и много встречаюсь с людьми... Думаю, что вопрос - двух недель, чтобы Петр Порошенко оказался на втором месте (сейчас он по многим опросам - на 4-м -5-м. - А.Г.) И где-то к середине марта, я думаю, он опередит по рейтингам Зеленского.

Сегодня зарегистрирована церковь, киевская митрополия - в Украинской православной церкви, много переходят по регионам храмов и приходов украинской православной церкви в новую церковь, - мне кажется, что этот процесс будет продолжаться…

- То есть, это - плюс Порошенко?

- Да. На очереди будет монетизация субсидий, - то есть, субсидии будут выплачивать людям живыми деньгами, это тоже сыграет плюсом на рейтинг Порошенко.

И в день «икс» люди - если учесть ментальность украинцев, все-таки в Украине возраст тех, кто идет на избирательные участки, уже довольно солидный... Я думаю, что в минуту выбора люди, поставив рядом то, что есть сегодня и то, что может быть еще в перспективе и с Зеленским, - все-таки выберут меньшее зло. Мне сегодня эта картина представляется так…

Хотя - может быть и второй тур с президентом Порошенко.

- А кто выйдет во второй тур?

- Я думаю, что во втором туре будут Зеленский и Порошенко, и Порошенко выиграет эти выборы.

- Понятно. Спасибо...

- Вы знаете, я всегда говорю то, что думаю. И нравится это нам всем, не нравится, - но правда сегодня выглядит так.

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