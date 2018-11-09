Анна Герман: Молюсь о том, чтобы война церквей на Украине не началась

- Анна, где-то с год назад в интервью "Комсомольской правде" вы говорили, что конфликты между Украиной и Россией, даже очень серьезные, со временем можно преодолеть. Но хуже всего было бы, сказали вы, если бы началась "война межцерковная". Как вы считаете, сейчас наступил этот период?

- Я помню этот наш разговор. Я очень надеюсь, что этот период не наступил. И я молюсь, чтобы он не наступил.

Анна Герман, экс-депутат Верховной Рады, бывший пресс-секретарь президента Януковича - в эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

Потому что мы очень близко подошли к этому противостоянию. Нагнетается это противостояние.

Церковь и государство (на Украине. - А.Г.) по конституции не вместе, они разъединены, но сейчас так складывается ситуация в Украине, что иногда политика преобладает, и политика делает церковь механизмом для достижения своих целей.

И это сталкивает людей, это их волнует, тревожит. И мы молимся, чтобы самое худшее не наступило.

Мы очень надеемся, что украинцы умные, понимают, как важно сохранить межконфессиональный мир, как важно жить по заповеди Божьей «люби ближнего своего».

А сейчас получается так, что вроде бы заповедь - такая, а получается, что ненависть преобладает.

- Дошло до того, что президент Порошенко просит религиозных деятелей РПЦ уехать из Киева, с Украины. Как такое может говорить глава государства деятелям Русской православной церкви?

- То, что церковь принадлежит Господу, в конце концов, это поймут многие. Но чтобы прийти к этому пониманию, может быть, нужно будет очень жестокую дорогу перейти, очень большие испытания перенести.

Эти знания, эта истина не дается просто так, но она обязательно приходит к человеку, рано или поздно через страдания придет понимание.

- Он что, чувствует поддержку православных на Украине? Почему глава государства так себя ведет? Он что, очки зарабатывает перед президентскими выборами?

- Я думаю, Господь посылает Украине и такие испытания. Потому что она может прийти к Господу только через страдания.

Все приходят через страдания – и страны, и люди, и каждый человек в отдельности, и президент, и обычный гражданин, как мы с вами.

Почему-то Украине дано такое испытание страшное.

Как прочитать этот текст, посланный нам с неба, я еще не понимаю, но я понимаю, что это испытание, что такие шаги, такие призывы – это те тернии, которые на нашем пути, через которые мы должны пройти.

Почему, этого никто не знает.

В конце концов, все мы поймем когда-нибудь, почему мы должны были всё это пережить. Но это очень страшно, очень тревожно, очень далеко от Господа.

Все, что сейчас творится в украинских церквях, это очень далеко от Господа.

- На что нам надеяться, во что верить? Когда политики украинские, прежде всего, глава украинского государства - поймут, что он замахнулся на святое? Нельзя ссорить православных. Да и вообще - людей верующих, людей одной веры...

- Я думаю, этот момент придет. В жизни каждого человека он приходит.

И когда кто-то делает такие ошибки, когда сеет ненависть, - это когда-нибудь переходит во что-то такое, что дает понимание этих ошибок, что позволяет нам покаяться, изменить себя, изменить свою душу.

Может быть, для него (речь о Порошенко.- А.Г.) это тоже шанс для того, чтобы пришло это понимание, и для того, чтобы пришло потом покаяние, и для того, чтобы была спасена душа человека.

Пути господни неисповедимы, мы не понимаем иногда очень многих вещей, которые мы должны пережить.

Мы судим с высоты нашего такого маленького человеческого понимания, а не с высоты Истины.

Мне трудно судить кого-то, но я абсолютно убеждена, что если Господь дает тебе ошибаться, если Господь дает тебе испытания, если Господь дает тебе неправедный путь, - он все-таки, в конце концов, пытается тебя спасти, чтобы, пройдя этот неправильный путь, ты полностью заплатил свою цену.

- Я лично ухожу от такого понятия, как раскол. Вы считаете, что этого пока не произошло, и есть надежда?

- Я думаю, это глубже, чем раскол. Это испытание для всего народа, для всей Украины. Это огромный экзамен, очень важный, который Украина или сдаст, или Украина погибнет.

Если бы это был только раскол… Знаете, люди жили в разных расколах, в истории много разных периодов. Я думаю, это огромный экзамен для Украины, для народа, для нации на зрелость, может быть, на шанс к будущему.

И вот результат этого экзамена будет свидетельствовать, состоится ли Украина как государство, имеет она будущее или она распадется на какие-то лоскуты, какие-то куски и в такой форме будет существовать, уже не как большое, сильное государство.

- То есть - будем молиться за то, чтобы украинским политикам, которые замахнулись на самое святое, Бог дал разума?

- Будем молиться о том, чтобы народ был умным и избрал на следующих выборах тех людей, которые поведут Украину правильным путем, путем примирения, путем любви к ближнему, а не путем ненависти и раскола.

Только украинский народ может это решить, больше никто.

Я не верю, что сегодняшние люди, которые пришли к власти после майдана, способны осознать и изменить как-то ту дорогу, по которой они пытаются вести Украину.

Я молюсь, чтобы люди понимали, народ понимал, чтобы народ объединился, чтобы народ привел умных, опытных и ответственных людей к власти.

Нам остался год до парламентских выборов. Вряд ли президентские выборы что-то кардинально изменят, но вот этот год будет годом этого экзамена, который Украина должна сдать.

- Вы считаете, что президентские выборы просветления не принесут?

- Я думаю, что нет. Я думаю, что они только где-то пунктиром укажут ту перспективу, по которой будет идти Украина, но главные решения будут на парламентских выборах.

Поэтому как раз год нам остался до того, чтобы сделать окончательный выбор. Выбор на будущее или выбор на распад страны.

- У вас, по-моему, в декабре выборы в парламент?

- Выборы в конце осени следующего года должны быть. У нас всегда выборы осенью.

Я думаю, этот год будет годом такой подготовки, и подготовки не только предвыборной, это будет год такой внутренней подготовки в душе каждого человека.