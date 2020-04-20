Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная / В России

Анна Герман из Киева: Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна. А Украина после вируса может расколоться

20 апреля 2020, 15:35  •  108 • В России

- Анна, многие СМИ бурно цитируют ваше высказывание одному украинскому телеканалу по поводу того, что если сейчас руководство Украины не озаботится тем, как будет государство жить после коронавируса, то Украина развалится. А что именно вас смутило?

- Знаете, власть в этой ситуации оказалась слаба, ее действия хаотичны. Сейчас я наблюдаю такие характерные симптомы раскола, как укрепление местных элит в этой ситуации, когда очень трудно и надо выживать. Как-то все меньше регионалы обращают свои взоры на центр и пытаются сами на местах решать свои проблемы. Линии расколов в Украине идут по рубежу, как в Украине говорят, «армовир»… Это сокращение лозунга политики Порошенко, который выражен в трех словах – «Армия. Мова. Вира». Теперь у украинцев этот «армовир» приобретает немножко негативный оттенок.

Я вижу тенденцию, которая будет нарастать. Если в Украине не возьмутся за голову, не создадут коалиционное правительство, не привлекут туда лучших людей из оппозиции, опытных людей, профессионалов, если не изменится внешняя политика Украины, которая должна все-таки ориентировать нас на партнерство с нашими ближайшими соседями, мы будем наблюдать углубление этого процесса раскола Украины на такие отдельные регионы. Я очень не хотела бы, чтобы так случилось.

- Вы не преувеличиваете опасность делегирования полномочий местной власти?

- Я как человек, который все-таки болеет за единство своего государства, который все время выступал за вменяемую гуманитарную политику еще в то время, когда я видела, что может произойти раскол из-за того, что навязывают язык, делят церковь, я всегда говорила, что это чревато. И мы уже имеем результаты этой политики, пока локальные – уход Крыма и Донбасса. Мне больно будет, если государство мое расколется на много маленьких регионов. Потому что, вы знаете, народ и государство сильны, когда они едины. Но если политика ненависти была поставлена в основу угла и она дала такие страшные плоды, продолжение ее ситуацию только ухудшит. Потому что все усугубляется кризисом, вирусом, безработицей, такой социальной депрессией. И сейчас еще появляется новая социальная протестная группа из тех людей, которые вернулись с заработков, которые не имеют применения для своих сил, для своей энергии в своей стране.

Если сейчас, немедленно, не изменить концепцию внешней политики, не сделать соответствующие шаги установлению мира на Донбассе, не прекратить ставить на важные государственные посты по критерию преданности, а не профессионализма, страна погибнет. У нас есть опытные политики, есть хорошие, вменяемые люди.

Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна.Фото: REUTERS

- Ваш президент буквально на днях сказал, что он видит решение проблемы Донбасса таким образом: первое – взять границу между Россией и Донбассом. Второе – разоружить, как он сам выражается, незаконные вооруженные формирования. И потом уже выборы. Но это тупиковый вариант, потому что он не предусмотрен в Минских соглашениях.

- Вы знаете, мне жаль очень это говорить, но слова нашего президента уже девальвированы очень сильно, больше, чем гривна в Украине. К сожалению, столько заявлений, и таких разных, таких нелогичных, было сделано, это подорвало доверие к тем людям, которые пришли к власти. Уже никто не обращает внимания на эти заявления. Мы понимаем одно – нужно проводить новую политику, внутреннюю и внешнюю, нужно возвращаться к многовекторности в украинской политике. И нужно делать все, чтобы у нас с партнерами были хорошие отношения. Потому что когда я слышу о том, что Украина выступает за введение санкций против Белоруссии, то я думаю: слушайте, друзья, зима же недалеко, и может так случиться, что нам нужна будет помощь наших соседей. Может, нам сейчас стоит подумать об этом? С какими же мы глазами пойдем к той же Белоруссии за помощью, если мы сегодня говорим о санкциях против нее?

То же относится и к России. Мы должны все-таки искать пути урегулирования отношений с Россией. Времена такие идут, что нашим народам нужно думать об объединении. Только вместе мы сможем выживать, как в семье, когда в трудные времена выживали многодетные, где было много сил. Если бессмысленно продолжим идти по навязанному нам пути противостояния с соседями, будет только хуже.

Анна Герман из Киева: «Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна. А Украина после вируса может расколоться»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
20 апреля 2020, 11:35
Зачем российский истребитель подлетел на 8 метров к американскому? «Хотел проверить - в маске ли он!»
20 апреля 2020, 00:05
«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявках на экспорт танка Т-14 «Армата»
20 апреля 2020, 08:05
«Востребованы в боевых условиях»: в чём главные достоинства российской системы подготовки офицеров ПВО
20 апреля 2020, 12:05
«Принцип разумного терпения»: в Госдуме разработали поправки по правам дачных соседей
20 апреля 2020, 14:35
Когда у России появится «оружие возмездия» - разрекламированный «Посейдон»
20 апреля 2020, 13:35
Совещание Владимира Путина по ситуации с коронавирусом 20 апреля: онлайн-трансляция
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
13 апреля 2020, 23:10
"Никто из врачей не придёт. Совсем. Никогда": Блогер попыталась докричаться до русских из Лондона
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.