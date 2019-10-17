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Анна Герман - в эфире Радио "Комсомольская правда": Мир в Донбассе откладывается... Надолго ли? Не знаю...

17 октября 2019, 00:24  •  30 • В России

- Анна, вот сейчас на Украине эксперты обсуждают сделанное 15 октября представителем Киева Кучмой заявление - о том, что реализация политического блока Минских соглашений - по урегулированию конфликта "зависит от выполнения целого ряда условий". Речь, в частности, идет "о роспуске квазигруппировок ЛДНР, полном прекращении огня, обеспечении эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, вывода с территории Украины вооруженных формирований…" И так далее. Как бы вы это оценили, как патриот Советского Союза?

- Как патриот Советского Союза и независимой Украины... Мне очень жаль, что мечта о мире миллионов людей в Украине отодвигается на какое-то далекое и очень неясное будущее. Честно говоря, я не верила, что так все обернётся. Потому что - вы же помните наши разговоры во время президентской избирательной кампании - я была достаточно пессимистично настроена.

Но я подумала – может, люди умнее, может, они все понимают и видят дальше? Оказалось, что все это были только мечты, только обещания.

И сейчас главная тема в Киеве, в Украине – идеи о двойном гражданстве со странами Евросоюза… То есть, говорят обо всем, только не о том, что, действительно болит у людей.

Мир! Мы уже все понимаем, что его не будет в ближайшее время. Тарифы, мы все понимаем, на ЖКХ будут увеличиваться. Работы нет. Экономикой никто не занимается.

Кадровая политика очень странная, назначаются люди, которые какие-то приближенные или какие-то знакомые с детства, со сцены, из театра и еще откуда-то.

То есть, картина очень грустная.

И на этом фоне очень активно начал работать Порошенко. И - вот радикальные силы, они так, знаете, очень жестко и четко начинают диктовать свои условия. Но никто им даже не пытается перечить.

У меня такое впечатление складывается, что это - одна игра. Что она согласована. И если у нас есть главнокомандующий, которого не слушают вооруженные люди, если у нас нет монополии на силу, на использование силовых структур, людей с оружием...

Значит, или у нас власть слаба, она не может, или власть не хочет. У меня нет ответа на вопрос – не хочет или не может? Нет ответа.

Анна Герман - Александру Гамову - из Киева: «Мне очень жаль. Но мир в Донбассе откладывается... Надолго ли? Не знаю...»

- У меня тоже, честно говоря, ответа нет. Мы сначала думали, что - не хочет. Потом в Киеве, вроде, захотели – а теперь видим, что не может. Это я тоже - о Зеленском. Вы обычно - оптимист, Анна, а сейчас сказали, что мир отодвигается в Донбассе. А на сколько он отодвигается-то?

- Сейчас даже невозможно говорить о какой-то четкой перспективе, потому что... самопровозглашенные республики не пойдут на какие-то компромиссы.

Есть Минские соглашения, которые признал весь мир, и, если их выполнять, значит, это - единственное условие для того, чтобы какие-то шаги навстречу к миру делались.

Первым шагом таким должна была быть вот эта "формула Штайнмайера". К сожалению, это тоже все срывается. Зеленский нам говорит, что у него есть какой-то план Б, но где план Б никто не знает. Что это за план Б?

То есть, мы не видим стратегии, мы не видим четких планов даже на ближайшее будущее в вопросе этого конфликта.

И это все очень грустно, потому что экономическая ситуация ухудшается, впереди - зима, и, честно говоря, я боюсь февраля.

- Почему - именно февраля?

- Я боюсь, что, когда закончатся новогодние, рождественские праздники, люди истратят последние копейки – и тогда начнется реально грустно.

Как человек, который привык работать на упреждение, я думаю сейчас о том, что можно сделать, чтобы как-то исправить ситуацию.

- И как же?

- Мне кажется, более активно должна работать украинская оппозиция – та, которую мы с вами знаем - как оппозицию, которая предлагает другой путь развития.

- А мы ее не видим.

- А ее не видно.

Мы видим радикалов, мы видим Порошенко, мы видим всех. А оппозиция, знаете, то ли где-то там, как у нас говорят, "трется с властью", то ли думает, то ли боится.

Я не понимаю, такой шанс упущен был перед выборами, когда был огромнейший запрос на то, что предлагала оппозиция очень значительной части украинских граждан.

И сейчас - опять момент очень важный, когда надо четко говорить - не только артикулируя... Но и, наверное, (управляя. - А.Г.) какими-то протестами, какими-то выступлениями - по вопросам земли, по вопросам приватизации стратегических объектов, о которых сейчас уже говорят, которые могут оказаться в одних руках - в руках людей около власти. О тарифах. О мире...

А оппозиция тихонько, где-то на эфирах… Но нет каких-то движений, нет усилий, нет сплоченности. Нет лидера, который бы повел сейчас за собой народ и сказал – смотрите, вот мы, мы тоже сила, у нас тоже есть свой взгляд на будущее Украины, нас тоже много, мы предлагаем то и то...

Почему Украина опять остается заложником нескольких тысяч радикалов, как на майдане то же самое было – уже второй раз было…

И сейчас - третий раз. Диктуют волю Украине и формируют ее будущее несколько тысяч. Даже если это несколько десятков тысяч людей – но это же мизер в сравнении со всем народом и со всей активной частью общества.

То есть, оппозиции нужен сильный и смелый лидер. К сожалению, сегодня…

- Нет такого?

- Бойко очень хорош, Бойко умный, Бойко вызывает доверие, у него есть очень высокий авторитет и сейчас рейтинги его очень выросли, но, наверное, все-таки надо ему как-то помогать и другим лидерам… (Юрий Бойко. - кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года, по итогам выборов занял 4 место. Основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". А.Г.) Но...

Слишком далеки они от народа – как там у Ленина было, да?

- Да, да. Значит, мир отодвигается, к сожалению…

Да. Мне очень жаль. Вы знаете, как я всегда оптимистично смотрю в будущее.

Но сегодня мне нечем с вами поделиться… мне очень грустно и мне очень хотелось бы, чтобы Россия тоже понимала, как сейчас Украине трудно и чтобы журналисты в России были так благожелательны, как это делаете вы.

Чтобы не было злости на Украину. Здесь многие люди ждут, что Россия понимает и поможет Украине добиться мира. Но со многих экранов иногда мы слышим… ну, так не делают. Тон надо менять… надо по-другому нам друг с другом говорить, если мы думаем об общем будущем.

- Понял. Спасибо.

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