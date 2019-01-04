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Анна Герман - о решении Киева не открывать в Москве избирательные участки: Наших обнищавших граждан наказывают за то, что они зарабатывают на кусок хлеба в России

04 января 2019, 21:24  •  71 • В России

- Анна, 31 марта, когда будут выбирать президента Украины, избирательные участки в России решили не открывать. Глава МИДа Климкин объяснил, что - типа: голосовать на территории "страны-агрессора" - "небезопасно"...

- Я мечтаю о том, чтобы к власти в Украине пришёл такой президент, для которого все граждане Украины будут родные, - и те, кто работает в Польше, Чехии или Германии, и те, кто работает в России. И те, кто живёт на Донбассе, и те кто - во Львове - они все граждане нашей страны. И они должны иметь равные права.

И когда у нас было военное положение, - его вводили только в некоторых областях, только в восточных - и ещё раз унижали людей именно с востока Украины. Ещё раз унижали людей, которые говорят на русском языке.

Я - украиноязычная, вы знаете. Очень люблю украинский язык. Но - я жизнь положу за то, чтобы другие люди, которые любят другой язык, имели право им пользоваться.

А граждане нашей страны поехали в Россию не за золотым руном. Их погнала страшная бедность, безработица, безысходность. И - если они зарабатывают там на кусок хлеба, чтобы поддержать свои семьи, как-то прокормить... А их за это лишают ещё и избирательного права. Для меня это очень горько и больно.

И я повторяю - я мечтаю о том президенте Украины, который всех будет одинаково любить.

Я ещё когда работала у Януковича, всегда говорила, что надо видеть не только восток - тогда, знаете, у нас президент был с востока и он как-то больше смотрел в ту сторону... Это нормально, естественно. Но надо больше любить тех, кто за тебя не голосовал. Чтобы они почувствовали, что выборы прошли, есть победитель, но - нет побеждённых.

В Украине не должно быть побеждённых - вот это настоящая победа.Такая победа может дать перспективу стране.

Поэтому - то, что решили не открывать избирательные участки в России - я считаю, что это - очередное нарушение прав человека и что Украина катится в бездну нужды и бесправия. И это очень горько. И я очень надеюсь, что это изменится. Потому что я люблю мою страну, я верю в её будущее.

Анна Герман, украинский политик - о закрытии избирательных участков Украины в РФ: Нельзя людей, которые зарабатывают на кусок хлеба в России, только за это лишать избирательных прав.

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- То есть - дело все в том, что нынешние украинские власти просто - не доверяют этим гражданам, которые в России зарабатывают на кусок хлеба. А их - по одним подсчетам - сотни тысяч, по другим - миллионы...

- ...Их права нарушаются под всякими предлогами. Из-за боязни, наверное, что - может быть, они не за того проголосуют. Или - я не знаю, что ещё...

- А у вас какие предчувствие - какого результата ждать 31 марта?

- Самый главный вопрос - есть ли у моей страны и у наших людей, у украинцев, возможность голосовать честно и иметь честные, прозрачные президентские выборы. Вот это важно. И придёт ли президент, который, действительно, будет заниматься реальными проблемами в нашей стране, а не дешевым пиаром и самообогащением...

А среди людей, которые сейчас заявляют о том, что они будут баллотироваться, я не вижу каких-то фигур особенных, которые могли бы... Которые как-то принципиально друг от друга отличаются. Ну, за исключением, конечно, артистов... Но артисты - это другая категория.

Я бы очень хотела, чтобы у страны был выбор, у людей был выбор. Выбор стратегий... Не выбор конкретных фигур - а именно стратегий. Или это будет стратегия на продолжение евроинтеграции, стремление Украины в НАТО. Или это будет стратегия на возвращение нейтрального статуса государства, на так называемую многовекторность нашей политики.

Если будут два кандидата во втором туре, один из которых представляет так называемый прозападный вектор, а другой - вектор на нейтральный статус, тогда это будут выборы с выбором. Если же это - два кандидата, которые представляют одно и то же, одну и ту же стратегию - это будут выборы без выбора ... И это уже грустно.

Что украинцы выберут, то и будут иметь. Но они должны иметь право выбора.

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