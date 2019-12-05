Анна Герман - о призывах Тимошенко и Порошенко: Майданы, которые устраивают «сбитые летчики», убивают Украину

- Анна, 8 декабря - аккурат накануне встречи «нормандской четверки», - оппозиционные политики, в числе которых Тимошенко и Порошенко, - созывают новый майдан. Как вам вообще такая затея?

- Может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, здесь какая-то игра идет. Обоюдная игра.

- То есть?

- Потому что, если проанализировать некоторые высказывания представителей власти... Посмотрите, что говорит министр иностранных дел Пристайко, а что - президент. Это - «две разные вещи».

Потом, риторика Пристайко - чисто порошенковская. И Зеленский никак не реагирует на то, что он говорит.

А ведь как должно быть? Если в стране есть власть… А власть делает (устанавливает) порядок и ставит на места тех людей, которые мутят воду и не дают достичь мира, правда же? Это же так просто.

- Ну, не знаю…

- Тем более, что поводов - более, чем достаточно, - для того, чтобы навести в стране порядок и поставить на место тех, кто мутит воду.

Если, конечно, у власти есть такая цель - конкретная и «убежденная» - в том, чтобы пойти, наконец, на компромисс и достичь мира на Донбассе.

Мне кажется, что власть играет в эту банальную игру: «хороший и плохой следователь». Но, может быть, я ошибаюсь.

- Чем опасен - для Украины - новый майдан?

- Так или иначе, я всегда считала, и сегодня считаю, что майданы убивают Украину. После каждого майдана Украина становится все слабее и слабее. Поэтому, я всегда была противницей всяких майданов.

- А сейчас-то повод есть?

- Во-первых, нет никаких еще поводов, еще никто ничего не сказал, еще никто ничего не сделал, а они уже выходят протестовать.

Мне кажется, что тут было бы логичнее, - наоборот, поддержать тех людей, которые голосовали за президента Зеленского - как носителя мира, как человека, который обещает мир. Вся Украина проголосовала за это…. знаете, логичнее было бы поддержать сейчас эту идею.

А выходить и призывать на майдан, когда еще ничего не сказано, ничего не сделано…

А уже - протесты вместо поддержки… Мне кажется, что не государственные мужи так делают, так делают политики, которые думают только о своей личной узкой политической карьере, о своей политической квартире.

- Ну, вряд ли все это - “игра», как вы говорите, вряд ли Зеленский об этом вдруг с Порошенко договорятся или с Тимошенко. Тем более, она заявила, что уходит в оппозицию…

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