Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
«Только личность Путина не дает расползаться всему по швам»: Малофеев о «родовых...
Депутат Верховной Рады предложил запретить въезд на Украину российским женщинам
"А жить-то хочется": Константин Косачев о мотивах украинских провокаци...
Главная / Политика

«Анна Чапман, Мария Бутина»: В Киеве напомнили о «русских шпионках» и призвали запретить въезд женщинам

01 декабря 2018, 10:09  •  134 • Политика
Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук считает, что въезд на Украину должен быт закрыт не только для мужчин, но и для женщин. В Киеве напомнили о так называемых «русских шпионках» в США и на их примере предложили запрет не только для мужчин. «Анна Чапман, Мария Бутина успешно выполняли свою деятельность», - пояснил депутат свою инициативу.
Въезд на Украину может оказаться закрыт не только для большинства российских мужчин, но и женщин. Такую идею подал депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук. В качестве аргумента «за» он привел в пример так называемых «русских шпионок» Анну Чапман и Марию Бутину.
«На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию - это и Анна Чапман, и Мария Бутина, - в прямом эфире телеканала «Прямой» пояснил Тетерук. - И они успешно выполняли свою деятельность».
Депутат добавил, что в связи с этим и не видит даже смысла вводить ограничения на въезд на Украину только для мужчин. Он напомнил также, что в Киеве выступали за «введение визового режима с Россией».
«По нашему мнению, это значительно усугубит ситуацию с безопасностью страны», - уверен парламентарий.
При этом он считает ранее введенный гендерный запрет - лишь для мужчин «половинчатым решением».
«Вместе с тем, я не могу не удивиться половинчатым решением и, по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима», - резюмировал Тетерев.
Напомним, ранее на Украине запретили въезд на территорию страны всем мужчинам из России старше 16 и моложе 60 лет. Запрет введет в связи с военным положением, которое установили с 28 ноября и на 30 дней в десятке украинских областей.
Единственное допустимое исключение - «осуществление гуманитарной миссии». Под таковой в Киеве понимают «прибытие на похороны».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

134
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 13:24
Опережая Константинополь, Порошенко объявил время «объединительного собора»
30 ноября 2018, 21:09
Допустил ошибку – сразу на выход: Малофеев об эффективной работе чиновников
01 декабря 2018, 06:54
В ООН рассказали об обстреле гуманитарных работников в Сирии

01 декабря 2018, 13:24
«Особенности французского поцелуя»: В сети обсуждают, как Макрон на G20 перецеловал всех, кроме Мэй - видео
01 декабря 2018, 13:24
Время Трампа отдали Эрдогану: В Кремле подтвердили смену графика Путина
30 ноября 2018, 14:39
«Работают прям по науке»: Никита Исаев назвал желание русских отдать Курилы «вбросом» перед встречей Путина и Абэ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.