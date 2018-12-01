«Анна Чапман, Мария Бутина»: В Киеве напомнили о «русских шпионках» и призвали запретить въезд женщинам

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук считает, что въезд на Украину должен быт закрыт не только для мужчин, но и для женщин. В Киеве напомнили о так называемых «русских шпионках» в США и на их примере предложили запрет не только для мужчин. «Анна Чапман, Мария Бутина успешно выполняли свою деятельность», - пояснил депутат свою инициативу.

Въезд на Украину может оказаться закрыт не только для большинства российских мужчин, но и женщин. Такую идею подал депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук. В качестве аргумента «за» он привел в пример так называемых «русских шпионок» Анну Чапман и Марию Бутину.

«На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию - это и Анна Чапман, и Мария Бутина, - в прямом эфире телеканала «Прямой» пояснил Тетерук. - И они успешно выполняли свою деятельность».

Депутат добавил, что в связи с этим и не видит даже смысла вводить ограничения на въезд на Украину только для мужчин. Он напомнил также, что в Киеве выступали за «введение визового режима с Россией».

«По нашему мнению, это значительно усугубит ситуацию с безопасностью страны», - уверен парламентарий.

При этом он считает ранее введенный гендерный запрет - лишь для мужчин «половинчатым решением».

«Вместе с тем, я не могу не удивиться половинчатым решением и, по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима», - резюмировал Тетерев.

Напомним, ранее на Украине запретили въезд на территорию страны всем мужчинам из России старше 16 и моложе 60 лет. Запрет введет в связи с военным положением, которое установили с 28 ноября и на 30 дней в десятке украинских областей.

Единственное допустимое исключение - «осуществление гуманитарной миссии». Под таковой в Киеве понимают «прибытие на похороны».