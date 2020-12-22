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Анкара угрожает НАТО из-за санкций Вашингтона по закупке С-400

22 декабря 2020, 17:20  •  77 • Политика
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/www.globallookpress.com
Турецкое руководство ожидает отмены властями США своего решения
Американские санкции в отношении Анкары из-за закупок ею у Москвы российских систем ПВО С-400 неблагоприятно скажутся на совместной деятельности в рамках НАТО. Власти Турции ожидают от партнеров по альянсу из США пересмотра своего решения. Об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
По его словам, турецкая сторона будет делать все, чтобы эти рестрикции не нанесли никакого вреда Анкаре.
"Это негативно отразится на нашей совместной деятельности с НАТО. США должны немедленно вернуться к пересмотру этого неправильного решения. Мы ожидаем, что оно будет исправлено", – цитирует РИА "Новости министра.
Напомним, американцы наложили ограничения на турецких чиновников и учреждения, которых сочли ответственными за покупку у РФ С-400, 14 декабря. В том числе штатовская дубина упала на голову шефа секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и всего ведомства.
Сам Демир уже раскритиковал действия Вашингтона, заявив, что это не укладывается в понятия дружбы и союзничества. Он объявил, что санкции не изменят решения Анкары насчет закупленных российских систем, Республика и дальше будет придерживаться соглашения с Москвой.

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