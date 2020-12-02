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Анкара согласилась помочь Киеву "вернуть" Крым

02 декабря 2020, 20:40  •  148 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Турция обещала продолжить сотрудничество с Украиной в военной сфере
Анкара выразила поддержку Киеву в функционировании "крымской платформы". Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу "крымской платформы", – написал глава турецкой дипломатии в "Твиттер".
На днях пан Кулеба в интервью Anadolu призвал Евросоюз назначить своего спецпредставителя по Крыму.
Еще ранее, 5 ноября, украинский министр объявил о проведении в мае 2021 г. в Киеве международного саммита "крымской платформы", на котором будет обсуждаться вопрос "возвращения" полуострова. Представители российского региона уже назвали данное мероприятие блефом киевского режима, а сами крымчане к нему относятся с иронией.

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