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Анкара считает Крым частью Украины - МИД Турции

30 декабря 2020, 19:40  •  94 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Правительство Эрдогана не согласно с "аннексией" полуострова, несмотря на улучшение отношений с РФ
Отношения Анкары с Москвой развиваются позитивно, несмотря на неизменность позиции Турции по Крыму, несогласной с тем, что полуостров является частью России. Соответствующее заявление сделал на прошедшей пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Министр отметил, что позиция Турции в вопросе Крыма останется прежней. Также Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается признавать "аннексию" и нацелена на дальнейшую "поддержку крымских татар" вместе с украинской стороной.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков же ранее сообщил, что воссоединение полуострова с остальной частью России является главным разногласием сторон, в то время как Москва информирует турецких коллег о своей оценке по Крыму, основываясь на твердой позиции.
По словам главы комитета парламента республики по народной дипломатии Юрия Гемпеля, причина непризнания Турцией Крыма частью РФ далека от уважения "суверенитета" Украины.
В действительности же момент куда более прозаичен: за "солидарностью" Анкары с Киевом кроются амбиции, связанные с Крымом. Тем не менее, отметил политик, РФ не отдаст и пяди крымской земли, которая является неотъемлемой частью России, передает AMN Al-Masdar News.
Ранее турецкое издание AHaber опубликовало карту, на которой ряд территорий РФ включен в состав Турции.

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