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Анкара резко ответила на решение Вашингтона по С-400
17 декабря 2020, 13:35 • 94 • Политика
Турки не готовы идти на поводу у американцев
Турция не изменит своей позиции и будет придерживаться соглашения с Россией по С-400, несмотря на санции США. Такое мнение выразил глава секретариата оборонпрома страны Исмаил Демир.
И объявил, что решение Вашингтона о введении санкций против Анкары не окажет никакого воздействия на подписанные ранее договоренности. Ни малейшего урона эти меры не нанесут – армия и силы безопасности способны защитить страну.
Что касается действий Турции после вступления рестрикций в силу, тут ответ один. Страна с усиленным вдвойне рвением будет воплощать в жизнь проекты, укрепляющие ее обороноспособность, отметил глава оборонпрома.
Действия США не укладываются в дружбу и союз, добавил он. Анкара готова обсуждать с Вашингтоном все вопросы, но не видит никаких позитивных шагов со стороны Вашингтона.
Американские санкции не что иное, как нападение на суверенные права Турции. В стране поступают в соответствии со своими национальными интересами, подчеркнул Демир в эфире телеканала A Haber.
В Анкаре уже задумались об ответных мерах. Не исключается возможность лишить Вашингтон права использовать авиабазу Инджирлик – потребовать убрать оттуда ядерное вооружение, сообщил турецкий журналист Зулфикар Доган, передает URA.RU.
Тем временем в НАТО уже пожалели о санкциях США против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400. Страны альянса не должны накладывать рестрикции друг на друга, сказал генсек организации.
Об ограничениях Вашингтона в отношении Анкары стало известно в начале недели. В черный список попали секретариат оборонной промышленности Турции и его глава Исмаил Демир, а также еще три гражданина этой страны
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