Анкара резко ответила на решение Вашингтона по С-400

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Турки не готовы идти на поводу у американцев

Турция не изменит своей позиции и будет придерживаться соглашения с Россией по С-400, несмотря на санции США. Такое мнение выразил глава секретариата оборонпрома страны Исмаил Демир.

И объявил, что решение Вашингтона о введении санкций против Анкары не окажет никакого воздействия на подписанные ранее договоренности. Ни малейшего урона эти меры не нанесут – армия и силы безопасности способны защитить страну.

Что касается действий Турции после вступления рестрикций в силу, тут ответ один. Страна с усиленным вдвойне рвением будет воплощать в жизнь проекты, укрепляющие ее обороноспособность, отметил глава оборонпрома.

Действия США не укладываются в дружбу и союз, добавил он. Анкара готова обсуждать с Вашингтоном все вопросы, но не видит никаких позитивных шагов со стороны Вашингтона.

Американские санкции не что иное, как нападение на суверенные права Турции. В стране поступают в соответствии со своими национальными интересами, подчеркнул Демир в эфире телеканала A Haber.

В Анкаре уже задумались об ответных мерах. Не исключается возможность лишить Вашингтон права использовать авиабазу Инджирлик – потребовать убрать оттуда ядерное вооружение, сообщил турецкий журналист Зулфикар Доган, передает URA.RU.

Тем временем в НАТО уже пожалели о санкциях США против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400. Страны альянса не должны накладывать рестрикции друг на друга, сказал генсек организации.

Об ограничениях Вашингтона в отношении Анкары стало известно в начале недели. В черный список попали секретариат оборонной промышленности Турции и его глава Исмаил Демир, а также еще три гражданина этой страны