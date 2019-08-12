Анкара никогда не признает Крым российским. Эрдоган отплатил за С-400 • 162 • Аналитика









Почему Эрдоган не хочет признать Крым российским

Слова о том, что Турция не признает Крымский полуостров российским, прозвучали во время встречи Реджепа Эрдогана с украинским президентом Владимиром Зеленским. Понятно, что у Эрдогана свои планы относительно взаимоотношений с Украиной. Ведь Украина в любом случае остается одним из черноморских государств и связи ее с Турцией действительно тесные. Собственно, Зеленский услышал то, что хотел услышать. Но Эрдоган не проявил ни малейшего такта в отношении России, с которой сотрудничество пока складывается довольно благополучным образом.



Эрдогану ничего не стоило просто уклониться от крымского вопроса в своей беседе с Зеленским или по крайней мере не делать однозначных заявлений. Но он выбрал резкое заявление, рассчитанное даже не на Зеленского или Путина, а на Запад. Турецкому президенту невыгодно полностью рвать отношения с Западом, с Евросоюзом, поэтому он хотел продемонстрировать, что Турция не попала под российское влияние и покупка С-400 ни о чем не говорит.







В Турции, как известно, активно спекулируют крымско-татарским вопросом. Что поделать, прошло два с лишним столетия после вхождения Крыма в состав России, а для турецких националистов сам этот факт до сих пор является оскорбительным. Ведь до присоединения Крыма Черное море фактически было внутренним турецким. Но все меняется, рушатся империи, однако для Реджепа Эрдогана с его неоосманистскими амбициями крымский вопрос остается весьма болезненным.



Кроме того, в самой Турции проживает довольно многочисленная диаспора потомков крымско-татарских мухаджиров, не пожелавших жить в Российской империи и переселившихся в Малую Азию. У них, по понятным причинам, есть историческая обида на российское государство и они ожидают, что турецкая власть будет их поддерживать и эту обиду разделять и всячески поддерживать антироссийские устремления. Численность крымско-татарской общины Турции, по разным данным, составляет от 500 тысяч до 6 миллионов человек. Но можно с уверенностью говорить, что крымских татар и их потомков в Турции сегодня проживает больше, чем в России и тем более на Украине.



Конечно, в идеале для турецкой стороны было бы создание если не крымско-татарского государства, то широкой крымско-татарской автономии на территории полуострова. Но Эрдоган и его окружение прекрасно понимают, что это – недостижимая цель, особенно если Крым входит в состав России. А вот в составе Украины, на почве антироссийской истерии украинских властей, такое развитие событий вполне могло бы осуществиться.







Не Турции ставить вопрос о принадлежности Крыма

Хотя на протяжении двадцати трех лет, что Крым входил в состав суверенного украинского государства, положение крымских татар никоим образом не менялось. Да, была определенная группа представителей крымско-татарского народа, которая получала какие-то блага, наживалась на своей политической деятельности, но для рядовых жителей полуострова крымско-татарской национальности в России даже стало лучше.



Не случайно сами представители крымско-татарской общественности довольно резко отреагировали на слова Эрдогана.



Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма,

— заявил руководитель крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.



Кстати, в отличие от Украины, Россия имеет богатейший опыт выстраивания отношений с мусульманскими и тюркскими народами. В состав Российской Федерации входит целый ряд национальных республик с титульными тюркскими народами. Представители тюркских и мусульманских народов имеют в России блестящие карьерные перспективы. В отличие, кстати, от той же самой Украины, в России они спокойно дослуживались до министерских должностей.





Возвращение Крыма в состав России предоставило крымским татарам возможность куда более тесного взаимодействия с родственными народами России, интеграции в российскую мусульманскую общину. Ничего этого постсоветская Украина крымским татарам не предоставляла и предоставить не могла. Поэтому Эйваз Умеров и порекомендовал Эрдогану прежде поинтересоваться настроениями самих крымских татар, а уже затем делать какие-то выводы.



Тем более что самим крымским татарам, как и украинцам, в той игре, которую и Запад, и Турция ведут против России уготована лишь роль пешек, которыми могут пренебречь, которых могут просто послать на убой. К счастью, все большая часть самих крымско-татарских активистов это понимает.



Но в Анкаре видят то, что хотят увидеть. И на встрече Эрдогана с Зеленским присутствовал, кстати, и господин Мустафа Джемилев.



Кроме исконной идеологической ненависти к России, Джемилев прекрасно понимал, что после воссоединения Крыма с Россией он утратит те возможности, которыми обладал во время вхождения полуострова в состав Украины. В России, кстати, Джемилев находится в федеральном розыске за экстремистскую деятельность, его заочно арестовал Киевский районный суд города Симферополя. То есть, если быть до конца откровенным, кроме Зеленского, Эрдоган встретился и с человеком, являющимся для России государственным преступником.



Кстати, не стоит забывать и о том, что многонациональный Крым имеет очень древнюю историю и крымские татары там – не аборигенный этнос. Крым является исторической землей не только крымских татар, но и греков, крымских армян, караимов, крымчаков. И для русского народа Крым – тоже родная земля. Он только в состав России входит почти два с половиной столетия, а история славян в Крыму насчитывает более тысячи лет.



И если вспоминать, что до России в Крыму было Крымское ханство, то почему не вспомнить и о том, что до ханства, появившегося после вторжения в Крым монголо-татарских войск, в Крыму были православное княжество Готия (Феодоро) и древнерусское Тмутараканское княжество, генуэзские фактории, Византийский Херсонес? Потомки крымских армян и греков, кстати, никуда не исчезли и тоже имеют полное право называть Крымский полуостров своей родной землей.



Кому-кому, но никак не Анкаре поднимать вопрос об исконной принадлежности или коренном населении тех или иных территорий в Средиземноморском и Причерноморском регионах. В свое время сельджуками и османами была уничтожена христианская цивилизация Малой Азии, а греческое и армянское население либо уничтожено, либо насильно обращено в ислам, либо вытеснено за пределы турецкого государства. Кстати, Турецкая Республика Северного Кипра, существующая пятьдесят лет при попустительстве стран НАТО, членами которого являются и Турция, и Греция, почему-то не вызывает у Эрдогана желания порассуждать об исконной принадлежности острова Кипр.

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Как отвечать Эрдогану

Слова Эрдогана о принадлежности Крыма еще раз показали, что Турцию нельзя считать союзником или даже нейтральным партнером России. Нейтральной по отношению к России могут быть, например, Индия, Ангола или Индонезия – те страны, у которых с нами нет общих границ, нет общего прошлого. Турция – страна активная и амбициозная, с претензией на некую особую роль в черноморском регионе, обиженная на Россию за потерю огромных территорий в Причерноморье и на Балканах. Ведь что ни говори, но именно благодаря России османы в свое время лишились не только Крыма, но и черноморского побережья Кавказа, своих владений на Балканском полуострове. И наивно было бы думать, что в современной Турции об этом забыли.



Стратегические интересы России и Турции совершенно не совпадают и совпадать не будут. Нам выгодно, когда Эрдоган пытается демонстрировать свою независимость от США или Европы, но и на этом все. А дальше у России и Турции начинаются глубокие противоречия.



Турция никогда не скрывала своих устремлений играть роль такого духовного и идеологического лидера для всего тюркоязычного мира. И турецкие эмиссары с момента распада СССР вели активнейшую деятельность в тюркоязычных регионах России, в мусульманских республиках Северного Кавказа. Для Эрдогана интересен если не независимый Крым, то Крым в составе слабого государства, которому Турция может диктовать свои условия. И Украина на эту роль, за неимением оного, подходит лучше всего.



Что же касается Крыма, то в крымском вопросе Турция будет куда более принципиальной, чем страны Европы и даже США. Ведь у США, Великобритании, Франции, Германии нет исторической, эмоционально наполненной связи с Крымом. Полуостров для них не символичен, не связан с историей подъема и упадка этих государств. И не случайно в 2018 году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу даже раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, стали забывать о проблеме Крымского полуострова.



Но Россия может и должна отвечать Эрдогану на его хамские выпады. Привечает у себя турецкий президент экстремистских лидеров, находящихся в России в розыске – пожалуйста, есть Рабочая партия Курдистана и ее руководители. Что мешает с ними встретиться? Обговорить ситуацию в Турецком Курдистане? И это лишь один из возможных ответов на действия турецкого президента.







Впрочем, и в самой Турции ориентированные на добрососедские отношения с Россией политики прекрасно понимают, что Эрдогану необходимо открыто признать Крым российским. С такой идеей выступил, например, один из старейших турецких политиков, глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек (на фото).



Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу,

— подчеркивает Перинчек.



Рано или поздно Турции все же придется определиться окончательно со своим местом в мировой политике. И если Турция хочет развивать отношения с соседями, а не играть роль американской марионетки, по которой в случае чего может быть нанесен один из первых ударов, ей пора отказаться от антироссийской риторики. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не признавала и никогда не признает Крым российским. Анкара особо и не скрывала свою позицию по Крымскому полуострову, но на фоне наращивания сотрудничества между Турцией и Россией слова главы государства довольно обидны.Слова о том, что Турция не признает Крымский полуостров российским, прозвучали во время встречи Реджепа Эрдогана с украинским президентом Владимиром Зеленским. Понятно, что у Эрдогана свои планы относительно взаимоотношений с Украиной. Ведь Украина в любом случае остается одним из черноморских государств и связи ее с Турцией действительно тесные. Собственно, Зеленский услышал то, что хотел услышать. Но Эрдоган не проявил ни малейшего такта в отношении России, с которой сотрудничество пока складывается довольно благополучным образом.Эрдогану ничего не стоило просто уклониться от крымского вопроса в своей беседе с Зеленским или по крайней мере не делать однозначных заявлений. Но он выбрал резкое заявление, рассчитанное даже не на Зеленского или Путина, а на Запад. Турецкому президенту невыгодно полностью рвать отношения с Западом, с Евросоюзом, поэтому он хотел продемонстрировать, что Турция не попала под российское влияние и покупка С-400 ни о чем не говорит.В Турции, как известно, активно спекулируют крымско-татарским вопросом. Что поделать, прошло два с лишним столетия после вхождения Крыма в состав России, а для турецких националистов сам этот факт до сих пор является оскорбительным. Ведь до присоединения Крыма Черное море фактически было внутренним турецким. Но все меняется, рушатся империи, однако для Реджепа Эрдогана с его неоосманистскими амбициями крымский вопрос остается весьма болезненным.Кроме того, в самой Турции проживает довольно многочисленная диаспора потомков крымско-татарских мухаджиров, не пожелавших жить в Российской империи и переселившихся в Малую Азию. У них, по понятным причинам, есть историческая обида на российское государство и они ожидают, что турецкая власть будет их поддерживать и эту обиду разделять и всячески поддерживать антироссийские устремления. Численность крымско-татарской общины Турции, по разным данным, составляет от 500 тысяч до 6 миллионов человек. Но можно с уверенностью говорить, что крымских татар и их потомков в Турции сегодня проживает больше, чем в России и тем более на Украине.Конечно, в идеале для турецкой стороны было бы создание если не крымско-татарского государства, то широкой крымско-татарской автономии на территории полуострова. Но Эрдоган и его окружение прекрасно понимают, что это – недостижимая цель, особенно если Крым входит в состав России. А вот в составе Украины, на почве антироссийской истерии украинских властей, такое развитие событий вполне могло бы осуществиться.Хотя на протяжении двадцати трех лет, что Крым входил в состав суверенного украинского государства, положение крымских татар никоим образом не менялось. Да, была определенная группа представителей крымско-татарского народа, которая получала какие-то блага, наживалась на своей политической деятельности, но для рядовых жителей полуострова крымско-татарской национальности в России даже стало лучше.Не случайно сами представители крымско-татарской общественности довольно резко отреагировали на слова Эрдогана.— заявил руководитель крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.Кстати, в отличие от Украины, Россия имеет богатейший опыт выстраивания отношений с мусульманскими и тюркскими народами. В состав Российской Федерации входит целый ряд национальных республик с титульными тюркскими народами. Представители тюркских и мусульманских народов имеют в России блестящие карьерные перспективы. В отличие, кстати, от той же самой Украины, в России они спокойно дослуживались до министерских должностей.Возвращение Крыма в состав России предоставило крымским татарам возможность куда более тесного взаимодействия с родственными народами России, интеграции в российскую мусульманскую общину. Ничего этого постсоветская Украина крымским татарам не предоставляла и предоставить не могла. Поэтому Эйваз Умеров и порекомендовал Эрдогану прежде поинтересоваться настроениями самих крымских татар, а уже затем делать какие-то выводы.Тем более что самим крымским татарам, как и украинцам, в той игре, которую и Запад, и Турция ведут против России уготована лишь роль пешек, которыми могут пренебречь, которых могут просто послать на убой. К счастью, все большая часть самих крымско-татарских активистов это понимает.Но в Анкаре видят то, что хотят увидеть. И на встрече Эрдогана с Зеленским присутствовал, кстати, и господин Мустафа Джемилев.Этот человек в советское время был «правозащитником № 1» от крымских татар, лидером национального движения, много лет провел в советских тюрьмах. Россию он ненавидит всей душой и, естественно, в 2014 году сразу занял проукраинскую позицию.Кроме исконной идеологической ненависти к России, Джемилев прекрасно понимал, что после воссоединения Крыма с Россией он утратит те возможности, которыми обладал во время вхождения полуострова в состав Украины. В России, кстати, Джемилев находится в федеральном розыске за экстремистскую деятельность, его заочно арестовал Киевский районный суд города Симферополя. То есть, если быть до конца откровенным, кроме Зеленского, Эрдоган встретился и с человеком, являющимся для России государственным преступником.Кстати, не стоит забывать и о том, что многонациональный Крым имеет очень древнюю историю и крымские татары там – не аборигенный этнос. Крым является исторической землей не только крымских татар, но и греков, крымских армян, караимов, крымчаков. И для русского народа Крым – тоже родная земля. Он только в состав России входит почти два с половиной столетия, а история славян в Крыму насчитывает более тысячи лет.И если вспоминать, что до России в Крыму было Крымское ханство, то почему не вспомнить и о том, что до ханства, появившегося после вторжения в Крым монголо-татарских войск, в Крыму были православное княжество Готия (Феодоро) и древнерусское Тмутараканское княжество, генуэзские фактории, Византийский Херсонес? Потомки крымских армян и греков, кстати, никуда не исчезли и тоже имеют полное право называть Крымский полуостров своей родной землей.Кому-кому, но никак не Анкаре поднимать вопрос об исконной принадлежности или коренном населении тех или иных территорий в Средиземноморском и Причерноморском регионах. В свое время сельджуками и османами была уничтожена христианская цивилизация Малой Азии, а греческое и армянское население либо уничтожено, либо насильно обращено в ислам, либо вытеснено за пределы турецкого государства. Кстати, Турецкая Республика Северного Кипра, существующая пятьдесят лет при попустительстве стран НАТО, членами которого являются и Турция, и Греция, почему-то не вызывает у Эрдогана желания порассуждать об исконной принадлежности острова Кипр.Слова Эрдогана о принадлежности Крыма еще раз показали, что Турцию нельзя считать союзником или даже нейтральным партнером России. Нейтральной по отношению к России могут быть, например, Индия, Ангола или Индонезия – те страны, у которых с нами нет общих границ, нет общего прошлого. Турция – страна активная и амбициозная, с претензией на некую особую роль в черноморском регионе, обиженная на Россию за потерю огромных территорий в Причерноморье и на Балканах. Ведь что ни говори, но именно благодаря России османы в свое время лишились не только Крыма, но и черноморского побережья Кавказа, своих владений на Балканском полуострове. И наивно было бы думать, что в современной Турции об этом забыли.Стратегические интересы России и Турции совершенно не совпадают и совпадать не будут. Нам выгодно, когда Эрдоган пытается демонстрировать свою независимость от США или Европы, но и на этом все. А дальше у России и Турции начинаются глубокие противоречия.Турция никогда не скрывала своих устремлений играть роль такого духовного и идеологического лидера для всего тюркоязычного мира. И турецкие эмиссары с момента распада СССР вели активнейшую деятельность в тюркоязычных регионах России, в мусульманских республиках Северного Кавказа. Для Эрдогана интересен если не независимый Крым, то Крым в составе слабого государства, которому Турция может диктовать свои условия. И Украина на эту роль, за неимением оного, подходит лучше всего.Что же касается Крыма, то в крымском вопросе Турция будет куда более принципиальной, чем страны Европы и даже США. Ведь у США, Великобритании, Франции, Германии нет исторической, эмоционально наполненной связи с Крымом. Полуостров для них не символичен, не связан с историей подъема и упадка этих государств. И не случайно в 2018 году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу даже раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, стали забывать о проблеме Крымского полуострова.Но Россия может и должна отвечать Эрдогану на его хамские выпады. Привечает у себя турецкий президент экстремистских лидеров, находящихся в России в розыске – пожалуйста, есть Рабочая партия Курдистана и ее руководители. Что мешает с ними встретиться? Обговорить ситуацию в Турецком Курдистане? И это лишь один из возможных ответов на действия турецкого президента.Есть и экономические рычаги. Когда Россия вводила против Турции экономические санкции, Анкара пострадала куда больше, чем наша страна. В конце концов, наши туристы могут отдыхать и в других странах – мир большой, а вот для Турции заместить российских туристов в таком же количестве приезжими отдыхающими из других стран не получится.Впрочем, и в самой Турции ориентированные на добрососедские отношения с Россией политики прекрасно понимают, что Эрдогану необходимо открыто признать Крым российским. С такой идеей выступил, например, один из старейших турецких политиков, глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек (на фото).— подчеркивает Перинчек.Рано или поздно Турции все же придется определиться окончательно со своим местом в мировой политике. И если Турция хочет развивать отношения с соседями, а не играть роль американской марионетки, по которой в случае чего может быть нанесен один из первых ударов, ей пора отказаться от антироссийской риторики. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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