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Анкара начнет испытания своей системы ПВО в 2021 году
31 октября 2018, 22:54 • 24 • В мире
Президент Турции Эрдоган поставил задачу увеличить долю своих технологий в военном производстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации технологий турецкой оборонной промышленности заявил, что в стране начата разработка национальной системы ПВО дальнего радиуса поражения. Глава государства раскрыл и ее название - Siper. По словам Эрдогана, испытания новой системы могут начаться через три года.
Турецкий лидер также рассказал, что доля своих технологий, которые используются для производства военной продукции, достигает 65%. Эрдоган отметил намерение страны улучшить этот показатель, что позволит Турции стать более сильной и независимой.
«Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг», - цитирует Эрдогана Федеральное агентство новостей.
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