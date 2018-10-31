Анкара начнет испытания своей системы ПВО в 2021 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации технологий турецкой оборонной промышленности заявил, что в стране начата разработка национальной системы ПВО дальнего радиуса поражения. Глава государства раскрыл и ее название - Siper. По словам Эрдогана, испытания новой системы могут начаться через три года.

Турецкий лидер также рассказал, что доля своих технологий, которые используются для производства военной продукции, достигает 65%. Эрдоган отметил намерение страны улучшить этот показатель, что позволит Турции стать более сильной и независимой.

«Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг», - цитирует Эрдогана Федеральное агентство новостей.