Анкара и Вашингтон вошли в клинч • 165 • Аналитика







Напомним, что 23 мая госсекретарь США Майк Помпео дал понять, что поставки F-35 могут быть поставлены в зависимость от отказа Турции от приобретения российских ЗРК С-400.





«Надеемся, они никогда их не приобретут», — заявил Помпео, поскольку, по его мнению, Турция должна оставаться в НАТО и следовать политике Североатлантического альянса.



Напомним, что Анкара наряду с рядом других стран участвовала в финансировании разработки американского самолета пятого поколения, и в свете этого в Турции высказывают серьезные сомнения в правомерности такого шантажа.



И разговоры о возможности приобретения Су-57 как альтернативы есть все основания считать своего рода ответом на угрозы Вашингтона. Турецкие СМИ сообщают, что обсуждение такой возможности уже ведется. Официальные источники пока что эти сообщения не комментируют.







Зато глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Штаты пересмотрят свои обязательства по F-35, страна подготовит ответные меры. Пор мнению министра, обсуждаемый в Конгрессе США отказ от поставок не соответствует правилам союзнических взаимоотношений, которые приняты в НАТО, а сами действия — «неправильные и нелогичные».



Чавушоглу более чем прозрачно намекнул, какие именно ответные меры могут быть предприняты. «Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдаче Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы Инджирлик, Кюреджик». У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — рассказал министр в телеинтервью.







Как мы видим, Анкара в игре с американским партнером довольно уверенно идет на повышение ставок. Если США требуют отказа от С-400 и освобождения американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в связях с Фетхуллахом Гюленом, то турки требуют от американцев прекращения поддержки курдов, выдачи Гюлена и отказа от шантажа и давления в турецко-американских отношениях.



Следует отметить, что геополитическое положение Турции является для США критически важным. Подобно тому как Вашингтон затеял украинский евромайдан для получения полного контроля над Крымским полуостровом, попытка переворота в Турции летом 2016 была предпринята для укрепления своих позиций в стране и увеличения своих возможностей на военных базах. Так утверждает ряд экспертов.



Но вне зависимости от степени вовлеченности спецслужб США в подготовку «путча гюленистов» потеря Турции в качестве союзника и плацдарма чревата для США утратой влияния в регионе.



Причем возможности американского маневра и давления на Турцию для Вашингтона серьезно ограничены ее членством в НАТО. Поскольку слишком резкие движения американцев могут поставить под вопрос будущность всего альянса, который и без того переживает сегодня весьма непростые времена.







Как бы то ни было, но угроза изгнания США с военных баз на территории Турции весьма болезненна и тяжела для Вашингтона, поскольку рушит все его планы: по Сирии, сдерживанию Ирана и гипотетическому противодействию России на Кавказе. Пот сохраняет кровь



Но в случае реализации этой угрозы Анкара лишится главного инструмента давления на Вашингтон и основного предмета торга с ним.



В этом смысле сейчас Америка и Турция напоминают вошедших в клинч боксеров, которые удерживают друг друга, боясь оттолкнуть и перейти к обмену ударами.



Для США ситуация еще более тяжелая. Найти компромисс с Турцией, хотя бы и временный, им крайне сложно, поскольку ни одного из главных требований Анкары (прекращение поддержки курдов, сдача Манбиджа, выдача Гюлена) они выполнить не могут. Ибо это грозит для них не только имиджевыми, но и серьезными геополитическими потерями. Даже на С-400 американцы не могут закрыть глаза — это же злостное нарушение североатлантической дисциплины. На что обращают внимание Вашингтона и другие члены НАТО. Так, генерал армии Чехии Петер Павел, глава Военного комитета НАТО, заявил, что поставки зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в Турцию станут «грандиозным вызовом для интегрированной системы альянса».



Примечательно, что, помимо Инджирлика, Анкара может давить на Вашингтон сближением с Россией и Ираном и укреплением отношений с ними.



Однако заходить чересчур далеко по этому пути Турция опасается, продолжая видеть не без основания в наших странах геополитических соперников.



Иными словами, Анкара, даже имея в своем распоряжении некоторые козыри, не спешит пускать их в ход, ограничиваясь грозными декларациями. Которые, впрочем, тоже осложняют положение Вашингтона, ставя под сомнение его лидерство.







У США, конечно, тоже есть инструменты давления, кроме отказа в поставках F-35. Например, науськивание курдов и передача им ПТРК и ПЗРК. Однако такие шаги грозят резким обострением ситуации с непредсказуемыми последствиями. И потому Вашингтон, сохраняя шаткое равновесие, продолжает удерживать Анкару в клинче и сыплет в ее адрес угрозами. Помимо С-400, Турция может стать покупателем еще и новейшего российского многоцелевого истребителя Су-57, который как минимум в два раза дешевле американского F-35. Об этом сообщил ряд турецких изданий. Так, газета Yeni Safak сообщает, что такая сделка может состояться, если американцы откажутся продавать Анкаре свои новейшие самолеты.Напомним, что 23 мая госсекретарь США Майк Помпео дал понять, что поставки F-35 могут быть поставлены в зависимость от отказа Турции от приобретения российских ЗРК С-400.«Надеемся, они никогда их не приобретут», — заявил Помпео, поскольку, по его мнению, Турция должна оставаться в НАТО и следовать политике Североатлантического альянса.Напомним, что Анкара наряду с рядом других стран участвовала в финансировании разработки американского самолета пятого поколения, и в свете этого в Турции высказывают серьезные сомнения в правомерности такого шантажа.И разговоры о возможности приобретения Су-57 как альтернативы есть все основания считать своего рода ответом на угрозы Вашингтона. Турецкие СМИ сообщают, что обсуждение такой возможности уже ведется. Официальные источники пока что эти сообщения не комментируют.Зато глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Штаты пересмотрят свои обязательства по F-35, страна подготовит ответные меры. Пор мнению министра, обсуждаемый в Конгрессе США отказ от поставок не соответствует правилам союзнических взаимоотношений, которые приняты в НАТО, а сами действия — «неправильные и нелогичные».Чавушоглу более чем прозрачно намекнул, какие именно ответные меры могут быть предприняты. «Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдаче Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы Инджирлик, Кюреджик». У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — рассказал министр в телеинтервью.Как мы видим, Анкара в игре с американским партнером довольно уверенно идет на повышение ставок. Если США требуют отказа от С-400 и освобождения американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в связях с Фетхуллахом Гюленом, то турки требуют от американцев прекращения поддержки курдов, выдачи Гюлена и отказа от шантажа и давления в турецко-американских отношениях.Следует отметить, что геополитическое положение Турции является для США критически важным. Подобно тому как Вашингтон затеял украинский евромайдан для получения полного контроля над Крымским полуостровом, попытка переворота в Турции летом 2016 была предпринята для укрепления своих позиций в стране и увеличения своих возможностей на военных базах. Так утверждает ряд экспертов.Но вне зависимости от степени вовлеченности спецслужб США в подготовку «путча гюленистов» потеря Турции в качестве союзника и плацдарма чревата для США утратой влияния в регионе.Причем возможности американского маневра и давления на Турцию для Вашингтона серьезно ограничены ее членством в НАТО. Поскольку слишком резкие движения американцев могут поставить под вопрос будущность всего альянса, который и без того переживает сегодня весьма непростые времена.Как бы то ни было, но угроза изгнания США с военных баз на территории Турции весьма болезненна и тяжела для Вашингтона, поскольку рушит все его планы: по Сирии, сдерживанию Ирана и гипотетическому противодействию России на Кавказе.Но в случае реализации этой угрозы Анкара лишится главного инструмента давления на Вашингтон и основного предмета торга с ним.В этом смысле сейчас Америка и Турция напоминают вошедших в клинч боксеров, которые удерживают друг друга, боясь оттолкнуть и перейти к обмену ударами.Для США ситуация еще более тяжелая. Найти компромисс с Турцией, хотя бы и временный, им крайне сложно, поскольку ни одного из главных требований Анкары (прекращение поддержки курдов, сдача Манбиджа, выдача Гюлена) они выполнить не могут. Ибо это грозит для них не только имиджевыми, но и серьезными геополитическими потерями. Даже на С-400 американцы не могут закрыть глаза — это же злостное нарушение североатлантической дисциплины. На что обращают внимание Вашингтона и другие члены НАТО. Так, генерал армии Чехии Петер Павел, глава Военного комитета НАТО, заявил, что поставки зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в Турцию станут «грандиозным вызовом для интегрированной системы альянса».Примечательно, что, помимо Инджирлика, Анкара может давить на Вашингтон сближением с Россией и Ираном и укреплением отношений с ними.Однако заходить чересчур далеко по этому пути Турция опасается, продолжая видеть не без основания в наших странах геополитических соперников.Иными словами, Анкара, даже имея в своем распоряжении некоторые козыри, не спешит пускать их в ход, ограничиваясь грозными декларациями. Которые, впрочем, тоже осложняют положение Вашингтона, ставя под сомнение его лидерство.У США, конечно, тоже есть инструменты давления, кроме отказа в поставках F-35. Например, науськивание курдов и передача им ПТРК и ПЗРК. Однако такие шаги грозят резким обострением ситуации с непредсказуемыми последствиями. И потому Вашингтон, сохраняя шаткое равновесие, продолжает удерживать Анкару в клинче и сыплет в ее адрес угрозами. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 165 Источник Похожие новости Болгарская чешма. Черновик из прошлого Болгария открывает балканскую дверь. Россия, возвращайся! Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья!

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