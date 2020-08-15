Аникеев задекларировал наибольший доход среди депутатов Госдумы

Член фракции «Единая Россия» Григорий Аникеев за 2019 год задекларировал наибольший среди депутатов Госдумы доход в почти 2,353 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 14 августа.

Кроме того, в своей декларации он указал 12 объектов недвижимости, несколько автомобилей представительского класса, моторные лодки и вертолет.

В 2018 году доходы Аникеева составили около 2,327 млрд рублей.

Следом за Аникеевым в рейтинге расположился замглавы комитета по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Леонид Симановский, который в 2019 года заработал 1,165 млрд рублей.

Ранее свои декларации также опубликовали члены правительства России. Среди министров наибольший доход за 2019 год у главы Минпромторга Дениса Мантурова — более 443,3 млн рублей.

Президент России Владимир Путин отчитался о доходе в 9,7 млн рублей, а российский премьер-министр Михаил Мишустин заработал в прошлом году 18,2 млн рублей.