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Аникеев задекларировал наибольший доход среди депутатов Госдумы

15 августа 2020, 03:40  •  9 • Политика
Член фракции «Единая Россия» Григорий Аникеев за 2019 год задекларировал наибольший среди депутатов Госдумы доход в почти 2,353 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 14 августа.
Кроме того, в своей декларации он указал 12 объектов недвижимости, несколько автомобилей представительского класса, моторные лодки и вертолет.
В 2018 году доходы Аникеева составили около 2,327 млрд рублей.
Следом за Аникеевым в рейтинге расположился замглавы комитета по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Леонид Симановский, который в 2019 года заработал 1,165 млрд рублей.
Ранее свои декларации также опубликовали члены правительства России. Среди министров наибольший доход за 2019 год у главы Минпромторга Дениса Мантурова — более 443,3 млн рублей.
Президент России Владимир Путин отчитался о доходе в 9,7 млн рублей, а российский премьер-министр Михаил Мишустин заработал в прошлом году 18,2 млн рублей.

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