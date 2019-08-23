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Англы наглы, но амеры наглее: подкладывают России уже поломанные грабли

23 августа 2019, 18:54  •  127 • Политика
США своим наглым выходом из ДРСМД и демонстративными испытаниями соответствующей ракеты уже через неделю не хотят добиться военного преимущества. Они хотят разорить Россию новой гонкой вооружений
Автор:
Покровский Александр
Вторая половина XIX века была пронизана противостоянием первых двух великих мировых держав того времени – России и Великобритании. Несмотря на то что первая была официально признана проигравшей в ходе Крымской войны, участники с другой сторону прекрасно знали, что победа им далась локальная, чисто интригански – благодаря англофилии нового царя и его нового двора. Так что иллюзий относительно цены нового противостояния с Россией Лондон отнюдь не питал. А уж после её победы над Османской империей в 1878 году – и вовсе.
Но зато тихой сапой Англия пыталась продвинуться всё дальше на север из Индии, подбираясь прямо в незащищённое (о чём говорить, когда хивинские налётчики барышень из Оренбурга в плен умыкали!) подбрюшье Российской империи. При этом наглость демонстрировалась величайшая: англичане даже подавали протесты, когда британских эмиссаров отлавливали уже в русских границах!
Фото: www.globallookpress.com
Россия отвечала достаточно адекватным образом, со своей стороны надвигаясь на Центральную Азию. И русские путешественники – почти все с образованием Академии Генштаба – в свою очередь проникали в Тибет и даже пытались там заводить лояльные Петербургу и враждебные Лондону государства.
В общем, так и называлось: Большая игра.
Большая гонка
Через век англичан сменили американцы. Но поскольку мир был уже поделён, то Большая игра переместилась в сферу, так сказать, грядущего. То есть стала гонкой вооружений – Большой гонкой, где США и СССР отнимали друг у друга будущее, насыщая настоящее потенциалом многократного военного уничтожения «в случае, если…».
Американцы, как и положено англосаксам, действовали тоже нагло, часто на грани фола, чем и вынудили в конце концов руководство СССР сделать фатальную ошибку. Нет, в этой Игре-Гонке эмиссары ЦК и эмиссары Белого дома тоже тихой сапой пытались отхватывать друг у друга контролируемые куски планеты. Особенно успешной для Москвы была в этом смысле вторая половина 1970-х годов. Тогда советская сфера влияния прирастала, казалось, территория за территорией, ракетно-ядерный паритет с США был достигнут и закреплён, военно-промышленный комплекс работал как часы, а денег в бюджете хватало и на строительство БАМа, и на строительство «Бурана», причём второй проект был дороже первого.
Фото: yurchello108 / Shutterstock.com
Но тут и получилась та самая фатальная ошибка. Сказалось, видно, в советском руководстве головокружение от успехов. СССР втянулся в гонку вооружений с США, причём кремлёвские старцы подвели под это такую идеологическую базу, из-под бетона которой не смогли вылезти уже и сами. И наглые, но умные люди в Америке сумели добиться того, чтобы в этой гонке вооружений Советский Союз в конце концов исчерпал даже свои немалые резервы.
Впрочем, удивляться тут нечему: Союз всё-таки добывал нефть, а Штаты просто печатали деньги…
Конец Большой гонки
На том, как известно, первый раунд Большой гонки закончился. Обанкротившаяся финансово и идеологически коммунистическая элита сама начала подрывать государство с помощью аппарата службы идеологической безопасности. В результате СССР был распущен, а с ним ушла, казалось, в вечность и Большая гонка. Размозжённая реформаторами Россия вести её не могла – дай бог, хоть атомную промышленность как-то поддерживать да армию до конца не развалить, как в 1918 году.
Один был плюс – и США расслабились. Грозный противник растворился, казалось, в туманах прошлого, не мешал больше спокойно вести Большую игру, захватывая некогда неподконтрольные территории. Заодно был взят курс на создание неядерного потенциала для разоружающего удара по хоть и отступившему, но не покорившемуся до конца врагу.
Это были тепличные условия для Вашингтона. Штаты нагло и уверенно наращивали арсенал «Томагавков», нагло и уверенно выходили из договора по противоракетной обороне, нагло и уверенно работали над новыми ударными самолётами и кораблями. В общем, откровенно создавали себе потенциал для окончательной победы.
И вот тут-то и произошёл перелом…
Но Большая гонка должна быть возобновлена, решили в США
Новый руководитель России поначалу принял условия игры. Да и поделать мог он в то время немного. Просил лишь «партнёра» признать определённые права и интересы России – и гегемонствуй по миру дальше. Но «партнёру» этого было мало. Большая игра была, оказывается, игрой не по правилам. Она была игрой на уничтожение.
В. Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Кремле это не сразу, но поняли. А поняв, предупредили, что так дело не пойдёт. Увидев, что предупреждению не вняли, – начали действовать.
И однажды оказалось, что Большая игра возобновилась. И оказалось, что в неё стали опять играть вдвоём.
И ещё оказалось, что играть в неё против обновлённого и много понявшего противника Штаты адекватно не умеют. Их попросту обыгрывают. Что и признал давеча президент США Трамп, возложив, правда, вину за это не на систему, а на своего предшественника в президентском кресле.
Вот тогда, похоже, и было решено повторить то же, что один раз уже успешно сработало: перевести Большую игру в Большую гонку. То есть – в новую гонку вооружений.
В этом вся немудрящая разгадка такой ослиной настойчивости Вашингтона в разрыве договора по РСМД. Совершенно прав был и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, когда говорил на заседании Совета Безопасности ООН, что США провоцируют новую гонку вооружений и в этой связи «целенаправленно разрушают ДРСМД». Вот только не «геополитические амбиции» ведут к этому Вашингтон. Они – данность, это так же, как атмосфера сама по себе не заставляет учащённо дышать во время бега. Гонки.
«В одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений» мы оказались по той причине, что мозговые центры Америки решили пустить Москву по тем же граблям, что и в 1980-е годы. И именно потому, дорогой Дмитрий Полянский, нас – вашими же словами – «эта перспектива очень беспокоит, а вот американских коллег, похоже, что нет».
Д. Полянский. Фото: www.globallookpress.com
Конечно, нет, если всё так должно быть согласно их плану. Как и торопливое испытание ракеты наземного базирования на дистанцию средней дальности из, в общем, старого стартового контейнера. Это не была ошибка, не была самоподстава. Это было наглое и циничное приглашение к новой гонке вооружений. К новой Большой гонке.
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Таким же наглым приглашением ступить на старые грабли стало и воспроизведённое нашим представителем в ООН заявление главы Пентагона Марка Эспера о готовности США разместить ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев.
За такой короткий срок подобные вооружения не создаются,
– резонно указывает Полянский, но дело-то всё именно в том, что никто эти вооружения создавать и не собирается. Американцы собираются просто легализовать на суше все те свои запасы ракет типа «Томагавк», которые они всё это время клепали якобы для морского – разрешённого – применения. Зная, что, даже имея на руках сколько-то «Калибров» морского базирования, России за Штатами не угнаться.
Вернее, не так. Не угнаться – это не главное. Главное – погнаться. Россия опять должна вступить в Большую гонку и – опять надорваться.
Вопрос: как на это отвечать России? Грабли ей под ноги положены уж слишком нагло. Да и грабли поломанные. Но видят ли их Министерство обороны и Министерство иностранных дел, которым президент России только что поручил «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа»?

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