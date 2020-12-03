Англосаксы пытаются остановить самую опасную эпидемию • 128 • Аналитика © AP Photo / PA/John Stillwell Против этой эпидемии есть только одно лекарство — быть психически и морально здоровым. Нет, речь не о коронавирусе, а об охватившем передовой — в первую очередь англосаксонский — мир гендерном безумии, дьявольской игре вокруг мужского-женского, наиболее ярким проявлением которой является бешеный рост числа трансгендеров и случаев смены пола у детей. Это безумие по нарастающей охватывает свободный мир последнее десятилетие, однако иногда даже оно проигрывает здоровым силам. Не войну, но отдельную локальную битву. Во вторник британский суд решил, что отныне смену пола можно проводить только по постановлению суда. Нет, конечно, не всем, а только детям до 16 лет. Ну да, все равно сумасшествие — но одновременно и победа, попытка удержаться хотя бы за остатки здравого смысла. Кембриджский суд рассматривал иск 23-летней Киры Белл — бывшей девочки, которая захотела стать мальчиком, а потом поняла, что ошиблась, и решила вернуть все обратно. Но было уже поздно — и она подала в суд на фонд Tavistock and Portman NHS Foundation, государственную клинику, в которой детям меняют пол. За то, что не отговорили ее — да и согласие родителей не требовали, когда в 16 лет ей стали давать препараты, а в 17 лет сделали операцию по удалению молочных желез. И теперь суд решил, что детей в возрасте до 16 лет, задумывающихся о смене пола, "едва ли можно считать достаточно зрелыми, чтобы давать осознанное согласие на прием препаратов, блокирующих половое созревание", поэтому нужно будет соответствующее постановление суда. А при работе с подростками от 16 до 18 лет врачам также может потребоваться консультация с судом для получения разрешения на медицинское вмешательство. То есть детей попытались защитить — но удастся ли? Дело в том, что эпидемия трансгендерного безумия охватила некоторые западные страны, в первую очередь США и Великобританию, уже давно — вопросы смены пола стали модными и, как любая мода, рассчитанными прежде всего на детей. Все уже забыли, как Анджелина Джоли наряжала своего маленького сына девочкой? А ведь это была банальная рекламная кампания — за прошедшие годы количество желающих сменить пол выросло в сотню раз. В том числе и среди детей, ведь они — главные жертвы всех пороков взрослых, будь то реклама или психическое расстройство. Да, плохо с головой у родителей, а не у детей. Потому что это родители уже несколько лет как решили, что гендерная дисфория — говоря проще, неприятие своего пола — не считается психическим расстройством. Более того, вообще не считается расстройством, ведь расстройство — это "стигматизирующий термин". Это просто гендерное несоответствие, относящееся к сексуальному здоровью. А раз так — давайте всех "вылечим", сделаем операции по перемене пола или, еще лучше, поможем оказавшимся в неправильном теле поменять пол еще в детском возрасте, им же проще будет. Еще раз: речь идет не о гермафродитах, не о каких-то физических проблемах — речь исключительно о психологии, то есть о социальных проблемах. Это безумие выдают за науку, а жертвы моды и пропаганды записывают себя в трансгендеры. Речь в первую очередь о детях. Если раньше диагноз "гендерная дисфория" можно было поставить 0,005 процента мужчин и 0,003 процента женщин (то есть одному человеку на 30-50 тысяч), то сейчас в некоторых американских штатах к ним относят уже 0,5 процента, а при опросах в старших классах трансгендерами называют себя два процента школьников. Раньше то же самое уже произошло с гомосексуализмом — его распространение выросло за пару десятилетий пропаганды едва ли не на порядок. Сейчас же раскручивается настоящая пандемия трансгендерности, которая уродует прежде всего тех, кто попадает под воздействие пропаганды. Уже несколько лет это в первую очередь девочки пубертатного возраста — можно говорить о том, что в западном мире счет идет на десятки и сотни тысяч совращенных и искалеченных детей, которым вместо заботы и помощи ломают жизнь. Кому психологически, а кому и физически. Подросткам (а в той же английской клинике "Тависток" есть и 11-летние пациенты) дают гормональные препараты, в том числе и те, что применяют для кастрации сексуальных маньяков. Уже после операций многие понимают, что их неприятие своего пола было подростковой ломкой, но назад ничего не вернешь. Может ли решение суда по иску Киры Белл изменить ситуацию? Увы, серьезного перелома не произойдет. Потому что в США и Британии вовсю травят тех, кто пытается возражать даже не против моды на трансгендеров, а против экспериментов над детьми. Несколько месяцев назад волна ненависти обрушилась на самую популярную в мире писательницу — Джоан Роулинг обвинили в трансфобии (а это теперь страшный грех) за то, что она, поддерживая в целом трансгендеров, заявила, что детей лучше не трогать. Ее не просто проклинали, звезды Голливуда отказывались сниматься в фильмах по ее книгам в том случае, если она будет автором сценария. Повторим, не за то, что она выступила против трансгендеров, а за то, что настаивала на существовании мужчин и женщин и вступалась за детей. Конечно, большая часть американцев и англичан против разрешения на смену пола для детей. Но, видя, как шельмуют одну из влиятельнейших женщин Земли, они понимают, что просто так этот "прогресс" не остановить. К тому же информация, разоблачающая трансгендерные мифы о том, что "мы спасаем людей, они обретают настоящих себя", теперь откровенно блокируется. Вышедшую этим летом в США книгу Эбигейл Шрайер "Необратимый вред: трансгендерное безумие соблазняет наших дочерей" банально отказывались продавать в книжных магазинах, потому что на нее пожаловались как на "трансфобную". И даже когда ее вернули в продажу, с этой книгой продолжают бороться, призывая "красть из магазинов и сжигать на костре". А транспропаганда при этом лишь расширяется. Например, в сентябре в Британии вышел мини-сериал о 12-летнем мальчике, который чувствовал себя девочкой и страдал из этого. Его травили в школе, но как только родители разрешают ему одеваться в платье и поменять школу, как у него (нее) появляется масса друзей, даже несмотря на то, что все узнают, что их новая одноклассница — не девочка, а пока еще мальчик. Столь откровенная пропаганда возмутила даже некоторых взрослых трансгендеров, однако сама тенденция понятна. Безумие (а размывание мужского-женского и внедрение вместо них десятков гендеров — это и есть признак безумия общества) будет лишь нарастать. Дети всегда жертвы пороков взрослых, и поэтому будущее англосаксонского мира предопределено. В ходе предвыборной кампании к Джо Байдену обратилась "гордая мама двух девочек восьми и десяти лет, младшая из которых трансгендер", потребовав, чтобы, став президентом, он прекратил начатое при Трампе ущемление прав трансгендеров. Байден, естественно, горячо поддержал ЛГБТ в целом и трансгендеров в частности — но, самое главное, поддержал и "гордую мать": "Дело в том, что восьмилетний ребенок или десятилетний ребенок в состоянии решить, что он трансгендер. Дескать, я хочу сменить пол, так мне будет гораздо лучше. Никакой дискриминации быть не должно". Семидесятивосьмилетний старик приравнивает восьмилетнего ребенка к взрослому, разве это не безумие? Нет, Байден не впал в маразм — это разврат и массовое, самоубийственное безумие англосаксонской элиты. И еще надо очень постараться, чтобы только для нее одной. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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