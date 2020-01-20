Англосаксонская "Бойня номер пять" в Германии

В этот день, …лет назад

Двадцатого января 1944 года англичане сбросили на Берлин 2300 тонн бомб. Это было возмездием за бомбардировки немцами Великобритании. Первые атаки британцы старались выполнять точечно, но потом плюнули – все равно не получается точно! – и перешли к "ковровым бомбардировкам".

© Фото : Public domain

Ранее, летом 1943 года, массированной атаке ВВС союзников подвергся Гамбург. Город был наполовину разрушен, погибло более 50 тысяч жителей, свыше 200 тысяч получили ранения и ожоги.

Апогеем "ковровых бомбардировок" стало уничтожение Дрездена в феврале 1945 года. Хотя в этом не было никакой стратегической необходимости. Но… город-то отходил в зону советской оккупации. Дрезден был превращен в сплошные руины. Точное число погибших до сих пор неизвестно. То ли 25 тысяч, то ли 250. Такой разброс объясним: подсчетами занимались в основном победители. Но так или иначе, а трагедия Дрездена вполне сопоставима с Хиросимой и Нагасаки (в данном случае я намеренно вывел из дискурса СССР: наши потери от зверств нацистов несопоставимы, даже если брать в расчет всю Европу вместе взятую, включая и Великобританию, а заодно и Перл-Харбор).

© AP Photo Город Дрезден после авианалета. 13 февраля 1945

Британский командующий бомбардировочной авиацией Артур Харрис убежденно говорил, что уничтожение немецких рабочих, членов их семей и их жилья столь же эффективно, как и уничтожение заводов, на которых эти рабочие трудятся.

После Дрездена британцы бомбили и другие города. Причем это была именно месть, а не военная необходимость. И это продолжалось бы неизвестно сколько, если бы британский премьер Уинстон Черчилль, не без оглядки на общественность, не отдал приказ своим летчикам остановиться: "Нам нужно прекратить бомбежки германских городов. В противном случае мы возьмем под контроль абсолютно разрушенную страну". Командующий Харрис подчинился этому приказу с большой неохотой. Но Черчилль-то знал, что делал: зачем бомбить города, которые отойдут в англо-американскую зону оккупации? Иное дело – Дрезден. Плевать! Он достанется "красным".

Позднее американский генерал ВВС Фредерик Андерсон по-военному откровенно разъяснит общественности "полезность" "ковровых бомбардировок": "Воспоминания о разрушении Германии будут передаваться от отца к сыну, от сына к внуку. Это лучшая гарантия того, что Германия больше никогда не будет развязывать новых войн".

© РИА Новости В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль на Тегеранской конференции

После этого хочется спросить: а чем англосаксы отличались от нацистов? И те и другие демонстративно наносили удары по городам, убивая десятки тысяч ни в чем не повинных мирных граждан. В общем, "милая" англосаксонская "Бойня номер пять" (Курт Воннегут как раз был в плену у нацистов и стал свидетелем союзнической бомбардировки Дрездена).

От налетов нацистов в Британии погибла 61 тысяча мирных подданных. "Ковровые бомбардировки" союзников убили в Германии, по разным оценкам, от 300 до 600 тысяч человек (некоторые специалисты говорят, что миллион). Один к пяти-десяти. Вот такое оно, англосаксонское "добро", которое, как известно из поделок Голливуда, должно быть с кулаками.

Кстати о "кулаках". Именно во время "ковровых бомбардировок" Германии в умах западных стратегов созрела идея неограниченной воздушной войны. Она исходит из того, что ударная авиация в состоянии нанести решающий удар по военным объектам противника и тем самым решить исход войны. Потом эта идея была углублена и расширена уже в полевых условиях: в Корее, во Вьетнаме, а в наше время – в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии… Неужели только русские понимают очевидную истину, что бомбардировки эффективны лишь при решении локальных задач? Войну выигрывает не авиация, а "царица полей" ‒ матушка-пехота…

© РИА Новости / Анатолий Гаранин Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год

А Артур Харрис, командующий королевскими бомбардировщиками, оказался единственным из британских военачальников, кто после окончания войны не получил пэрства. Он обиделся и уехал в Южную Африку. На том и "сказке" конец.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik