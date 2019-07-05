«Англичанка гадит» Ирану, а заодно Евросоюзу

Автор:

Гасанов Камран

Пока демократы портили Дональду Трампу военный парад в честь Дня независимости США, из далёкого Средиземного моря ему пришла хорошая весть. У берегов британского Гибралтара штурмом взят и задержан нефтетанкер Grace 1. Отплывшее из Ближнего Востока судно задержано после того как совершило крюк через всю Африку. Конечным пунктом должна была стать Сирия.

Санкции ЕС

Ввиду того что Сирийская Арабская Республика с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, поставки нефти в Дамаск считаются Британией незаконными. Согласно отгрузочным данным, нефть принадлежит Ирану, хотя судовые документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, указывают на Ирак. Ограничения ЕС распространяются, в том числе, на НПЗ «Банияс», расположенный в Тартусе, куда Grace-1 предположительно собирался доставить сырую нефть.

Независимо от источника топлива, поведение Британии можно расценивать как попытку распространить санкции ЕС на третьи страны. Ровно за это сам Евросоюз критиковал США. Когда под угрозой американских санкций европейские ТНК бежали из Ирана, Брюссель объявил борьбу американскому нефтяному эмбарго и создал механизм его обхода – INSTEX. Такое же раздражение было на лице у немецких политиков, когда Трамп угрожал санкциями против «Северного потока – 2».

Сегодня совсем иная ситуация. Страна Евросоюза сама прессингует врагов Вашингтона. В Иране действия Великобритании восприняли как выпад против себя. В иранский МИД вызвали британского посла и вручили ему ноту протеста.

Это первый раз, когда ЕС делает что-то публично и агрессивно. Я представляю, что [действия ЕС] скоординированы в какой-то степени с США, учитывая, что задействованы силы страны НАТО,

– приводит France24 слова представителя консалтинговой фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Мэтью Оресмана.

Фото: agilard / Shutterstock.com

По его мнению, Брюссель показывает Дамаску и Тегерану, а также Вашингтону, что «Европа серьёзно относится к применению санкций» и может дать ответ попыткам Ирана балансировать на грани войны. На днях в Иране заявили о частичном отказе от исполнения «ядерной сделки», объём обогащённого урана на 2 кг превысил допустимую этим соглашением норму в 300 кг.

ЕС самостоятелен?

Чтобы прогнозировать последствия сегодняшнего инцидента, необходимо понять мотивы Лондона. Действовал ли он самостоятельно? Или согласовывал свои действия с Брюсселем и Вашингтоном?

Судя по заявлению главы МИД Испании Жозепа Борреля, Британия не действовала самостоятельно. Он сказал, что танкер арестован «по просьбе Соединённых Штатов к Соединённому Королевству». Мадрид, который оспаривает принадлежность Гибралтара у Лондона, уточнил, что инцидент произошёл в водах Испании.

Поведение британцев противоречит проводимому доселе курсу Терезы Мэй. На встречах с американцами она и её министры бок о бок с остальными лидерами ЕС защищали «ядерную сделку». Даже если Даунинг-Стрит действует по указке Белого дома, этот факт для Тегерана не является смягчающим обстоятельством. Захват есть захват. Но тут важна другая сторона – какова будет реакция остальной Европы. Открестится ли ЕС от «англичанки, которая гадит» напоследок или проявит общеевропейскую антииранскую солидарность.

Отношения между ЕС и Ираном испортятся в том случае, если Брюссель решится на открытую конфронтацию с Тегераном и свернёт все свои торгово-экономические инициативы,

– сказал в интервью Царьграду аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Фархад Ибрагимов.

США стравливают ЕС с Ираном

Эксперт допускает, что, если спор не разрешится в ближайшее время, Иран может ответить зеркально, задержав какое-нибудь британское судно, даже понимая, что Лондон действовал по просьбе Вашингтона.

Если Исламская Республика начнёт «бодаться» с Британией, рассчитывать на благосклонность ЕС будет сложнее. В Брюсселе могут расценить такой ход как нападение на страну-члена союза – а на такую агрессию, согласно Лиссабонскому договору и Североатлантическому договору, европейцы должны отвечать коллективно.

Реакция Джона Болтона, назвавшего арест танкера «великолепной новостью», показывает, что сейчас всё идёт по американскому сценарию. Вовлекая Мэй в конфликт с Рухани, Трамп может спровоцировать Иран на ответные меры против страны ЕС. Как только это случится, появятся все предпосылки к тому, чтобы Евросоюз наконец-то перешёл на сторону Америки, разорвал «ядерную сделку» и ввёл санкции против иранцев.

Реакция Джона Болтона, назвавшего арест танкера «великолепной новостью», показывает, что сейчас всё идёт по американскому сценарию. Фото: www.globallookpress.com

Если Берлин и Париж пойдут на поводу у Лондона и Вашингтона, это станет ещё одним доказательством того, что Европе не удалось эмансипироваться от США. России такой поворот не выгоден, потому что она заинтересована в независимой Европе и безопасности своего партнёра по сирийской войне – Ирана.