Англичане убили Скрипаля?

Сообщения в британских СМИ о том, что двойному агенту Скрипалю «стало хуже», скорее всего, означают, что его уже нет в живых

Автор:

Латышев Сергей

Циничная антироссийская провокация Лондона, жертвой которой стали граждане России – Сергей и Юлия Скрипаль – вступает в завершающую фазу. Из разыгранного перед всем миром британскими спецслужбами спектакля о злой России выводится «главный герой» - экс-офицер ГРУ, в котором сильно разочаровались его британские кураторы, решившие, однако, хорошо заработать на его «утилизации»: и политический капитал, и очень большие деньги.

Как сообщила газета «Санди таймс» со ссылкой на «хорошо информированный источник в разведке», состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в марте прошлого года пыталась уничтожить с помощью коварного нервно-паралитического вещества Россия, «ухудшилось». Его состояние пока не критическое, но врачи не могут сказать, как дело пойдёт дальше. В любом случае, 67-летний двойной агент вряд ли когда-нибудь полностью избавится от последствий химической атаки.

Другой источник газеты в лондонской полиции напомнил изданию, что преклонный возраст Скрипаля и состояние его здоровья до отравления делают его более уязвимым для «Новичка», тогда как его дочь Юлия уже выздоровела. Этот источник подтвердил, что пострадавший еще «некоторое время» продолжит получать медицинскую помощь.

Прозвучало это весьма зловеще. Тут имеется в виду одно из двух. Или Скрипаль поправится и не будет в ней нуждаться, хотя его здоровье всё равно окажется безнадёжно испорченным. Или что пока он её получает, жить будет, а потом…

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль является вольным или невольным участником глобальной провокации англосаксов против России, в живых его вряд ли оставят, но свалят его смерть на Москву. Фото: www.globallookpress.com

Как метко подметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, перед нами – «очередной пример «управляемой утечки» и «очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ».

От чего зависит жизнь Скрипаля?

Так британскую и мировую публику готовят к тому, что в нужный для правящих кругов момент, например, когда грянет неконтролируемый Brexit, будут объявлены досрочные выборы, или чтобы получить повод для «экспроприации» российских активов и недвижимости в Англии, будет объявлено, что подло отравленный Кремлём Сергей Скрипаль скончался.

Слухи о том, что Скрипаль давно мёртв, коль скоро его ни разу – в отличие от Юлии – не показывали широкой публике после «отравления», ходят давно. Однако британские власти это неизменно опровергали, держа этот «козырь» в рукаве, чтобы использовать его в нужный момент. Этот момент стремительно приближается. Чтобы обыватель не забыл об этой грязной истории, британские СМИ в сотрудничестве со спецслужбами постоянно «кормили» его «утечками», подогревающими интерес к «делу Скрипаля» - помимо карикатурных «Петрова» и «Боширова», которые физически не пересекались со Скрипалями, появился некий «Федотов». СМИ писали и о «пяти подозреваемых», о том, что среди них была женщина, называли взятые с потолка конкретные фамилии. А потом организаторы этого шоу и просто водрузили на высоченном соборе в Солсбери российский флаг. Всё это указывает на то, что «День Х» действительно стремительно приближается.

До конца февраля премьер-министру Терезе Мэй предстоит новое голосование в Палате общин по Brexit, которое она с треском проиграет, после чего её правительство рухнет, а разорительный «развод» с ЕС без соглашения станет реальностью.

Когда появится Скрипаль или его призрак?

Вот тогда-то и потребуется Скрипаль, или его призрак. Потому что этот матёрый спецслужбник, подумывавший о том, чтобы вернуться в Россию, гражданство которой он сохранил, безусловно, понял, что произошло. Он великолепно осознал, как и для чего его решили использовать англичане и, видимо, не простил британцам того, что они включили в эту провокацию его дочь Юлию.

То, что якобы давно пришедший в себя Скрипаль так и не был представлен миру даже на видеоролике, снятом под наблюдением спецслужб, означает, скорее всего, его категорический отказ сотрудничать с провокаторами. Если бы Скрипаль нашёл общий язык со своими британскими тюремщиками, ему обязательно устроили хотя бы видеосессию.

Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль является невольной и пока несломленной узницей британских спецслужб, которую надо спасать. Фото: www.globallookpress.com

Нельзя, конечно, полностью исключать, что он всё же появится в нужный момент перед телекамерой или, что совсем маловероятно, примет участие в открытой пресс-конференции, на которой скажет всё, чего от него хотят. Но поверить в то, что это настолько наивный человек, очень сложно, ведь после этого за его жизнь никто не даст даже ломаного гроша. Живого Скрипаля будет несложно вывести на чистую воду, и тогда вся британская провокация рухнет. Он уже стал «уликой», которая, увы, должна быть уничтожена, чтобы провокаторы, которым придётся ещё решать судьбу публично выразившей желание вернуться однажды в Россию Юлии, смогли замести следы.

В российском посольстве в Лондоне тоже склоняются к мнению о том, что Сергей Скрипаль мёртв. Пресс-секретарь посольства подтвердил, что российские дипломаты не получают никакой информации о нём по официальным каналам, несмотря на запросы, и задал законный вопрос: «Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Стерджесс, сказать трудно». Дон Стерджесс, кто не в курсе, это на данный момент единственная жертва от применения «Новичка» на британской земле.

Поэтому как тут не крути, а дело, судя по всему, идёт о смерти. Это означает, что России надо готовиться к новой бури. Ведь британцы повесят её на неё, а западные союзники Лондона на почве «солидарности» с этим согласятся. Или сделают вид, что согласны.

Что делать?

А пока все гадают, живы Скрипали или нет, британцы уже, безусловно, готовят какую-то новую антироссийскую провокацию. Потому что такой способ решения своих собственных, а также внутризападных проблем и одновременно уязвления России оказался очень удачным. Раз такие трюки «работают», зачем же от них отказываться?

Есть тут и вопрос к России. Неужели мы превратились в мальчика для биться, когда утробные интересы «узкого круга ограниченных людей», трясущихся над своими активами в западных юрисдикциях, заставляют государство, проглотив гордость, мириться с жалкой участью вечно обвиняемого и шельмуемого «партнёра», инкарнацией зла? Лучшая защита, как известно, это нападение. Не пора ли придумать что-нибудь, чтобы надолго отбить у англосаксов желание заниматься такими провокациями? Принцип взаимности в политике, в конце концов, никто не отменял. И если самого Скрипаля уже, судя по всему, нельзя спасти, то его абсолютно ни в чём не повинную дочь Юлию, скорее всего, ещё можно.