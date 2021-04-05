Англичане попытались уязвить Россию, но прикусили язык: "Отличный газ. Великолепные вакцины"

Читатели британского издания The Times весьма агрессивно отреагировали на сообщения о росте напряжения в Донбассе и возможности военного конфликта между Россией и Украиной. Они попытались уязвить русских, но тут же прикусили язык: "Отличный газ. Великолепные вакцины".

На страницах The Times появилась статья под названием "Напряжение нарастает, поскольку Россия направляет дополнительные войска к границе Украины". Её автор, корреспондент издания в Москве Том Парфитт, сообщил, что на и без того "милитаризованную" границу с Украиной российское военное командование направило ещё 4 000 солдат.

Журналист заявил о растущих опасениях по поводу дальнейшего насилия в, как он выразился, "сепаратистском регионе Донбасса".

Его читатели также не преминули выразить своё возмущение. Некоторые на полном серьёзе пишут, что Россия и Китай страдают "манией величия" и не остановятся, пока не поработят весь мир. "После встречи России и Китая они, возможно, нападут одновременно на Украину, Индию и Тайвань".

Другие заявляют, что миллионы русских "выживают на 140 фунтов в месяц", пока Путин тратит ресурсы на "Крым, Сирию и Бирму". Они полагают, что следующей целью "оккупации" РФ станет Африка.

Тем не менее, среди британцев нашлись и те, кто поумерил выл своих русофобски настроенных сограждан. Один из читателей напомнил, что Украина отказалась выполнять Минские соглашения.

В статье не говорится, что за последние несколько недель Украина перебросила к линии соприкосновения сотни танков и единиц тяжёлой артиллерии. Переброска российских войск явно служит ответом на это и предупреждением Украине.

А другой намекнул, что без России вообще всему миру придётся, мягко говоря, несладко: "Отличный газ. Великолепные вакцины".