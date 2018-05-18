Ангела Меркель заговорила в Сочи по-русски

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным с солидным списком вопросов, и в резиденцию президента России она приехала как раз в тот момент, когда с парадного крыльца спускался премьер Дмитрий Медведев. Получилось, что встречать гостью вышли сразу два первых лица России.

- Гутен морген, - пожелала доброго утра Путину, подарившему букет белых роз, Меркель, хотя на дворе день давно был в разгаре. Увидев Медведева, он поправилась. - Гутен таг.

В дверях канцлер Германии остановилась и тут же завела деловой разговор.

- Правительство работает? - спросила она, перейдя на русский, который хорошо знает еще со времен Восточной Германии.

- Правительство только что премьер сформировал, - похвалил Медведева Путин.

Для Меркель, которая после победы на парламентских выборах не могла сформировать правительство полгода, это было что-то фантастическое. Канцлер выглядела весьма удивленной.

- Дееспособное, можем работать. Ждем ваших контактов, - подтвердил премьер.

- Счастливого пути, - пожелала Меркель так же по-русски и отправилась на переговоры.