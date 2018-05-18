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Ангела Меркель заговорила в Сочи по-русски
18 мая 2018, 16:54 • 286 • В России
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным с солидным списком вопросов, и в резиденцию президента России она приехала как раз в тот момент, когда с парадного крыльца спускался премьер Дмитрий Медведев. Получилось, что встречать гостью вышли сразу два первых лица России.
- Гутен морген, - пожелала доброго утра Путину, подарившему букет белых роз, Меркель, хотя на дворе день давно был в разгаре. Увидев Медведева, он поправилась. - Гутен таг.
В дверях канцлер Германии остановилась и тут же завела деловой разговор.
- Правительство работает? - спросила она, перейдя на русский, который хорошо знает еще со времен Восточной Германии.
- Правительство только что премьер сформировал, - похвалил Медведева Путин.
Для Меркель, которая после победы на парламентских выборах не могла сформировать правительство полгода, это было что-то фантастическое. Канцлер выглядела весьма удивленной.
- Дееспособное, можем работать. Ждем ваших контактов, - подтвердил премьер.
- Счастливого пути, - пожелала Меркель так же по-русски и отправилась на переговоры.
Путин и Меркель в Сочи: прямая трансляция.
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