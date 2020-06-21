Ангела Меркель в капкане антироссийских санкций

На что рассчитывает госпожа федеральный канцлер

На декабрьской (2019) встрече руководителей Евросоюза высказывались осторожные предположения о том, что в ближайшем будущем ЕС снимет экономические санкции с России. Предположения обосновывались тем, что на востоке Украины наметилась стабилизация положения, а президент Владимир Зеленский декларировал «твёрдый курс» на разрешение кризиса. Однако шесть месяцев спустя всё выглядит иначе.

Саммит ЕС в режиме видеоконференции, состоявшийся 18 июня, постановил, что режим санкций продлевается до 31 января 2021 года ввиду «отсутствия прогресса переговоров в нормандском формате». Инициаторами такого решения стали канцлер Германии А. Меркель и президент Франции Э. Макрон. Санкции направлены, в частности, против российских государственных банков, которые работают в сфере импорта-экспорта вооружений и нефтегазовой отрасли.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Pool/Kay Nietfeld

В европейских деловых кругах это решение было встречено с разочарованием, так как, по данным полугодовой давности, убытки европейских предпринимателей от антироссийских санкций исчисляются «трёхзначной цифрой в миллиардах евро». В особенности пострадали европейские производители овощей и мяса, которым был запрещён ввоз продукции в РФ после введения Москвой ответных санкций.

Между тем в СМИ отмечается, что говорить об отсутствии прогресса в урегулировании украинского кризиса неверно. За прошедшие полгода состоялось два обмена пленными, выполняется соглашение о прекращении огня, намечены три участка линии соприкосновения, на которых должен произойти отвод войск. Слова А. Меркель об «отсутствии необходимого прогресса» могут только удивить.

Теперь, по сообщениям из Брюсселя, Россия «может надеяться» на отмену санкций лишь в том случае, «если Минский план будет полностью выполнен». Еврочиновники заявляют, что таким образом Брюссель пытается «подтолкнуть президента Владимира Путина к тому, чтобы он оказал влияние на позицию сепаратистов в целях урегулирования конфликта».

Однако можно ли закрывать глаза на настоящую причину тупика на Минских переговорах? «Причина заключается в том, – пишет Deutsche Welle, – что Владимир Зеленский находится под давлением; он стремится к миру, но рискует восстанием в собственном доме». Замечание совершенно справедливое: украинский президент действительно не раз отступал перед давлением национал-радикалов.

Украинские национал-радикалы атакуют президента Владимира Зеленского. Фото: REUTERS Valentyn Ogirenko

Для Ангелы Меркель ситуация с отменой санкций выглядит непросто. В законопослушной Германии, где политические соперники не преминут сопоставить действия правительства с буквой закона, отмена антироссийских санкций вызовет много вопросов политического и юридического характера. Как известно, в середине марта 2014 года после воссоединения Крыма с Россией США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Затем последовало расширение санкций (апрель-май); в связи с обострением ситуации в Донбассе Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины. Следующая порция санкций была введена после катастрофы МН17 17 июля 2014 г.

Это были три этапа дороги в тупик, из которого нет выхода по взаимному согласию. Крым навсегда вернулся в состав России, Донецк и Луганск не согласятся стать частью Украины при нынешнем киевском режиме, а осуждение Москвы за катастрофу с МН17 – юридический нонсенс.

Всё это могло бы долго оставаться предметом политических баталий, если бы не ущерб, который несёт экономика Германии, имеющей диверсифицированные связи с Российской Федерацией. Складывается парадоксальная ситуация: стоит Ангеле Меркель объявить об отмене режима санкций, как оппозиция поставит вопрос: а зачем всё это надо было затевать? Ведь ничего, кроме убытков немецкому хозяйству, госпожа федеральный канцлер не добилась.

Более того, все в Германии и Меркель в первую очередь понимают, что прогресса в «нормандском формате» быть не может, поскольку этот формат был навязан киевскому режиму в условиях преобладания на украинской политической арене национал-радикальных сил. Ни предыдущий украинский президент, ни ныне действующий не могут взять верх над этими силами. И пока сохраняется такое положение, Минский процесс будет в тупике.

Более того, Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), заявил, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений «носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств». Сергей Лавров прокомментировал это так: «Я думаю, что нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность Минских соглашений, должно быть стыдно за таких своих подопечных. Заявления официальных лиц Украины о необязательности выполнения Минских соглашений говорят об их заблуждениях, либо о недобросовестных намерениях».

Всё это прямо касается канцлера Меркель. Она имела отношение к поддержке майдана и последовавшему за ним государственному перевороту на Украине. Она делала ставку на Порошенко, затем на Зеленского, но ни тот ни другой не стали конструктивными участниками урегулирования. Ангела Меркель, игнорируя поощрение Киевом националистов и неонацистов, выдвигая односторонние обвинения против Москвы, способствовала тому, что переговоры в Минске зашли в тупик.

Поэтому госпожа федеральный канцлер заинтересована в продлении антироссийских санкций, надеясь, что так она избежит представления ей «гамбургского счёта» за её политику и пройдёт через федеральные выборы без нанесения ущерба своей партии. Тогда помогать распутывать клубок на востоке Украины придётся уже не ей, а её преемнику на посту канцлера.