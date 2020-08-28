Ангела Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток-2» следует достроить, и призвала не увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального.

Проект по строительству газопровода «Северный поток-2» должен быть достроен. Его не следует связывать с делом Алексея Навального, который сейчас находится в одной из берлинских клиник на лечении. Соответствующее заявление сделала сегодня канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя предложение ряда немецких политиков и журналистов о выходе страны из проекта на фоне инцидента с российским оппозиционером.

Комментируя этот призыв к правительству, Меркель выразила мнение, что реализацию проекта и инцидент с Навальным нужно разделять. В ходе ежегодной большой летней пресс-конференции, немецкий канцлер пояснила, что «политические следствия» сотрудничества Европы с Россией связаны с вопросом транзита газа через территорию Украины, и этот вопрос уже согласован. Что же касается ситуации с Навальным, то связывать с ней экономический проект Меркель сочла нецелесообразным, передает агентство РИА Новости.

Помимо этого, канцлер Германии от лица государства выступила против введения экстерриториальных санкций, которые пытаются ввести против «Северного потока-2» Соединенные Штаты. Аргументируя свою позицию, Ангела Меркель сообщила, что считает правильным обсуждать дело Навального и другие подобные вопросы – как, например, убийство гражданина Грузии в Тиргартене – отдельно от экономических, передает источник.

Меркель указала на важность поддержания диалога Европы с Россией, поскольку Москва является важным стратегическим партнером западных стран в ряде международных тем – в частности, если речь идет о ситуации в Сирии и Ливии.

Канцлер призвала дождаться выяснения всех обстоятельств случившегося с российским блогером Алексеем Навальным, «как это было в ситуации со Скрипалем», после чего, по ее мнению, будет уместно говорить об общей реакции Европейского союза на инцидент. Ангела Меркель также подчеркнула, что данный вопрос не является немецкой проблемой, несмотря на то, что Германия приняла Навального.

Отметим, что в соответствии с предварительной оценкой врачей Германии, Алексей Навальный был отравлен. В то же время российские медики, наблюдавшие оппозиционера, в качестве основного рабочего диагноза рассматривают резкое нарушение обмена веществ, повлекшее за собой резкое ухудшение состояния здоровья. В Кремле выразили надежду на то, что если немецкие врачи все же сочтут, что Навальный был отравлен, предоставят всю соответствующую информацию. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что хотя выводы отечественных и немецких врачей о диагнозе пациента разнятся, аналитика о состоянии оппозиционера у них совпадает. Если же факт отравления Алексея Навального будет действительно установлен, это станет поводом для расследования происшествия, заверил Песков, призвав воздержаться от голословных обвинений в адрес России.

Напомним, что на прошлой неделе состояние Алексея Навального резко ухудшилось, в связи с чем самолет, на котором он летел, вынужден был совершить экстренную посадку в Омске, где блогер был доставлен в местное медицинское учреждение. Затем блогера перевели в немецкую клинику «Шарите», где он находится пятый день. Омские врачи сообщили, что передали немецкий коллегам данные всех проведенных ими исследований, а совместный консилиум подтвердил, что проводившееся в России лечение было обоснованным.