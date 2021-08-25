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Ангела Меркель не смогла убедить Владимира Зеленского прекратить войну на Донбассе

25 августа 2021, 14:15  •  98 • Украина
Нам стали известны подробности киевского вояжа германского канцлера. Фактически, все актуальные вопросы украинско-германской повестки Меркель обсуждала не с Зеленским, а с премьером Шмыгалем (а именно, реконструкцию транзитной «трубы», которой займётся Берлин за свой кошт, и управление украинской железной дорогой – «Укрзализница», по сути, уже немецкая). Как видно, Германия намерена заниматься развитием Украины столь активно, как если бы она заполучила её по итогам Второй мировой войны.
Насколько продуктивным было общение Меркель со Шмыгалем, настолько же бессмысленным оно вышло с Зеленским. Собственно, по этой причине их встреча закончилась вдвое быстрее, чем планировалось. Зеленский наотрез отказался выполнять требования Берлина – прекратить обстрелы Донбасса и начать выполнение минских соглашений в соответствии с прописанной в них последовательностью действий. Мало того, Зеленский сообщил Меркель, что он намерен последовательно добиваться возвращения Крыма, а потому будет увязывать вопросы прекращения огня на Донбассе с «крымским вопросом». И ещё: Зеленский проинформировал Меркель, что сворачивает принятую ещё при Порошенко программу «децентрализации» страны, так как это, по его мнению, приведёт к усилению регионального сепаратизма и, соответственно, к ослаблению влияния Киева. Отныне офис президента будет добиваться от регионов жёсткого следования в фарватере центра.
Как же объяснить то, что Зеленский фактически проигнорировал требования своей бывшей главной покровительницы? А очень просто: как мы уже неоднократно сообщали, при Андрее Ермаке Зеленский начал стремительное сближение с Лондоном – в противовес Берлину и Вашингтону. Сегодня именно Лондон развивает тройственный союз Польши, Литвы и Украины в рамках антироссийской геополитической концепции. Таким образом, Германия, заполучив контроль над частью украинских активов, не смогла удержать Украину в орбите своего влияния, уступив Великобритании. А после ухода Меркель ситуация будет усугубляться, и далеко не факт, что англичане не попытаются подсидеть немцев там, где они успели пустить корни (в той же «Укрзализнице», к примеру). Но Меркель, по всей видимости, этого ещё не осознала – Германия продолжит вбухивать свои деньги в уже британскую, по сути, Украину.

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